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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:48
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:51
detroytred написав:
Не бачив Закон.
Там є про 60 днів, потім ще 60, потім ще 60?
Там є - 60 днів.....
А далі на тлумачення Верховного або Конституційного суду...
Якщо в перших 60 днів - буде отримано все що розраховувалось - то так і залишиться - 60 днів....
А от якщо ні - тоді й побачимо.
В крайньому випадку Зеленський вже Верховну Раду розігнав...що йому заважає трактувати 60 днів
як перших 60 днів
других 60 днів
третіх 60 днів
і так до закінчення війни...?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:51
UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Боже, яке кончене ....
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:53
UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Як варіант
Тільки на нулі-всього 300 000.
Тому 300 000 * 25 місяців =7 500 000 людино/місяців
Якщо за людино/місяць - 1 га , то ще рік воювати є за що.
Правда є нюанс
Зарплата на нулі - вже й так вища ніж ціна 1 га сільгосп угідь
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:57
budivelnik
І давати ЗА лінією фронту)))
Прикол: в 15 чи 16 році на хвилі вдячності справжнім АТО-шникам на арабатці одна з громад вирішила дати можливість льотчикам нашої частини взяти по шмату землі «під дачу». Локація паршива, солончак, далеко від моря, але шара ж))
Проте документи так і застрягли в Києві))
Ну а зараз там дачі будують мабуть люфтваффе кацапське))
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Hotab
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:59
budivelnik написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Як варіант
Тільки на нулі-всього 300 000.
Тому 300 000 * 25 місяців =7 500 000 людино/місяців
Якщо за людино/місяць - 1 га , то ще рік воювати є за що.
Правда є нюанс
Зарплата на нулі - вже й так вища ніж ціна 1 га сільгосп угідь
1. Важливіше щоб українська земля опинилася в надійних руках.
2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
3. За що воюємо? За українську землю! Буквально.
А то одні воюють, інші володіють.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 15 кві, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:00
budivelnik написав: detroytred написав:
Там у Будівельника самий цікавий момент, що усе побудовано на -- "3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть).
Тобто на отих дуже впевнених, що їх не візьмуть.
Тобто на напівхворих, напівброньованих, кривих, старих, хитродупих і ще яких?
Тему не розкрито.
Тих хто вже був і кого не взяли....
Наприклад
1 Навіщо в ЗСУ людина яку через 6 місяців треба буде звільняти по віку? Особливо з урахуванням того що 3 місяці її треба готувати....
це практично всі кому зараз 58+
2 Навіщо в ЗСУ ті , хто за попередні 10 років був як мінімум 3-5 разів на ВЛК і його не брали?
3 Навіщо в ЗСУ батьки 3+ неповнолітніх , або опікуни ...або інваліди 2-3 групи - вони ж усі тимчасово непригодні і ЗСУ їх може взяти виключно при умові що ті зголосяться добровольцями
4 Навіщо в ЗСУ вчителі, студенти/аспіранти денних ВУЗів і так далі
Думаю що в цих категоріях набереться більше ніж 3 млн осіб
Логічно.
Але як з них наскрести 100 тис.?
Тільки п.1,2 підійдуть. Але вони некондиція))
І за що їх 1-5 штрафувати? Отже прийшли, поновили дані.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:01
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Хотаб. И зачем вам та Африка нужна?
Я токо счас понял это!
Не распыляйтесь по мелочам. Ищите жирную цель.
Цель должна быть стройная, но с жирной собственостью )
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:04
UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Офіс простих рішень
Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
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