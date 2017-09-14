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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7702770377047705
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:2. *Квитанція повинна бути оплачена на протязі 15 днів ПІСЛЯ отримання
За цих перших 15 днів якийсь 1-2млн прийде....*
Чому це вони прийдуть?
Штраф виписано вже, то й все.
Нема сенсу йти.
Є
Стандартно штраф виписується з зауваженням що
Ви можете його оспорити на протязі 15 днів....
Прийти в ТЦК яке виписало штраф і заявити що ти просто не встиг бо були черги....як думаєте що зробить ТЦКашник?
Залишить штраф в силі чи відмінить бо зявився потенційний мобілізований?
А якщо мобілізують - то там взагалі пісня, можна надути щоки і на кожному кутку кричати що солдата ЗСУ засудили кляті....

ТЦК-ник просто визначить, що черг не було. Що в порушника було 60 діб.
Що оновити дані можна не тільки в ТЦК, а і в ЦНАПі, в особистому кабінеті.
Тобто плати...

Піде оспарювати той, хто дійсно впевнений, що не призвуть. Не потенційно мобілізований))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:06

  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.


бандерлог очень хорошо расписал про разрушенный институт семьи.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 кві, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто плати...
Коли я розглядаю щось ..то мене цікавлять в першу чергу ті аргументи які найсильніше впливають...
Як правило це перших три-пять ...
А ті які впливають на останні 1-10% , але потребують 30-40% мого часу щоб їх обробити - я просто ігнорую.
Досвід показав що така поведінка є дуже ефективною...
Хоча й дає можливість опонентам зачепившись за не дороблені(мало розглянуті) 1-10% - звинувачувати мене в тому що я не правий...

Згадайте той самий ковід
Я тоді писав що втрати від народжуваності перевищать своїм обємом всі виграші від карантинів...
Ви мене тоді з Хотабом - дико критикували приводячи приклади тисяч смертей в групі 60+
Мої заперечення що
Група 60+ в середньому проживе 10 років
тобто 1000 втрачених в 60+=10 000 людино років
А 200 не народжених дітей
це втрата 62*200=12 400...
Ми втратили більше 50 000 ненароджених.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.

Навіщо вигадувати?!
Отже і так є --- це і так твій обов'язок (чоловіка, громадянина).
Повинен, должєн.
Це і офіційно, і неофіційно визначено і визнано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:14

  M-Audio написав:Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?

ПС
І для Вас в тому числі.
budivelnik
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