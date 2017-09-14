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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7694769576967697>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Вот Путин и Зорькин рассматривали карту 17 века, где якобы не было никакой Украины. Хотя Украина там была

Вот теперь к картам 17 века и привели ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:59

«Ашан» продал бизнес в России

«Дочка» французской группы «Ашан» (Auchan) — компания «Ситрас» (Ceetrus) — завершила сделку по продаже активов в России. Речь идет о 150 тысячах квадратных метров торговых площадей по всей стране. Их новым владельцем стало ООО «Торговые галереи», пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Ситрас» управляла 40 торговыми центрами и галереями, включая комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде и ТЦ «Тройка» в Москве. Помимо этого ей принадлежали прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан».

Основным владельцем компании «Торговые галереи», купившей активы, является 22-летний студент юридического факультета Казанского федерального университета Тагир Шаймарданов — сын адвоката Роберта Шаймарданова. Ранее молодой человек был членом молодежного парламента при Госсовете Татарстана. Конечный покупатель комплексов и цена сделки неизвестны.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:59

❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.
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  yama написав:В цьому відео детально розписано як проходить мобілізація та навчання мобілізованих в ЗСУ Як то кажуть від першої особи яка безпосередньо добровільно мобілізувалась і І проходила підготовку нв навчальному центрі


unicdima на тебе немає )))

А по відео, потім не кажи, що контекст відірвався ...
Погано зроблено - кілька якіхось фрагментів і потім купа триндежа на поганій українській мові

Далі, гугленіє показало, що оцей, начебто, Андрій Лав, дуже активний в соц.мережах
То це
1) Або він взагалі ніде не проходить підготовку

2) А якщо і проходить, то має купу вільного часу

3) Або він просто триндить.

Знаючи твою позицію взагалі, схиляюсь до п.3
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:15

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
а якщо ці 5-10 млн спробуюють перечекати перші буремні місяці дома у підвалі біля бочки з вином)) тоді план провалиться : ні грошей, ні новобранців.
Але це так, думки вголос, не для писанини на 20 сторінок
1 Немає в 5-10 млн осіб можливостей(економічних в першу чергу) пересидіти в льосі.
Ба- більше
Якщо 5-10 млн підуть з економіки в льох - ми програємо через тиждень.
2 Те що 1 млн заховається- нікого не цікавить. Штрафи їм пришлють.
Те що вони не сплатять СЬОГОДНІ - не говорить про те що вони зможуть НЕ ПЛАТИТИ завтра.
3 Державі потрібно
а - 20 млрд грн додаткових щомісяця
б - 25000 додатково мобілізованих
Збільшення фінансового заохочення - може на якусь величину зменшити необхідну кількість мобілізованих.
Тому
В якійсь точці буде екстремум.

а гроші з тумбочки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:17

  fox767676 написав:по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах

все буде ГУЛАГ
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:19

  fox767676 написав:по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....

Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн

Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:22

краще бути живою собакою чим дохлим левом

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....

Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн

Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)


а гроші вони братимуть з тумбочки (с)

з.і.
мільярд дерев
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:30

  yama написав: Моя спеціальність військово облікова - вбивати тварин.

на данный момент очень востребована на фронте
кстати № ВОС подскажите?
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:30

  pesikot написав:Schmit
От нашо ви постите Соскіна ? ви же не flyman

Тому що багато в чому, він має рацію. На жаль.
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