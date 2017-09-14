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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7702770377047705>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:42

  pesikot написав:А якщо десь бронюють офіс, а не беспосередніх виконавців, то можу побажати такому підприємству успіхів в їх нелегкій праці


так збитки такого підприємства - то збитки держави. ще й зроблять з себе абіжених тіпи людей забрало тцк. понять і прастіть.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:49

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:З локейшеном та актуальними контактними даними в існуючих реєстрах погано


сміялись над флайменом , а він оточив Київ дюжиной конспіративних сіросхемних халабуд.
вкаже одну з них, ніхто не заборонить мешкати в інших
"іщи-свіщи"

а мешкати буде в коханки (філіпінки)

З бюджетом 120 дол на місяць тобі навіть ризинова буде дорого.. «Коханкка» Це ти можеш бути коханкою у неї. Бо як кажуть одеситки «мужик без грошей - це подруга»))
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:50

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:та 1.2 млн декларацій чиновнкиів
Один дурень написав про 1,2 млн чиновників
інші дурні це сто разів повторили.....
1 В України до війни було 1,2 млн цивільних держслужбовців
З яких
600 000 вчителі
400 000 лікарі( чи навпаки - вже точно не памятаю)
і 200 000 чиновників від сільради і вище.....
2 З цих 1,2 млн так званих чиновників - більше 60% жінки.
1.2 млн декларантів-чинуш
вчител/лікарі не мають подавати як держслужбовці/депутати декларації,
тому вони в той 1.2 млн. декларантів ніяким боком
Ще раз для тих в кого рація не на лампах або транзисторах - а на бронепоїзді.....
Не МАЄ в Україні 1,2 млн ЧИНОВНИКІВ....
Є в УКРАЇНІ 0,2 млн чиновників...з яких 0,1 млн це рівень сільради
І з цих 0,2 млн - 0,12 млн -ЖІНКИ.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:52

Будівельник
Ну так це інша справа.
Якби отак було, то не було б отих питань. Були б інші. Вже по цій схемі.

1. Забите ТЦК ніяк не заважатиме автоматично оштрафувати усіх неоновивших дані за 60 діб. Бо це одна з фішек Закону -- покарати порушників.
2. *Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання
За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....*
Чому це вони прийдуть?
Штраф виписано вже, то й все.
Нема сенсу йти.
3. *і 2 млн ( з тих 7 млн які не прийшли в перших 60 днів) - оплатять 17000 щоб їх не чіпали і не накладали чи то подвійний штраф , чи то через суд забороняли водити авто( як в аліменщиків) чи ще шось...*
Ні. Чипати і накладати новий більший штраф їх тепер можна буде тільки після чергового оповіщення.

А суд, авто це вже після неявки за третім.
Всі кола будуть йти паралельно.

І ефективність буде, коли за одного ухватився і хоч за місяць дотиснув до стадії суду...
Наступного за авто -- тюрми.
Це очевидно...
По суті новий закон лише облегшив першу стадію (через обов'язок і автоматичне визначенння порушення через 60 діб), а також підвищив покарання.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 кві, 2024 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:53

  budivelnik написав:Що заважає ввести формулювання

Мабуть те, що формулювання буде саме таке, як воно сформульовано в законі. Здається, його ще у вільному доступі не опублікували, яле я чомусь думаю, що про цей момент там не думали, і нічого не передбачили у протидію.
Що в принципі і сказано...60 днів на протязі яких треба оновити данні.
Саме так. Правопорушення у вигляді бездіяльності почнеться в момент спливу цих 60 днів, і буде тривати до усунення, або до зникнення умов його виникнення. Це закон (не цей, котрий про мобілізацію). Але подивимось, яке насправді буде формулювання. Бо те, що я написав, має бути очевидно будь-якому юристу. "По бєспределу" можна, звісно, хоч кожного дня штраф накладати, але потім це може державі вийти боком.
Так для довідки
Якщо Ви отримали штраф за паркову (або безбілетний проїзд) в 9 ранку - це ж не говорить про те що можете тепер рік їздити і паркуватись як хочете і де хочете.

Будете сміятись, але сплачений штраф за проїзд без квитка дає право на продовження поїздки. Як і накладений штраф за паркування, але в останньому випадку зловживання цим правом приведе до необхідності припинення правопорушення шляхом евакуації автомобіля.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:55

katso
Нет. Те кто уедут и так не на фронте, и никогда там не будут, разве что связанными


Це не так, не фантазуйте.
Суспільство ділиться на
- невеликий відсоток добровольців
- невеликий відсоток принципових відказників
- найбільша група: не хочу, але якщо витягнуть, то що ж , піду.

Остання група теж не однорідна, проте… саме вони є основою ЗСУ зараз. У разі відкриття кордонів чимала кількість з них виїхала б також. Стадно за махровими ухилянтами, чи дружина б потягла, але б виїхал багато. Сама картина, коли мільйони мужиків біжать до кордону, морально б підірвала навіть патріотів. «За кого нам помирати?»

Менше слухайте панянку feecold. Ще треба розібратись звідки вона пише, де її нерухомість і чому має таку позицію. А позиція там явна: хай ця країна гине, вона погана.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:2. *Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання
За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....*
Чому це вони прийдуть?
Штраф виписано вже, то й все.
Нема сенсу йти.
Є
Стандартно штраф виписується з зауваженням що
Ви можете його оспорити на протязі 15 днів....
Прийти в ТЦК яке виписало штраф і заявити що ти просто не встиг бо були черги....як думаєте що зробить ТЦКашник?
Залишить штраф в силі чи відмінить бо зявився потенційний мобілізований?
А якщо мобілізують - то там взагалі пісня, можна надути щоки і на кожному кутку кричати що солдата ЗСУ засудили кляті....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:58

  pesikot написав:
  Hotab написав::D Новая схема:
военный (по Мефале - «кто угодно первосортный») закадрил и увел упакованную жену ухылянта, на которую переписаны дома, машины , фирмы. 😅

Штрафы оставляем старому мужу! :lol:
В новую жизнь без долгов!

Годная схема )


есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:02

mephala
есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.


Розкажіть хто небуть мефалі з мокрими штанями, що у Успіха найміцніша сімʼя.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:03

  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде якийсь %.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 кві, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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