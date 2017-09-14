Додано: Пон 15 кві, 2024 22:52

Будівельник

Ну так це інша справа.

Якби отак було, то не було б отих питань. Були б інші. Вже по цій схемі.



1. Забите ТЦК ніяк не заважатиме автоматично оштрафувати усіх неоновивших дані за 60 діб. Бо це одна з фішек Закону -- покарати порушників.

2. *Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання

За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....*

Чому це вони прийдуть?

Штраф виписано вже, то й все.

Нема сенсу йти.

3. *і 2 млн ( з тих 7 млн які не прийшли в перших 60 днів) - оплатять 17000 щоб їх не чіпали і не накладали чи то подвійний штраф , чи то через суд забороняли водити авто( як в аліменщиків) чи ще шось...*

Ні. Чипати і накладати новий більший штраф їх тепер можна буде тільки після чергового оповіщення.



А суд, авто це вже після неявки за третім.

Всі кола будуть йти паралельно.



І ефективність буде, коли за одного ухватився і хоч за місяць дотиснув до стадії суду...

Наступного за авто -- тюрми.

Це очевидно...

По суті новий закон лише облегшив першу стадію (через обов'язок і автоматичне визначенння порушення через 60 діб), а також підвищив покарання.