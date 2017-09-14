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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:25
fler написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Офіс простих рішень
Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років
. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
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Shaman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:26
Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:27
UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
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Banderlog
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:28
budivelnik написав: Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40%
під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
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Shaman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40%
під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Я в цьому питанні- більш теоретик ніж практик
Але спочатку - згадав як були засіяні поля в моєму дитинстві
а потім глянув у Вікіпедію..Там навіть 50% допускається
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:40
Banderlog написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.
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katso
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