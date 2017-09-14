Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:12
Letusrock написав: alex lem написав:
Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону.
звідки інфо? текст закону ще не оприлюднений на сайті ВР
https://mil.in.ua/uk/news/verhovna-rada ... lizatsiyu/
.
6 абзац
PS Таки я не прав. З закону про мобілізацію прибрали. Але Верховна Рада проголосувала окрему Постанову Кабміну щоб вони розробили механізм виплати у 70 тисяч. І Кабмін таки прийняв.
Востаннє редагувалось
alex lem
в Пон 15 кві, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:16
sens написав: pesikot написав: yama написав:
Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію ,
ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг
Ніхто ? Зовсім ніхто ? Та невже ?
Тобто, трапилась аварія на єлектромережах, ніхто не повинен мати ніяких пільг. Єнергетиків в ЗСУ, щоб точно нікому було лагодити
Теж саме, по газу, по воді, по каналізації
Я правильно зрозумів ?
Хто подає список на бронювання на підприємстві? Уповноважена особа бронює офіс,а хто займається ремонтом потрапляє до лав ЗСУ. Якщо ви вважаєте по-іншому, в Україні так роблять.
Ти хоч читай, перед тим, як щось відповідаєшь
Я ніде не писав, як проходить бронування
Я лише відповів
yama
, на його пропозицію взагалі прибрати бронь
А якщо десь бронюють офіс, а не беспосередніх виконавців, то можу побажати такому підприємству успіхів в їх нелегкій праці
pesikot
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:22
Hotab написав:
Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))
це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31
Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
Бетон
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31
Бетон написав:
Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
что 1я девальвация в истории?
vitaliiangel
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:33
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
что 1я девальвация в истории?
Зачем нужна такая нац валюта вообще?
В первый раз стоя в очереди в банке побрили на 6 косарей.
Вход в очередь с одним курсом, выход с лругим
Бетон
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:36
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
что 1я девальвация в истории?
Зачем нужна такая нац валюта вообще?
Такие вопросы задавать на финансовом форуме, примерно также, как задавать на форуме строителей, а зачем нужна строительная смесь для кладки кирпича ...
Можно ведь и так кирпичи поскладывать
pesikot
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:37
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
что 1я девальвация в истории?
Зачем нужна такая нац валюта вообще?
В первый раз стоя в очереди в банке побрили на 6 косарей.
Вход в очередь с одним курсом, выход с лругим
у людей проблемы бывают и побольше
vitaliiangel
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:38
Letusrock написав: Hotab написав:
Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))
це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом
От мені дуже цікаво , а що гадали ті що першими мобілізувались ?
Чому вони самі прийшли до війскоматів ?
Вони хіба не думали що їх можливо вбьють , чи вони чекали що їм приймуть якийсь закон ?
А зараз закарпатьский котловік розмірковує про можливі події .
холява
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:39
pesikot Мова йшла в основному про пенсіонерів силовиків не треба виДьоргувати з контексту
yama
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