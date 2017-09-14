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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:06
budivelnik написав: mephala написав:
есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.
Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12
M-Audio написав: budivelnik написав: mephala написав:
есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.
Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
бандерлог очень хорошо расписал про разрушенный институт семьи.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12
detroytred написав:
Тобто плати...
Коли я розглядаю щось ..то мене цікавлять в першу чергу ті аргументи які найсильніше впливають...
Як правило це перших три-пять ...
А ті які впливають на останні 1-10% , але потребують 30-40% мого часу щоб їх обробити - я просто ігнорую.
Досвід показав що така поведінка є дуже ефективною...
Хоча й дає можливість опонентам зачепившись за не дороблені(мало розглянуті) 1-10% - звинувачувати мене в тому що я не правий...
Згадайте той самий ковід
Я тоді писав що втрати від народжуваності перевищать своїм обємом всі виграші від карантинів...
Ви мене тоді з Хотабом - дико критикували приводячи приклади тисяч смертей в групі 60+
Мої заперечення що
Група 60+ в середньому проживе 10 років
тобто 1000 втрачених в 60+=10 000 людино років
А 200 не народжених дітей
це втрата 62*200=12 400...
Ми втратили більше 50 000 ненароджених.....
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13
M-Audio написав: budivelnik написав: mephala написав:
есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.
Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Навіщо вигадувати?!
Отже і так є --- це і так твій обов'язок (чоловіка, громадянина).
Повинен, должєн.
Це і офіційно, і неофіційно визначено і визнано.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:14
M-Audio написав:
Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?
ПС
І для Вас в тому числі.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:17
Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації.
З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”
один малолетний мажор почему-то выезжает по письмам ГУР МО))
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:19
budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто плати...
Коли я розглядаю щось ..то мене цікавлять в першу чергу ті аргументи які найсильніше впливають...
Як правило це перших три-пять ...
А ті які впливають на останні 1-10% , але потребують 30-40% мого часу щоб їх обробити - я просто ігнорую.
Досвід показав що така поведінка є дуже ефективною...
Хоча й дає можливість опонентам зачепившись за не дороблені(мало розглянуті) 1-10% - звинувачувати мене в тому що я не правий...
Згадайте той самий ковід
Я тоді писав що втрати від народжуваності перевищать своїм обємом всі виграші від карантинів...
Ви мене тоді з Хотабом - дико критикували приводячи приклади тисяч смертей в групі 60+
Мої заперечення що
Група 60+ в середньому проживе 10 років
тобто 1000 втрачених в 60+=10 000 людино років
А 200 не народжених дітей
це втрата 62*200=12 400...
Ми втратили більше 50 000 ненароджених.....
Я вас в даному випадку не звинувачую, що ви неправий.
Основне чи неосновне -- питання дискусійне))
Нічого страшного, якщо хтось з нас помиляється в погляді.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:19
Bobua написав: feecold написав: Bobua написав:
Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.
Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...
Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Така “свобода пересування” -- була би норм.?
Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно
."
Що має статися - рано чи пізно станеться.
Ще раз -- хто мають бути всі ті люди, які будуть захищати втечу за кордон мільйонів військовозобов`язаних?
Хто ті люди, що пожертвують своїми життями, аби мільйони дорослих дядьків могли виїхати без особливих збитків, а в “ідеалі” знявши всі-всі гроші з банків, продавши нерухомість (кому???), і ще й спакувавши речі та меблі (було в мережі виття якоїсь впо, бо їй держава “не організувала вивезення меблів...”)
З такою завзятістю можна у ВР.
...і в третьому читанні ми приходимо до безапеляційного висновку - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно."
Дякую за участь у роз'ясненнях katso https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5713138#p5713138
Участь у пленарному засіданні вважаю недоцільним у зв'язку з "не зійшлися у розумінні того, що відбувається в кількості разів що перевищує адекватне", а саме:
Не вважаю, стілець на трьох ніжках меблевим аксесуаром.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:20
budivelnik написав: M-Audio написав:
Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?
ПС
І для Вас в тому числі.
Я лише відповідав на нелогічне твердження. Але по суті -- від подібного сценарію немає захисту. Ось це головне тут.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:21
Бетон
а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”
Навіщо ви розшукуєте ноунеймів. Є ж Хантер, почніть з нього. Як виїхав, чому не повернувся,
Все ж поряд, а ви щось шукаєте))
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