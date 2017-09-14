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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76957696769776987699 ... 7701>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:57

  Xenon написав:
❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.

Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:03

  alex lem написав:
  Xenon написав:
❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.

Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.

Яке наполегливе прохання і кого? Яких США?

Півсша вигідно одне і вони прохають одне; а другій (республіканців) - протилежне.
А є ще товариші британці...
І ще, і ще.

А наші намагаються якось пропітляти між інтересами всіх.

Перед Штатами ж, гадаю, ми в боргу навічно і без постачання зброї, а тільки за розвіддані.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла

Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .

У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію.

Интересно, зачем мобилизация
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:19

🔴Російські війська почнуть наступ наприкінці травня, — голова ГУР Кирило Буданов

«Російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно тяжко. І те, за умови, що вона, по-перше, надійде у достатній кількості, і друге – йтиме далі», - сказав Буданов.

https://www.daserste.de/information/pol ... o-100.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію.ㅤ
Интересно, зачем мобилизация

бо
а)втрати тільки 31тис
б)Контрнаступ-2025
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:29

  budivelnik написав:17000+34000+51000=102 000 рік..це 0,5прайсу

Щось замислився, а звідки візьметься другий, третій і т.д. штраф? Покарання, як я розумію, мається на увазі "за неоновлення даних". Ну добре, дані не оновили, покарання отримали. Звідкі візьметься повторний обов'язок оновити дані, за невиконання якого можна покарати знову? Бо за той перший раз вже покарання отримано, а двічі карати за те саме порушення законодавство, начебто, не дозволяє?
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:29

  Бетон написав:❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла

Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .

У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію.

Интересно, зачем мобилизация

Якщо це так, то важка ситуація виникла. Треба було одразу це наголосити. А не давати розвиватися сподіванням на дембель.

Тепер же перші вояки отримали двійний удар.
Другий -- це остаточно визначено, що тоді ніякого рівномірного розподілу тягара вже не буде...
Навіть звільнення у перших рядах після відміни воєнного стану не компенсує це.

Треба вводити якийсь пряник за вислугу років під час війни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:33

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Бо за той перший раз вже покарання отримано,



Їзда без посвідчення водія.
Ви продовжуєте «їздити»
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:34

  detroytred написав:
  Бетон написав:❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла

Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .

У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію.

Интересно, зачем мобилизация

Якщо це так, то важка ситуація виникла. Треба було одразу це наголосити. А не давати розвиватися сподіванням на дембель.

Тепер же перші вояки отримали двійний удар.
Другий -- це остаточно визначено, що тоді ніякого рівномірного розподілу тягара вже не буде...
Навіть звільнення у перших рядах після відміни воєнного стану не компенсує це.

Треба вводити якийсь пряник за вислугу років під час війни.

Как всегда кинули.

Уже они базарят про достройку хмельницкой АЭС. Для кого это рассчитано, уже аэропорт открыли
Бетон
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  Бетон написав:❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла
Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .

Безугла заявила. Чи тобі не істина у першій інстанції. Інші заявляють, шо Закон про демобілізацію буде завершено раніше, ніж за 8 місяців (як обіцяли спочатку). І шо?
fler
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