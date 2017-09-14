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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот Путин и Зорькин рассматривали карту 17 века, где якобы не было никакой Украины. Хотя Украина там была
Вот теперь к картам 17 века и привели ....
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:59
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:59
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:13
unicdima на тебе немає )))
А по відео, потім не кажи, що контекст відірвався ...
Погано зроблено - кілька якіхось фрагментів і потім купа триндежа на поганій українській мові
Далі, гугленіє показало, що оцей, начебто, Андрій Лав, дуже активний в соц.мережах
То це
1) Або він взагалі ніде не проходить підготовку
2) А якщо і проходить, то має купу вільного часу
3) Або він просто триндить.
Знаючи твою позицію взагалі, схиляюсь до п.3
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:15
а гроші з тумбочки
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:17
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:19
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....
Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн
Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:22
краще бути живою собакою чим дохлим левом
а гроші вони братимуть з тумбочки (с)
з.і.
мільярд дерев
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:30
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:30
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