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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7698769977007701
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:25

  fler написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.

Офіс простих рішень :D Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))

це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:26

  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:27

  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:28

  budivelnik написав:
  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни

треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Я в цьому питанні- більш теоретик ніж практик :oops:
Але спочатку - згадав як були засіяні поля в моєму дитинстві
а потім глянув у Вікіпедію..Там навіть 50% допускається

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
Розрізняють такі різновиди пару:

Чистий пар — вільне від посівів поле, що його орють з осені (чорний пар) чи навесні (ранній пар) і протягом весни та літа (до початку сівби озимих культур) тримають розпушеним і чистим від бур'янів.

Зайнятий пар — пар, зайнятий культурними рослинами, які рано звільняють поле для обробітку ґрунту і створюють сприятливі умови для наступних культур.

Система обробітку із засіванням половини поля і залишенням половини під паром відома як двопілля[4], а система із третиною земель для ярового сіву, третиною для озимого, третиною під паром — трипілля[5].

Якщо поле залишається без засіювання кілька років, воно вже вважається перелогом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:40

  Banderlog написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.


Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.
katso
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