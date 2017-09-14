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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:25
fler написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
Офіс простих рішень
Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років
. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
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Shaman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:26
Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:27
UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
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Banderlog
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:28
budivelnik написав: Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40%
під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
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Shaman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40%
під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Я в цьому питанні- більш теоретик ніж практик
Але спочатку - згадав як були засіяні поля в моєму дитинстві
а потім глянув у Вікіпедію..Там навіть 50% допускається
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budivelnik
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:40
Banderlog написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.
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katso
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:47
katso написав: Banderlog написав: UA написав:
Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.
Витягнули ідею Соскіна 2х річної (а може і більше) давності
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flyman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:47
feecold написав:
Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно.
flyman написав: mephala написав:
quote="5712943:Bobua"]
В останні дні система “ляже”.
Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки.
Держбюджету стане легше. Впаде $.
ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.[/quote
я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много
ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.
в якийсь момент настане еквілібріум, коли дешевше "переплисти Тису"
- Безглуздо
було забороняти виїзд чоловікам, проводячи політику щодо поділу сімей.
- Наївно
у 21 столітті нецивілізованим способом обмежувати права людей та вимагати їх жити за «законами», за якими не живуть самі «законотворці», і які не представляють інтереси цих людей, представляючи виключно свої інтереси.
- Абсурдно
змушувати когось піти на смерть з примусу, це викличе лише ненависть.
Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.
Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...
Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Така “свобода пересування” -- була би норм.?
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Bobua
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:54
Bobua написав:
Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.
Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...
Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Така “свобода пересування” -- була би норм.?
Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно
."
Що має статися - рано чи пізно станеться.
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feecold
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:56
Shaman написав: fler написав:
Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років
. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
Shaman, я десь писала, СКІЛЬКИ держземлі в олігархів? Ні (хоча можу швидко й достовірно знайти цю цифру). Тоді що ви намагаєтесь заперечити? Те, що вам здається?
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