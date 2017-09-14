❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.
Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.
❗️Україна не слухатиме США і буде далі бити по НПЗ рф, бо Patriot нам не дають, – натякнув Кулеба.
Казав сліпий ,,Поживемо-побачимо,,. А поки крайній раз що попали дроном-камікадзе по узькому НПЗ - 2 квітня. Час йде і нема прильотів і навіть спроб попасти по НПЗ. Як буде, значить є в наших яйця забить на наполегливе прохання ,,старших товаришів,, не дамбіть нпз. А ні, то й ніц нема.
Яке наполегливе прохання і кого? Яких США?
Півсша вигідно одне і вони прохають одне; а другій (республіканців) - протилежне. А є ще товариші британці... І ще, і ще.
А наші намагаються якось пропітляти між інтересами всіх.
Перед Штатами ж, гадаю, ми в боргу навічно і без постачання зброї, а тільки за розвіддані.
🔴Російські війська почнуть наступ наприкінці травня, — голова ГУР Кирило Буданов
«Російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно тяжко. І те, за умови, що вона, по-перше, надійде у достатній кількості, і друге – йтиме далі», - сказав Буданов.
Щось замислився, а звідки візьметься другий, третій і т.д. штраф? Покарання, як я розумію, мається на увазі "за неоновлення даних". Ну добре, дані не оновили, покарання отримали. Звідкі візьметься повторний обов'язок оновити дані, за невиконання якого можна покарати знову? Бо за той перший раз вже покарання отримано, а двічі карати за те саме порушення законодавство, начебто, не дозволяє?
Бетон написав:❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла
Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .
У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію. ㅤ Интересно, зачем мобилизация
Якщо це так, то важка ситуація виникла. Треба було одразу це наголосити. А не давати розвиватися сподіванням на дембель.
Тепер же перші вояки отримали двійний удар. Другий -- це остаточно визначено, що тоді ніякого рівномірного розподілу тягара вже не буде... Навіть звільнення у перших рядах після відміни воєнного стану не компенсує це.
Треба вводити якийсь пряник за вислугу років під час війни.
Бетон написав:❗️ Закону про демобілізацію не буде , — нардеп Безугла
Вона заявила, що звільнення з військової служби можливе лише після закінчення військового стану .
У тому, що в Україні не буде демобілізації, Мар'яна звинувачує Росію. ㅤ Интересно, зачем мобилизация
Якщо це так, то важка ситуація виникла. Треба було одразу це наголосити. А не давати розвиватися сподіванням на дембель.
Тепер же перші вояки отримали двійний удар. Другий -- це остаточно визначено, що тоді ніякого рівномірного розподілу тягара вже не буде... Навіть звільнення у перших рядах після відміни воєнного стану не компенсує це.
Треба вводити якийсь пряник за вислугу років під час війни.
Как всегда кинули.
Уже они базарят про достройку хмельницкой АЭС. Для кого это рассчитано, уже аэропорт открыли