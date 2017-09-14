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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7698769977007701>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:07

  UA написав:2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
на 1 га землі виросте
4 тонни зерна = приблизно 30 000 грн
або
2 тонни олійних=приблизно 32 000 грн

Як думаєте - хтось буде працювати маючи 2% річних ( це при умові що затрати на вирощування =0 , а якщо затрати на вирощування 50% від ціни продажу - то під 1% річних)

Тому
Або хавчик зросте в 10 разів , або гектар буде коштувати менше 3000 доларів...
ПС
Зараз в середньому - 1000 доларів/га
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:07

  Бетон написав:Как всегда кинули.

Уже они базарят про достройку хмельницкой АЭС. Для кого это рассчитано, уже аэропорт открыли

Моє бачення поки те ж саме: самий катастрофічний варіант - по Дніпру.
І дуже малоймовірний.

Партнери далі не дозволять за будь-яких розкладів. Збільшать відповідно допомогу... Це червона лінія. Наші можновладці це знають, тому отаке і відбувається.

А поки усе зменшення-збільшення, посув фронту -- це гра. Для партнерів, для оркостану. Всі реалізують свої інтереси. В процесі.
Тільки в одних нас необхідність.

І або награються і РПВ, або лебідь і лусне мордор.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:08

  fler написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.

Офіс простих рішень :D Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))

Ну я так приблизно і сказав ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:12

  budivelnik написав:
  UA написав:2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
на 1 га землі виросте
4 тонни зерна = приблизно 30 000 грн
або
2 тонни олійних=приблизно 32 000 грн

Як думаєте - хтось буде працювати маючи 2% річних ( це при умові що затрати на вирощування =0 , а якщо затрати на вирощування 50% від ціни продажу - то під 1% річних)

Тому
Або хавчик зросте в 10 разів , або гектар буде коштувати менше 3000 доларів...
ПС
Зараз в середньому - 1000 доларів/га

Київські лендлорди (якім всі чомусь завидують) часто мають рентабельність біля 2%, це з урахуванням амортизації та експозиції.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:13

  detroytred написав:Партнери далі не дозволять за будь-яких розкладів. Збільшать відповідно допомогу...
халва халва халва
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:15

  detroytred написав:Логічно.

Але як з них наскрести 100 тис.?
Тільки п.1,2 підійдуть. Але вони некондиція))
І за що їх 1-5 штрафувати? Отже прийшли, поновили дані.
Чукча пІсАтель?
Чи деколи чІтАтЄль
а в рідких випадках може й дУмАтЕль?
Для початку - перечитайте вдумчиво , може знайдете відповідь на питання
А я щоб пенсіонеру було легше( як не як 20 років в армії дуже мозок заспиртовують і тормозять процеси мислення) - попідкреслюю жирним і повиділяю кольором...

budivelnik написав:
Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти..
Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть)
Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі...
А скільки у нас тих ВЛК ?
Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть.
На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5....
З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці
Приблизно 2 млн сплатять 17 000
Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000....
Думаю що це змусить
а - 1 000 000 сплатить 34 000
б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000
Третє коло
Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000
....

Тобто
На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних +
в 5 млн приблизно годних
в 3 млн точно не годних
і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн

Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:16

  fler написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.

Офіс простих рішень :D Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))

Нових власників відпустити на дембель зі зброєю.
Нехай скажуть...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Партнери далі не дозволять за будь-яких розкладів. Збільшать відповідно допомогу...
халва халва халва

Невже ти вже не виключаєш «по лінії Ірпеня»?


Не можна сміятись, хоч і ворог, але ж люди. Проте не можу не сміятись. Хто теж такий самий цинічний, тримайте!
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:20

  budivelnik написав:
  UA написав:2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
на 1 га землі виросте
4 тонни зерна = приблизно 30 000 грн
або
2 тонни олійних=приблизно 32 000 грн

Як думаєте - хтось буде працювати маючи 2% річних ( це при умові що затрати на вирощування =0 , а якщо затрати на вирощування 50% від ціни продажу - то під 1% річних)

Тому
Або хавчик зросте в 10 разів , або гектар буде коштувати менше 3000 доларів...
ПС
Зараз в середньому - 1000 доларів/га

30 куо за га - це в когось зайвий апетит :D

але є орієнтир - Польща - там 7 к євро здається. у Львівській області ціна вже під 2 куо. та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:23

  UA написав:
  budivelnik написав:
  UA написав:2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
на 1 га землі виросте
4 тонни зерна = приблизно 30 000 грн
або
2 тонни олійних=приблизно 32 000 грн

Як думаєте - хтось буде працювати маючи 2% річних ( це при умові що затрати на вирощування =0 , а якщо затрати на вирощування 50% від ціни продажу - то під 1% річних)

Тому
Або хавчик зросте в 10 разів , або гектар буде коштувати менше 3000 доларів...
ПС
Зараз в середньому - 1000 доларів/га
Київські лендлорди (якім всі чомусь завидують) часто мають рентабельність біля 2%, це з урахуванням амортизації та експозиції.
А можете уточнити
Ці лендлорди отримують 2% просто орендних платежів( в що я не вірю , бо легше було в БундесБанк гроші під 3% вкласти і не заморочуватись з Україною)
Чи просто отримують 2% з яких оплачують всі ремонти , електрики і так далі...

Ще раз для фантазерів
30 000 доларів - повинні в рік давати
при 3%- 900 доларів ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
а не 600 доларів ВАЛОВОЇ ТОВАРНОЇ МАСИ - на виготовлення якої пішло 400 операційних витрат

ПС
Я особисто не ризикну вкласти в бізнес 30 000 доларів без гарантованого чистого прибутку в 15% річних.( а не 15% валового виторгу), бо навіть при 15% річних- я буду повертати вкладений капітал 7 років.
budivelnik
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