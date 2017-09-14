Але як з них наскрести 100 тис.? Тільки п.1,2 підійдуть. Але вони некондиція)) І за що їх 1-5 штрафувати? Отже прийшли, поновили дані.
Чукча пІсАтель? Чи деколи чІтАтЄль а в рідких випадках може й дУмАтЕль? Для початку - перечитайте вдумчиво , може знайдете відповідь на питання А я щоб пенсіонеру було легше( як не як 20 років в армії дуже мозок заспиртовують і тормозять процеси мислення) - попідкреслюю жирним і повиділяю кольором...
budivelnik написав: Мене не можна приписати до симпатиків діючої влади...але це не заважає мені розглядати варіанти , які дозволять нам перемогти.. Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000) -3 млн прийдуть ( як правило прийдуть ті хто на 90+% переконаний що його не візьмуть) Скільки там у нас комісій ВЛК ? Адже ті хто прийдуть , прийдуть з довідками і так далі...їх ВЛК змушені будуть направити по другому колу для того щоб прийшовших оглянули профільні лікарі... А скільки у нас тих ВЛК ? Поки з першими 3 млн не розберуться - штрафувати по другому колу не будуть. На мій погляд перше коло буде йти місяці 3-5.... З 3 000 000 прийшовших - відберуть 100 000 і закриють потребу на 3-4 місяці Приблизно 2 млн сплатять 17 000 Друге коло - розібравшись за перших пів-року з першим колом , тим хто не сплатив перших 17000 і не прийшов ( а їх залишиться 5 000 000) - вишлють штрафи на 34000.... Думаю що це змусить а - 1 000 000 сплатить 34 000 б - 2 000 000 - прийде на ВЛК ...і з цих 2 000 000 - знову мобілізують 100 000 Третє коло Тим 2 млн які сплатили в першому колі 17 000 - вишлють штрафи на 34 000 ....
Тобто На протязі року буде база тих 0,2 млн призваних + в 5 млн приблизно годних в 3 млн точно не годних і в 2 млн заплативших 17 000+ 34 000+ 51 000....=202 млрд грн
Після штрафу в 51 000 - буде кримінальна відповідальність, прийнята окремим Законом і яка почне діяти з 2025 року( якщо буде така необхідність)
Пєйсатель, тебе нормально перепитали (бо сам подивись, як підряд накручено. Не відокремлено. Звісно, що можна помилитись, читаючи. Як правило, провина за незрозумілість думки читачем на дописувачі, а ти бичиш одразу. Гроші мозок жмуть чи що?)
Тому частково з тобою, двацятигривенним, по грошам згоден, бачу, що штрафи в інших. Мене сплутали, що *Перше коло - 7 млн залізуть в засаду( і їм розішлють штрафи по 17000)* --- це як??? Бо якщо вже! оштрафували (вислали штраф), то хоч оті 3 млн. прийдуть, але штраф від цього нікуди не діниться. Треба сплати його. Вже відбулося порушення, вже їх штрафонули. І одразу починається друге коло, розумієш? Для всіх 7 млн. І навіщо-то йти, отримавши перший штраф? Навіщо? Вже оштрафованому. Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола. І вже тоді приймати рішення -- йти або платити новий більший штраф за другу неявку. Ти там нагородив.... Тому не дивно, що можна заплутатися.
А по друге: питання першої частини залишилось -- "Але як з них наскрести 100 тис.? Тільки п.1,2 підійдуть. Але вони некондиція))" З оцих 3 млн., що начебто прийдуть, вже отримавши штраф (після автоматичних 60 діб).
Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне... Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб. У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.
Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...
Київ “за три дні” раптом стає реальністю. Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...” Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді. В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні. І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Така “свобода пересування” -- була би норм.?
Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно." Що має статися - рано чи пізно станеться.
Ще раз -- хто мають бути всі ті люди, які будуть захищати втечу за кордон мільйонів військовозобов`язаних? Хто ті люди, що пожертвують своїми життями, аби мільйони дорослих дядьків могли виїхати без особливих збитків, а в “ідеалі” знявши всі-всі гроші з банків, продавши нерухомість (кому???), і ще й спакувавши речі та меблі (було в мережі виття якоїсь впо, бо їй держава “не організувала вивезення меблів...”)
detroytred написав: питання першої частини залишилось -- "Але як з них наскрести 100 тис.?
Питання в тому, навіщо город городити, якщо і так є купа електронних та паперових реєстрів, а detroytred пише, що майже всі впенси (і поізносівшиєся резервісти) внесені, але їх мобілізують на 1% (хай, навіть 4%). І це без "силовиків" та 1.2 млн декларацій чиновнкиів (допустим, що 50% жінки та непридатні інваліди). Ціль мобілізація, чи створення ще одного реєстру та жахання пересічених всіма небесними карами?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 кві, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Нет. Те кто уедут и так не на фронте, и никогда там не будут, разве что связанными, после чего сразу станут СЗЧ. Уедут те кто прячутся на чердаках, и на армию это никак не повлияет. "Сумне" будет у военкомов и погранцов которым заносить перестанут, и у их крыши на "самом принимающем законы верху" уже посчитавшей рынок и составившей бизнес-планы по освоению народных денег. Или кто-то верит что вот это вот единичный случай без добра сверху - https://zn.ua/UKRAINE/delo-odesskoho-vo ... v-sud.html
разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами Борисова и его членов составила более 140 миллионов гривен.
detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй 2 Там написано максимально просто Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними. Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи - 2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати) а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі... машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день? Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких 1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000 підуть на третє коло В третьому колі Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі + почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола... ....
Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій... Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....
Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне... Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб. У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.
Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...
Київ “за три дні” раптом стає реальністю. Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...” Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді. В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні. І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Така “свобода пересування” -- була би норм.?
Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно." Що має статися - рано чи пізно станеться.
Ще раз -- хто мають бути всі ті люди, які будуть захищати втечу за кордон мільйонів військовозобов`язаних? Хто ті люди, що пожертвують своїми життями, аби мільйони дорослих дядьків могли виїхати без особливих збитків, а в “ідеалі” знявши всі-всі гроші з банків, продавши нерухомість (кому???), і ще й спакувавши речі та меблі (було в мережі виття якоїсь впо, бо їй держава “не організувала вивезення меблів...”)
Що за питання? Як хто? Всі ті, хто робить свою справу (захисту країни, своїх домівок і т.д.), не дивлячись на інших. Бо так треба.
Я вибачаюсь, але у Вас виходить, що Вас і Ко обдурили ухилянти. Ви стали на захист одразу, а вони не пішли потім. Це ж не так?
Або інакше: якщо б повернути час назад, і Ви б не пішли (знаючи, що все буде отак)?
Один дурень написав про 1,2 млн чиновників інші дурні це сто разів повторили..... 1 В України до війни було 1,2 млн цивільних держслужбовців З яких 600 000 вчителі 400 000 лікарі( чи навпаки - вже точно не памятаю) і 200 000 чиновників від сільради і вище..... 2 З цих 1,2 млн так званих чиновників - більше 60% жінки.
detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй 2 Там написано максимально просто Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними. Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи - 2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати) а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі... машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день? Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких 1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000 підуть на третє коло В третьому колі Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі + почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола... ....
Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій... Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....
з ходу мінусуй мільйон М1860, про кого відомо лише, що в них є ІПН
detroytred написав: питання першої частини залишилось -- "Але як з них наскрести 100 тис.?
Питання в тому, навіщо город городити, якщо і так є купа електронних та паперових реєстрів, а detroytred пише, що майже всі впенси (і поізносівшиєся резервісти) внесені, але їх мобілізують на 1% (хай, навіть 4%). І це без "силовиків" та 1.2 млн декларацій чиновнкиів (допустим, що 50% жінки та непридатні інваліди). Ціль мобілізація, чи створення ще одного реєстру та жахання пересічених всіма небесними карами?
З локейшеном та актуальними контактними даними в існуючих реєстрах погано