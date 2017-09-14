RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 769276937694769576967697>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:12

  Letusrock написав:
  alex lem написав:Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону.

звідки інфо? текст закону ще не оприлюднений на сайті ВР

https://mil.in.ua/uk/news/verhovna-rada ... lizatsiyu/.
6 абзац
PS Таки я не прав. З закону про мобілізацію прибрали. Але Верховна Рада проголосувала окрему Постанову Кабміну щоб вони розробили механізм виплати у 70 тисяч. І Кабмін таки прийняв.
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 15 кві, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:16

  sens написав:
  pesikot написав:
  yama написав:Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію , ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг

Ніхто ? Зовсім ніхто ? Та невже ?

Тобто, трапилась аварія на єлектромережах, ніхто не повинен мати ніяких пільг. Єнергетиків в ЗСУ, щоб точно нікому було лагодити

Теж саме, по газу, по воді, по каналізації

Я правильно зрозумів ?


Хто подає список на бронювання на підприємстві? Уповноважена особа бронює офіс,а хто займається ремонтом потрапляє до лав ЗСУ. Якщо ви вважаєте по-іншому, в Україні так роблять.

Ти хоч читай, перед тим, як щось відповідаєшь

Я ніде не писав, як проходить бронування
Я лише відповів yama, на його пропозицію взагалі прибрати бронь

А якщо десь бронюють офіс, а не беспосередніх виконавців, то можу побажати такому підприємству успіхів в їх нелегкій праці
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9489
З нами з: 31.08.09
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))

це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом
Letusrock
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31

  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:33

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

Зачем нужна такая нац валюта вообще?
В первый раз стоя в очереди в банке побрили на 6 косарей.
Вход в очередь с одним курсом, выход с лругим
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:36

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

Зачем нужна такая нац валюта вообще?

Такие вопросы задавать на финансовом форуме, примерно также, как задавать на форуме строителей, а зачем нужна строительная смесь для кладки кирпича ...

Можно ведь и так кирпичи поскладывать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9489
З нами з: 31.08.09
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:37

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

Зачем нужна такая нац валюта вообще?
В первый раз стоя в очереди в банке побрили на 6 косарей.
Вход в очередь с одним курсом, выход с лругим

у людей проблемы бывают и побольше
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:38

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))

це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом


От мені дуже цікаво , а що гадали ті що першими мобілізувались ?
Чому вони самі прийшли до війскоматів ?
Вони хіба не думали що їх можливо вбьють , чи вони чекали що їм приймуть якийсь закон ?

А зараз закарпатьский котловік розмірковує про можливі події .
холява
2
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:39

pesikot Мова йшла в основному про пенсіонерів силовиків не треба виДьоргувати з контексту
yama
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9001 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 769276937694769576967697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2322)
15.04.2024 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.