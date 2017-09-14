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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76997700770177027703 ... 7705>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:25

  fler написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.

Офіс простих рішень :D Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))

це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:26

  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:27

  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:28

  budivelnik написав:
  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни

треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:та й врожайність зернових таки 6-7 т/га
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40% під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Я в цьому питанні- більш теоретик ніж практик :oops:
Але спочатку - згадав як були засіяні поля в моєму дитинстві
а потім глянув у Вікіпедію..Там навіть 50% допускається

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
Розрізняють такі різновиди пару:

Чистий пар — вільне від посівів поле, що його орють з осені (чорний пар) чи навесні (ранній пар) і протягом весни та літа (до початку сівби озимих культур) тримають розпушеним і чистим від бур'янів.

Зайнятий пар — пар, зайнятий культурними рослинами, які рано звільняють поле для обробітку ґрунту і створюють сприятливі умови для наступних культур.

Система обробітку із засіванням половини поля і залишенням половини під паром відома як двопілля[4], а система із третиною земель для ярового сіву, третиною для озимого, третиною під паром — трипілля[5].

Якщо поле залишається без засіювання кілька років, воно вже вважається перелогом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:40

  Banderlog написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.


Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:47

  katso написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.


Питання не у прибутковості а в тому що ця земля надається у властність, тобто її можно передавати у спадок, і діти цієї людини будуть щось мти тому що їх батько захищав цю землю. Я підтримую ідею.

Витягнули ідею Соскіна 2х річної (а може і більше) давності
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:47

  feecold написав:
  flyman написав:
  mephala написав:
quote="5712943:Bobua"]
В останні дні система “ляже”.
Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки.
Держбюджету стане легше. Впаде $.
ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.[/quote



я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много
ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.

в якийсь момент настане еквілібріум, коли дешевше "переплисти Тису"

Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно.
- Безглуздо було забороняти виїзд чоловікам, проводячи політику щодо поділу сімей.
- Наївно у 21 столітті нецивілізованим способом обмежувати права людей та вимагати їх жити за «законами», за якими не живуть самі «законотворці», і які не представляють інтереси цих людей, представляючи виключно свої інтереси.
- Абсурдно змушувати когось піти на смерть з примусу, це викличе лише ненависть.


Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?

Давайте “мозковий штурм”.

“А що якби...”

Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.

Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.

Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...

Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...

Така “свобода пересування” -- була би норм.?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:54

  Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?

Давайте “мозковий штурм”.

“А що якби...”

Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.

Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.

Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...

Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...

Така “свобода пересування” -- була би норм.?

Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно."
Що має статися - рано чи пізно станеться.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:56

  Shaman написав:
  fler написав: Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))

це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести

Shaman, я десь писала, СКІЛЬКИ держземлі в олігархів? Ні (хоча можу швидко й достовірно знайти цю цифру). Тоді що ви намагаєтесь заперечити? Те, що вам здається?
fler
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