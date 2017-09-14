Додано: Пон 15 кві, 2024 22:39

detroytred написав: Звідки 3 млн. пришедших?

Це з 7 отримавших штрафи чи додаткові (тобто усього 10 млн. зобов'язаних з'явитися протягом 60 діб)? Звідки 3 млн. пришедших?Це з 7 отримавших штрафи чи додаткові (тобто усього 10 млн. зобов'язаних з'явитися протягом 60 діб)?

Ти хоч колись аналізуєш прочитане?Чорним по білому дві сторінки тому...на моє ІМХО теоретично є 10 млн які підпадають під дію ЗаконуЗ цих 10 млн - 3 млн за останні 5 років ВЖЕ БУЛИ у воєнкоматі/ТЦК/ВЛК і НЕ БУЛИ МОБІЛІЗОВАНІ....Закон каже-ВСІМ ОНОВИТИ ДАННІ ( тобто пофіг був/не був- ОНОВИТИ)Значить всі 10 млн повинні оновити.З цих 10 млн - перших 3 млн прийдуть ( і їх будуть обробляти більше 60 днів, бо ВСІ хто ОТРИМАВ ТИМЧАСОВО НЕ ГОДНИЙ повинні перепровіритись у ВЛК)Поки ТЦК/ВЛК буде забите - до того часу ніхто нікому нічого розсилати не буде( маю на увазі штрафи)Через 60? може 90? днів , коли перших 3 млн будуть перепровірені - тим 7 млн які залишились( і НЕ ОНОВИЛИ) - будуть направлені квитанції про штраф....Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отриманняЗа цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....2-3 млн забютьі 2 млн ( з тих 7 млн які не прийшли в перших 60 днів) - оплатять 17000 щоб їх не чіпали і не накладали чи то подвійний штраф , чи то через суд забороняли водити авто( як в аліменщиків) чи ще шось...Але ж все одно залишиться ще 5 млн які не прийшли і не оплатили...Далі можуть бути різні алгоритми дій...але поки з цими 5 млн тим чи іншим макаром не розберуться(змусять заплатити 17000 чи змусять пройти огляд чи судом заборонять керування) , до тих 2 млн які відразу сплатили 17000 - повертатись не будуть...Наступне колоВсі тим чи іншим чином себе проявили ..Тоді коло два - 34000 штрафу...Там знову якийсь 1 млн оплатить , а 4 млн й далі буде бігати, з ними також щось вирішатьТоді коло три -51 000 , знову1 млн заплатить , а 3 млн буде бігати....Це вже рік пройде....