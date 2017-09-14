UA написав:Економічне стимулювання. В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави. За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі. Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар. Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Офіс простих рішень Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
Але як з них наскрести 100 тис.? Тільки п.1,2 підійдуть. Але вони некондиція)) І за що їх 1-5 штрафувати? Отже прийшли, поновили дані.
Чукча пІсАтель? Чи деколи чІтАтЄль а в рідких випадках може й дУмАтЕль? Для початку - перечитайте вдумчиво , може знайдете відповідь на питання А я щоб пенсіонеру було легше( як не як 20 років в армії дуже мозок заспиртовують і тормозять процеси мислення) - попідкреслюю жирним і повиділяю кольором...
budivelnik написав: Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти.. Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть) Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі... А скільки у нас тих ВЛК ? Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть. На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5.... З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці Приблизно 2 млн сплатять 17 000 Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000.... Думаю що це змусить а - 1 000 000 сплатить 34 000 б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000 Третє коло Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000 ....
Тобто На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних + в 5 млн приблизно годних в 3 млн точно не годних і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн
Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
UA написав:Економічне стимулювання. В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави. За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі. Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар. Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Офіс простих рішень Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
Нових власників відпустити на дембель зі зброєю. Нехай скажуть...
UA написав:2. Це зараз такі бросові ціни на землю. Перспектива від 30 000 у.е за га.
на 1 га землі виросте 4 тонни зерна = приблизно 30 000 грн або 2 тонни олійних=приблизно 32 000 грн
Як думаєте - хтось буде працювати маючи 2% річних ( це при умові що затрати на вирощування =0 , а якщо затрати на вирощування 50% від ціни продажу - то під 1% річних)
Тому Або хавчик зросте в 10 разів , або гектар буде коштувати менше 3000 доларів... ПС Зараз в середньому - 1000 доларів/га
Київські лендлорди (якім всі чомусь завидують) часто мають рентабельність біля 2%, це з урахуванням амортизації та експозиції.
А можете уточнити Ці лендлорди отримують 2% просто орендних платежів( в що я не вірю , бо легше було в БундесБанк гроші під 3% вкласти і не заморочуватись з Україною) Чи просто отримують 2% з яких оплачують всі ремонти , електрики і так далі...
Ще раз для фантазерів 30 000 доларів - повинні в рік давати при 3%- 900 доларів ЧИСТОГО ПРИБУТКУ а не 600 доларів ВАЛОВОЇ ТОВАРНОЇ МАСИ - на виготовлення якої пішло 400 операційних витрат
ПС Я особисто не ризикну вкласти в бізнес 30 000 доларів без гарантованого чистого прибутку в 15% річних.( а не 15% валового виторгу), бо навіть при 15% річних- я буду повертати вкладений капітал 7 років.