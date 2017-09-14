так збитки такого підприємства - то збитки держави. ще й зроблять з себе абіжених тіпи людей забрало тцк. понять і прастіть.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 22:42
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:49
З бюджетом 120 дол на місяць тобі навіть ризинова буде дорого.. «Коханкка» Це ти можеш бути коханкою у неї. Бо як кажуть одеситки «мужик без грошей - це подруга»))
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:50
Ще раз для тих в кого рація не на лампах або транзисторах - а на бронепоїзді.....
Не МАЄ в Україні 1,2 млн ЧИНОВНИКІВ....
Є в УКРАЇНІ 0,2 млн чиновників...з яких 0,1 млн це рівень сільради
І з цих 0,2 млн - 0,12 млн -ЖІНКИ.
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:52
Будівельник
Ну так це інша справа.
Якби отак було, то не було б отих питань. Були б інші. Вже по цій схемі.
1. Забите ТЦК ніяк не заважатиме автоматично оштрафувати усіх неоновивших дані за 60 діб. Бо це одна з фішек Закону -- покарати порушників.
2. *Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання
За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....*
Чому це вони прийдуть?
Штраф виписано вже, то й все.
Нема сенсу йти.
3. *і 2 млн ( з тих 7 млн які не прийшли в перших 60 днів) - оплатять 17000 щоб їх не чіпали і не накладали чи то подвійний штраф , чи то через суд забороняли водити авто( як в аліменщиків) чи ще шось...*
Ні. Чипати і накладати новий більший штраф їх тепер можна буде тільки після чергового оповіщення.
А суд, авто це вже після неявки за третім.
Всі кола будуть йти паралельно.
І ефективність буде, коли за одного ухватився і хоч за місяць дотиснув до стадії суду...
Наступного за авто -- тюрми.
Це очевидно...
По суті новий закон лише облегшив першу стадію (через обов'язок і автоматичне визначенння порушення через 60 діб), а також підвищив покарання.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 кві, 2024 23:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:53
Мабуть те, що формулювання буде саме таке, як воно сформульовано в законі. Здається, його ще у вільному доступі не опублікували, яле я чомусь думаю, що про цей момент там не думали, і нічого не передбачили у протидію.
Саме так. Правопорушення у вигляді бездіяльності почнеться в момент спливу цих 60 днів, і буде тривати до усунення, або до зникнення умов його виникнення. Це закон (не цей, котрий про мобілізацію). Але подивимось, яке насправді буде формулювання. Бо те, що я написав, має бути очевидно будь-якому юристу. "По бєспределу" можна, звісно, хоч кожного дня штраф накладати, але потім це може державі вийти боком.
Будете сміятись, але сплачений штраф за проїзд без квитка дає право на продовження поїздки. Як і накладений штраф за паркування, але в останньому випадку зловживання цим правом приведе до необхідності припинення правопорушення шляхом евакуації автомобіля.
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:55
katso
Це не так, не фантазуйте.
Суспільство ділиться на
- невеликий відсоток добровольців
- невеликий відсоток принципових відказників
- найбільша група: не хочу, але якщо витягнуть, то що ж , піду.
Остання група теж не однорідна, проте… саме вони є основою ЗСУ зараз. У разі відкриття кордонів чимала кількість з них виїхала б також. Стадно за махровими ухилянтами, чи дружина б потягла, але б виїхал багато. Сама картина, коли мільйони мужиків біжать до кордону, морально б підірвала навіть патріотів. «За кого нам помирати?»
Менше слухайте панянку feecold. Ще треба розібратись звідки вона пише, де її нерухомість і чому має таку позицію. А позиція там явна: хай ця країна гине, вона погана.
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є
Стандартно штраф виписується з зауваженням що
Ви можете його оспорити на протязі 15 днів....
Прийти в ТЦК яке виписало штраф і заявити що ти просто не встиг бо були черги....як думаєте що зробить ТЦКашник?
Залишить штраф в силі чи відмінить бо зявився потенційний мобілізований?
А якщо мобілізують - то там взагалі пісня, можна надути щоки і на кожному кутку кричати що солдата ЗСУ засудили кляті....
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:58
есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:02
mephala
Розкажіть хто небуть мефалі з мокрими штанями, що у Успіха найміцніша сімʼя.
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03
Звичайно що є...і таких буде якийсь %.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 кві, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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