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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:38
Бетон
уже аэропорт открыли
Сам про Борисполь придумал- сам разочаровался.
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Hotab
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:38
M-Audio написав: budivelnik написав:
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....
Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000
....=202 млрд грн
Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
Щось замислився, а звідки візьметься другий, третій і т.д. штраф? Покарання, як я розумію, мається на увазі "за неоновлення даних". Ну добре, дані не оновили, покарання отримали. Звідкі візьметься повторний обов'язок оновити дані, за невиконання якого можна покарати знову? Бо за той перший раз вже покарання отримано, а двічі карати за те саме порушення законодавство, начебто, не дозволяє?
Я можу знайти сотню аргументі як зробити так - щоб другого і третього не було
Точно так само можу знайти сотню за те щоб другий+третій- були.
Тому все залежить від того що шукаєш....
Що заважає ввести формулювання
На протязі 15-30-45????днів від введення Закону в дію - оновити данні
Що в принципі і сказано...60 днів на протязі яких треба оновити данні.
Далі (наступних) 60 днів - це вже інший термін на протязі яких треба було ввести данні...а так як кожен наступний(на протязі року) адмінштраф збільшується в розмірі - то не дивно що з 61 по 120 день - штраф в двохкратному
а на протязі 121-180 день - в трьохкратному....
Так для довідки
Якщо Ви отримали штраф за паркову (або безбілетний проїзд) в 9 ранку - це ж не говорить про те що можете тепер рік їздити і паркуватись як хочете і де хочете.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 15 кві, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:39
fler написав:
По-перше, нікого не цікавить, де вони братимуть гроші.
По-друге, у кого нема грошей, ті вже пішли до ЗСУ.
По-третє, бази даних синхронізовані. Те, що ви зняли гроші з рахунків, переписали майно на родичів, може "вилізти" десь у суді.
Сняли свои деньги и переписали (подарили/продали) свое имущество — а в чем криминал, который может или должен вылезти? Пусть хоть на каждом углу кричат об этом
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serg1974
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:40
M-Audio написав: budivelnik написав:
17000+34000+51000=102 000 рік..це 0,5прайсу
Щось замислився, а звідки візьметься другий, третій і т.д. штраф? Покарання, як я розумію, мається на увазі "за неоновлення даних". Ну добре, дані не оновили, покарання отримали. Звідкі візьметься повторний обов'язок оновити дані, за невиконання якого можна покарати знову? Бо за той перший раз вже покарання отримано, а двічі карати за те саме порушення законодавство, начебто, не дозволяє?
Ні.
Покарання за кожне запрошення поновити дані.
Тепер лише стане, що перше - це автоматичне, за 60 днів.
А от друге -- на пошту чи як. Але повинно бути.
Там у Будівельника самий цікавий момент, що усе побудовано на -- "3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть).
Тобто на отих дуже впевнених, що їх не візьмуть.
Тобто на напівхворих, напівброньованих, кривих, старих, хитродупих і ще яких?
Тему не розкрито.
Але визначений факт -- саме вони база. Для набору людей і коштів.
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detroytred
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:42
serg1974 написав: fler написав:
По-перше, нікого не цікавить, де вони братимуть гроші.
По-друге, у кого нема грошей, ті вже пішли до ЗСУ.
По-третє, бази даних синхронізовані. Те, що ви зняли гроші з рахунків, переписали майно на родичів, може "вилізти" десь у суді.
Сняли свои деньги и переписали (подарили/продали) свое имущество — а в чем криминал, который может или должен вылезти? Пусть хоть на каждом углу кричат об этом
Нікого не цікавить є чи нема у Вас гроші....
Штраф - буде
Колись його все одно треба буде оплатити
В крайньому випадку на протязі трьох років точно треба буде ховати всі доходи , щоб виконавча чогось не побачила.
А це складно.
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:42
Новая схема:
военный (по Мефале - «кто угодно первосортный») закадрил и увел упакованную жену ухылянта, на которую переписаны дома, машины , фирмы. 😅
Штрафы оставляем старому мужу!
В новую жизнь без долгов!
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 кві, 2024 20:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:43
Не бачив Закон.
Там є про 60 днів, потім ще 60, потім ще 60?
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detroytred
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:46
Investor_K написав: Hotab написав:
Новая схема:
военный (по Мефале - «кто угодно первосортный») закадрил и увел упакованную жену ухылянта, на которую переписаны дома, машины , фирмы. 😅
Хотаб. И зачем вам та Африка нужна?
Я токо счас понял это!
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:46
Hotab написав:
:D Новая схема:
военный (по Мефале - «кто угодно первосортный») закадрил и увел упакованную жену ухылянта, на которую переписаны дома, машины , фирмы. 😅
Штрафы оставляем старому мужу!
В новую жизнь без долгов!
Годная схема )
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pesikot
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:48
detroytred написав:
Там у Будівельника самий цікавий момент, що усе побудовано на -- "3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть).
Тобто на отих дуже впевнених, що їх не візьмуть.
Тобто на напівхворих, напівброньованих, кривих, старих, хитродупих і ще яких?
Тему не розкрито.
Тих хто вже був і кого не взяли....
Наприклад
1 Навіщо в ЗСУ людина яку через 6 місяців треба буде звільняти по віку? Особливо з урахуванням того що 3 місяці її треба готувати....
це практично всі кому зараз 58+
2 Навіщо в ЗСУ ті , хто за попередні 10 років був як мінімум 3-5 разів на ВЛК і його не брали?
3 Навіщо в ЗСУ батьки 3+ неповнолітніх , або опікуни ...або інваліди 2-3 групи - вони ж усі тимчасово непригодні і ЗСУ їх може взяти виключно при умові що ті зголосяться добровольцями
4 Навіщо в ЗСУ вчителі, студенти/аспіранти денних ВУЗів і так далі
Думаю що в цих категоріях набереться більше ніж 3 млн осіб
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budivelnik
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