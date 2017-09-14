Ukrainian написав:Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».
Ukrainian написав:Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».
budivelnik написав:1 Якщо на кону існування Держави- то ніяке падыння рейтингу не зупинить боротьбу за існування Держави якою КЕРУЭШ.... 2 Зроблю припущення, що наші можновладці трошки розумніші ніж виглядають в очах 90% тут присутніх. а - вони НЕ МОГЛИ ввести економічне бронювання , щоб не отримати крики про соціальну несправедливість б - їм потрібні гроші на виплати проанонсованих 70000грн/місяць на нулі В цифрах це приблизно 70 000грн * 300 000 осіб*12 місяців=252 млрд/рік в - вони вирішили що в Державі є приблизно 1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
Таким чином Жоден крикун в Державі не зможе сказати що воюють бідні ( бо де-юре відсутня броня для багатих) при чому з іншого боку ті хто схоче( зможе) сплачувати по 17 000 грн/місяць той зможе і не воювати...
Так би мовити і вівці цілі і вовки ситі....
Цікава ідея. Я про це не думав. Проте важливо, щоб після третього разу не було статті. Побачимо що пропишуть в системі покарань за невиконання.
Розгляньте крізь призму бюрократії... 1 Два місяці - Закон , потім пару місяців на розсилку штрафів рекомендованими листами, потім 2 тижні на отримання листа, після отримання 2 тижні на проплату(від дати повідомлення)= перший штраф 3-4 місяці 2 Потім отримання інформації хто сплатив хто не сплатив Наїзд на тих хто не сплатив ( а це пару мільйонів осіб)... 3 Під час наїзду - визначення скільки з тих хто не сплатив- прийшло... Далі Якщо прийшло більше 25000 в місяць ...очікування скільки прийде наступного...якщо знову 25000 ...знову пауза.. І так до моменту поки прийде менше 25000. Тоді наступне коло розсилки штрафів Три кола - це мінімум рік... А через рік Або падишах помре, або ішак навчиться говорити...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
а якщо ці 5-10 млн спробуюють перечекати перші буремні місяці дома у підвалі біля бочки з вином)) тоді план провалиться : ні грошей, ні новобранців. Але це так, думки вголос, не для писанини на 20 сторінок
1 Немає в 5-10 млн осіб можливостей(економічних в першу чергу) пересидіти в льосі. Ба- більше Якщо 5-10 млн підуть з економіки в льох - ми програємо через тиждень. 2 Те що 1 млн заховається- нікого не цікавить. Штрафи їм пришлють. Те що вони не сплатять СЬОГОДНІ - не говорить про те що вони зможуть НЕ ПЛАТИТИ завтра. 3 Державі потрібно а - 20 млрд грн додаткових щомісяця б - 25000 додатково мобілізованих Збільшення фінансового заохочення - може на якусь величину зменшити необхідну кількість мобілізованих. Тому В якійсь точці буде екстремум.
В цьому відео детально розписано як проходить мобілізація та навчання мобілізованих в ЗСУ Як то кажуть від першої особи яка безпосередньо добровільно мобілізувалась і І проходила підготовку нв навчальному центрі https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=9jTLsmco0Fp3GKV3
Це тільки 1-я частина відео я дуже сподіваюся що автор доживе і порадує нас 2-ю частиною
Тобто це відео буде корисне для всіх хто хоче мобілізуватися тут вам детально розкажуть як підготуватися до цього
по 17тис навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола то це негативне "бронювання", з ураженням в правах після заморозки таких нікуди не випустять. змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах