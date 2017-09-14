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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77017702770377047705>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:24

  budivelnik написав:
  flyman написав:та 1.2 млн декларацій чиновнкиів
Один дурень написав про 1,2 млн чиновників
інші дурні це сто разів повторили.....
1 В України до війни було 1,2 млн цивільних держслужбовців
З яких
600 000 вчителі
400 000 лікарі( чи навпаки - вже точно не памятаю)
і 200 000 чиновників від сільради і вище.....
2 З цих 1,2 млн так званих чиновників - більше 60% жінки.

1.2 млн декларантів-чинуш
вчител/лікарі не мають подавати як держслужбовці/депутати декларації,
тому вони в той 1.2 млн. декларантів ніяким боком
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй
2 Там написано максимально просто
Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи
З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними.
Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи -
2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати)
а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі...
машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день?
Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких
1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000
підуть на третє коло
В третьому колі
Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі
+ почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола...
....

Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій...
Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....

Не бухти. Давай поступово. Цікаво ж. Хоч щось інколи в тебе. І не бикуй.
Звідки 3 млн. пришедших?
Це з 7 отримавших штрафи чи додаткові (тобто усього 10 млн. зобов'язаних з'явитися протягом 60 діб)?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:З локейшеном та актуальними контактними даними в існуючих реєстрах погано


сміялись над флайменом , а він оточив Київ дюжиной конспіративних сіросхемних халабуд.
вкаже одну з них, ніхто не заборонить мешкати в інших
"іщи-свіщи"
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 кві, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:29

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй
2 Там написано максимально просто
Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи
З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними.
Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи -
2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати)
а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі...
машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день?
Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких
1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000
підуть на третє коло
В третьому колі
Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі
+ почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола...
....

Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій...
Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....

з ходу мінусуй мільйон М1860, про кого відомо лише, що в них є ІПН
В мене не має поіменного списку
Я описую алгоритм яким би я користувався впроваджуючи в життя подібний закон
При цьому
Якби я був РОЗРОБНИКОМ подібного - то під цим свій підпис би не поставив...

Просто на протязі 58 років свого життя , приходилось постійно приймати рішення...при чому не завжди проблеми які виникали були повязані зі мною...
Але досвід показав
Навіть те що ДУРЕНЬ придумав - розумний може ЧАСТКОВО виправити
а ДУЖЕ РОЗУМНИЙ - повернути собі на користь.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:35

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:та 1.2 млн декларацій чиновнкиів
Один дурень написав про 1,2 млн чиновників
інші дурні це сто разів повторили.....
1 В України до війни було 1,2 млн цивільних держслужбовців
З яких
600 000 вчителі
400 000 лікарі( чи навпаки - вже точно не памятаю)
і 200 000 чиновників від сільради і вище.....
2 З цих 1,2 млн так званих чиновників - більше 60% жінки.

1.2 млн декларантів-чинуш
вчител/лікарі не мають подавати як держслужбовці/депутати декларації,
тому вони в той 1.2 млн. декларантів ніяким боком

Декларації НАЗК? Там не тільки чинуши-депутати, а й тіж самі комунальники.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:36

Будівельник
Але ж контекст в тебе був, не як би ти хотів, а як сценарій розвитку процесу.

Не розумію, чого знервував, тебе ж нормально перепитав. Бо загальний напрямок думки дійсно цікавий.
І саме ти міг би поступово в ході обговорення розкладати процес. Це твоє ж.
Конструктивно було б.
Хто читав Закон підправляли б конструкцію. Так би і рухались. Може щось і получилось би.

Я сам поки й приблизно не бачу, як воно може бути.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 кві, 2024 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:38

  Hotab написав:M-Audio
Бо за той перший раз вже покарання отримано,



Їзда без посвідчення водія.
Ви продовжуєте «їздити»

Ні, їзда без посвідчення - це продовжуване правопорушення, що складається з окремих епізодів, і покаранню може підлягати будь-який з них. А тут -- триваюче правопорушення, яке повинно бути покаране після виявлення. Якось само собою припускається, що правоохоронні органи спочатку повинні припинити правопорушення (що є їх головною задачею), а вже потім накладати покарання. У випадку з їздою без посвідчення саме так і буде -- автомобіль на майданчик, порушника пішки додому. Але якщо покарання здійснили, а правопорушення продовжується, то це - одне порушення, із наслідками, що я назвав.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:38

  Banderlog написав:
  UA написав:Економічне стимулювання.
В Україні 10 млн гектар сіхоз. земль знаходиться у власності держави.
За кожен місяць перебування на нулі передавати у власність бійця ЗСУ один гектр землі.
Тобто ті хо воює з лютого 2022 повинні отримати більше 20 гектар.
Новий соціальний клас українського суспільства - Воїни латифундисти.
такий собі латифундист з з 36га. Земля не настіки прибуткова справа) я б і додатково брав грошима.))) Но воно могло спрацювати. Бо земля то сакральне в голові українця. Тільки нема в нас вільної землі.

Грошові виплати звичайно залишити.

Передача землі військовим
1. Дещо знімає напруженість через відсутність строків демобілізайії.
2. Справедлива приватизація землі, а не як під час приватизації 90-х.
3. Підніме бойовий дух у війську.
Виявить хто Слуга народу, а хто Слуга олігархів у владі.
Для останніх кулемет Максим та відро води :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Звідки 3 млн. пришедших?
Це з 7 отримавших штрафи чи додаткові (тобто усього 10 млн. зобов'язаних з'явитися протягом 60 діб)?
Ти хоч колись аналізуєш прочитане?
Чорним по білому дві сторінки тому...
на моє ІМХО теоретично є 10 млн які підпадають під дію Закону
З цих 10 млн - 3 млн за останні 5 років ВЖЕ БУЛИ у воєнкоматі/ТЦК/ВЛК і НЕ БУЛИ МОБІЛІЗОВАНІ....
Закон каже-ВСІМ ОНОВИТИ ДАННІ ( тобто пофіг був/не був- ОНОВИТИ)
Значить всі 10 млн повинні оновити.
З цих 10 млн - перших 3 млн прийдуть ( і їх будуть обробляти більше 60 днів, бо ВСІ хто ОТРИМАВ ТИМЧАСОВО НЕ ГОДНИЙ повинні перепровіритись у ВЛК)
Поки ТЦК/ВЛК буде забите - до того часу ніхто нікому нічого розсилати не буде( маю на увазі штрафи)
Через 60? може 90? днів , коли перших 3 млн будуть перепровірені - тим 7 млн які залишились( і НЕ ОНОВИЛИ) - будуть направлені квитанції про штраф....
Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання
За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....
2-3 млн забють
і 2 млн ( з тих 7 млн які не прийшли в перших 60 днів) - оплатять 17000 щоб їх не чіпали і не накладали чи то подвійний штраф , чи то через суд забороняли водити авто( як в аліменщиків) чи ще шось...
Але ж все одно залишиться ще 5 млн які не прийшли і не оплатили...
Далі можуть бути різні алгоритми дій...але поки з цими 5 млн тим чи іншим макаром не розберуться(змусять заплатити 17000 чи змусять пройти огляд чи судом заборонять керування) , до тих 2 млн які відразу сплатили 17000 - повертатись не будуть...

Наступне коло
Всі тим чи іншим чином себе проявили ..
Тоді коло два - 34000 штрафу...
Там знову якийсь 1 млн оплатить , а 4 млн й далі буде бігати, з ними також щось вирішать
Тоді коло три -51 000 , знову1 млн заплатить , а 3 млн буде бігати....

Це вже рік пройде....
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:41

  fox767676 написав:
  Faceless написав:З локейшеном та актуальними контактними даними в існуючих реєстрах погано


сміялись над флайменом , а він оточив Київ дюжиной конспіративних сіросхемних халабуд.
вкаже одну з них, ніхто не заборонить мешкати в інших
"іщи-свіщи"

а мешкати буде в коханки (філіпінки)
flyman
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  #<1 ... 77017702770377047705>
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