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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76937694769576967697>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:41

барабашов Конкретизуйте запитання. Моя спеціальність військово облікова - вбивати тварин.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:43

  Ukrainian написав:Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».

Він сказав про це в ефірі LBC.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:43

  yama написав:pesikot Мова йшла в основному про пенсіонерів силовиків не треба виДьоргувати з контексту

Так пиши корректно, щоб контекст не відривався

Бо ніхто - це ніхто.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:48

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

цього разу "через сцикунів ухилянтів які як щурі об'єднуються в зграї та виносять БСУ"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:50

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».

Він сказав про це в ефірі LBC.


#допомогадоліта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:51

  Hotab написав:
  budivelnik написав:1 Якщо на кону існування Держави- то ніяке падыння рейтингу не зупинить боротьбу за існування Держави якою КЕРУЭШ....
2 Зроблю припущення, що наші можновладці трошки розумніші ніж виглядають в очах 90% тут присутніх.
а - вони НЕ МОГЛИ ввести економічне бронювання , щоб не отримати крики про соціальну несправедливість
б - їм потрібні гроші на виплати проанонсованих 70000грн/місяць на нулі
В цифрах це приблизно
70 000грн * 300 000 осіб*12 місяців=252 млрд/рік
в - вони вирішили що в Державі є приблизно
1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК

Таким чином
Жоден крикун в Державі не зможе сказати що воюють бідні ( бо де-юре відсутня броня для багатих)
при чому з іншого боку ті хто схоче( зможе) сплачувати по 17 000 грн/місяць той зможе і не воювати...

Так би мовити
і вівці цілі і вовки ситі....
Цікава ідея. Я про це не думав.
Проте важливо, щоб після третього разу не було статті. Побачимо що пропишуть в системі покарань за невиконання.
Розгляньте крізь призму бюрократії...
1 Два місяці - Закон , потім пару місяців на розсилку штрафів рекомендованими листами, потім 2 тижні на отримання листа, після отримання 2 тижні на проплату(від дати повідомлення)= перший штраф 3-4 місяці
2 Потім отримання інформації хто сплатив хто не сплатив
Наїзд на тих хто не сплатив ( а це пару мільйонів осіб)...
3 Під час наїзду - визначення скільки з тих хто не сплатив- прийшло...
Далі
Якщо прийшло більше 25000 в місяць ...очікування скільки прийде наступного...якщо знову 25000 ...знову пауза..
І так до моменту поки прийде менше 25000.
Тоді наступне коло розсилки штрафів
Три кола - це мінімум рік...
А через рік
Або падишах помре, або ішак навчиться говорити...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:54

Schmit
От нашо ви постите Соскіна ? ви же не flyman
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:55

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
а якщо ці 5-10 млн спробуюють перечекати перші буремні місяці дома у підвалі біля бочки з вином)) тоді план провалиться : ні грошей, ні новобранців.
Але це так, думки вголос, не для писанини на 20 сторінок
1 Немає в 5-10 млн осіб можливостей(економічних в першу чергу) пересидіти в льосі.
Ба- більше
Якщо 5-10 млн підуть з економіки в льох - ми програємо через тиждень.
2 Те що 1 млн заховається- нікого не цікавить. Штрафи їм пришлють.
Те що вони не сплатять СЬОГОДНІ - не говорить про те що вони зможуть НЕ ПЛАТИТИ завтра.
3 Державі потрібно
а - 20 млрд грн додаткових щомісяця
б - 25000 додатково мобілізованих
Збільшення фінансового заохочення - може на якусь величину зменшити необхідну кількість мобілізованих.
Тому
В якійсь точці буде екстремум.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В цьому відео детально розписано як проходить мобілізація та навчання мобілізованих в ЗСУ Як то кажуть від першої особи яка безпосередньо добровільно мобілізувалась і І проходила підготовку нв навчальному центрі
https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=9jTLsmco0Fp3GKV3

Це тільки 1-я частина відео я дуже сподіваюся що автор доживе і порадує нас 2-ю частиною

Тобто це відео буде корисне для всіх хто хоче мобілізуватися тут вам детально розкажуть як підготуватися до цього
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах
fox767676
 
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