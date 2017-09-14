budivelnik написав:

fox767676 написав: по 17тис

навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола

то це негативне "бронювання", з ураженням в правах

після заморозки таких нікуди не випустять.

змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах по 17тиснавіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го колато це негативне "бронювання", з ураженням в правахпісля заморозки таких нікуди не випустять.змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах

Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..- 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...А скільки у нас тих ВЛК ?Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяціПриблизно 2 млн сплатять 17 000- розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....Думаю що це змуситьа - 1 000 000 сплатить 34 000б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000....ТобтоНа протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +в 5 млн приблизно годнихв 3 млн точно не годнихі в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грнПісля штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)