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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7694769576967697
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:36

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
От нашо ви постите Соскіна ? ви же не flyman

Тому що багато в чому, він має рацію. На жаль.

Шукати в купі навозу картопельку - таке собі заняття ..

Хоча, у кожного свої вподобання
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:37

  Прохожий написав:
  yama написав: Моя спеціальність військово облікова - вбивати тварин.

на данный момент очень востребована на фронте
кстати № ВОС подскажите?

ветеринар
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:39

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))

це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом

Тобто ви хочете щоб спрацював, але не вірите? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:41

  Прохожий написав:
  yama написав: Моя спеціальність військово облікова - вбивати тварин.

на данный момент очень востребована на фронте

Я б на месте барабашова боялся

flyman
ветеринар

В ЗСУ пояснять, що номер ВОС складається з цифр і може однієї букви.

а гроші вони братимуть з тумбочки (с)

З кавалірок.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 19:44, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:41

  flyman написав:
  budivelnik написав:...Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....
Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн

Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)


а гроші вони братимуть з тумбочки (с)

По-перше, нікого не цікавить, де вони братимуть гроші.
По-друге, у кого нема грошей, ті вже пішли до ЗСУ.
По-третє, бази даних синхронізовані. Те, що ви зняли гроші з рахунків, переписали майно на родичів, може "вилізти" десь у суді.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:45

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  fox767676 написав:по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....

Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн

Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
а гроші вони братимуть з тумбочки (с)
з.і.
мільярд дерев
1 Кого цікавить звідки ти будеш брати гроші?
тим більше що
17000+34000+51000=102 000 рік..це 0,5прайсу за пересічення Тиси
2 Поки ти живеш в Україні ..і живеш тільки тому що хтось зараз в окопі - то тобі западло заплатити якихось 8500 грн/місяць?
Чи ти безруке дитя?
Тим більше , що 102 000 в місяць ти можеш заробити , просто помінявшись з Успіхом на місяць..
Ти на фронт і заробиш на річну бронь
Успіх додому( може після місячної відпустки зрозуміє що в тилу 102 000 - це дико великі гроші.. за які навіть муха готовий місяць повоювати)
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:52

  flyman написав:
  fox767676 написав:по 17тис
навіть якщо схема буде робочою-довгограючою, а не кримінальна відповіальність піля н-го кола
то це негативне "бронювання", з ураженням в правах
після заморозки таких нікуди не випустять.
змусять відслужити хоча б півроку-рік у відносно мирних умовах

все буде ГУЛАГ

піар-фахівці наховуть його "ізраїльською моделю" )))
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:57

  Xenon написав:
❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.

Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:03

  alex lem написав:
  Xenon написав:
❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.

Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.

Яке наполегливе прохання і кого? Яких США?

Півсша вигідно одне і вони прохають одне; а другій (республіканців) - протилежне.
А є ще товариші британці...
І ще, і ще.

А наші намагаються якось пропітляти між інтересами всіх.
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