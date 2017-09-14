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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77037704770577067707>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:06

  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.


бандерлог очень хорошо расписал про разрушенный институт семьи.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 кві, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто плати...
Коли я розглядаю щось ..то мене цікавлять в першу чергу ті аргументи які найсильніше впливають...
Як правило це перших три-пять ...
А ті які впливають на останні 1-10% , але потребують 30-40% мого часу щоб їх обробити - я просто ігнорую.
Досвід показав що така поведінка є дуже ефективною...
Хоча й дає можливість опонентам зачепившись за не дороблені(мало розглянуті) 1-10% - звинувачувати мене в тому що я не правий...

Згадайте той самий ковід
Я тоді писав що втрати від народжуваності перевищать своїм обємом всі виграші від карантинів...
Ви мене тоді з Хотабом - дико критикували приводячи приклади тисяч смертей в групі 60+
Мої заперечення що
Група 60+ в середньому проживе 10 років
тобто 1000 втрачених в 60+=10 000 людино років
А 200 не народжених дітей
це втрата 62*200=12 400...
Ми втратили більше 50 000 ненароджених.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:13

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:есть и другая схема - вернулся инвалид-фронтовик с птс и жена ушла от него к ухилянту так как он стал другим человеком а не тем за кого она выходила.
Звичайно що є...і таких буде 70%.....
Але нюанс
Якби не цей інвалід-фронтовик - то її б просто згвалтували і викинули на обочині дороги...
Тому навіть у випадку коли жінка виявиться курвою...вона все одно повинна бути вдячною за те що може жити далі.

Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.

Навіщо вигадувати?!
Отже і так є --- це і так твій обов'язок (чоловіка, громадянина).
Повинен, должєн.
Це і офіційно, і неофіційно визначено і визнано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:14

  M-Audio написав:Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?

ПС
І для Вас в тому числі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації.


З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”

один малолетний мажор почему-то выезжает по письмам ГУР МО))
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 кві, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто плати...
Коли я розглядаю щось ..то мене цікавлять в першу чергу ті аргументи які найсильніше впливають...
Як правило це перших три-пять ...
А ті які впливають на останні 1-10% , але потребують 30-40% мого часу щоб їх обробити - я просто ігнорую.
Досвід показав що така поведінка є дуже ефективною...
Хоча й дає можливість опонентам зачепившись за не дороблені(мало розглянуті) 1-10% - звинувачувати мене в тому що я не правий...

Згадайте той самий ковід
Я тоді писав що втрати від народжуваності перевищать своїм обємом всі виграші від карантинів...
Ви мене тоді з Хотабом - дико критикували приводячи приклади тисяч смертей в групі 60+
Мої заперечення що
Група 60+ в середньому проживе 10 років
тобто 1000 втрачених в 60+=10 000 людино років
А 200 не народжених дітей
це втрата 62*200=12 400...
Ми втратили більше 50 000 ненароджених.....

Я вас в даному випадку не звинувачую, що ви неправий.

Основне чи неосновне -- питання дискусійне))
Нічого страшного, якщо хтось з нас помиляється в погляді.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:19

  Bobua написав:
  feecold написав:
  Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?

Давайте “мозковий штурм”.

“А що якби...”

Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.

Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Бо навіть атошники, надившись, наслухавшись і начитавшись новин із зах.кордону про панічну втечі всіх і всього -- побігли не по дзвінку у військомат, а слідом за людським стадом. Бо стадність властива тотально переважній кількості осіб.
У кращому випадку, фронт, не маючи поповнення, організовано відступає, москвини підійшли до правобережжя не лише в Херсоні-Києві, а по всьому Дніпру.

Банки видають хіба-що касові залишки, якщо встигають і отримали наказ...

Київ “за три дні” раптом стає реальністю.
Там вилазить “якукович/мураєв/азірів...”
Закривають “законно” кордон, через який у страшних чергах мало хто встиг вийти, насправді.
В Україні лишаються майже всі. Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...

Така “свобода пересування” -- була би норм.?

Ще раз - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно."
Що має статися - рано чи пізно станеться.


Ще раз -- хто мають бути всі ті люди, які будуть захищати втечу за кордон мільйонів військовозобов`язаних?
Хто ті люди, що пожертвують своїми життями, аби мільйони дорослих дядьків могли виїхати без особливих збитків, а в “ідеалі” знявши всі-всі гроші з банків, продавши нерухомість (кому???), і ще й спакувавши речі та меблі (було в мережі виття якоїсь впо, бо їй держава “не організувала вивезення меблів...”)

З такою завзятістю можна у ВР.
...і в третьому читанні ми приходимо до безапеляційного висновку - "Якщо людині є що захищати, вона зробить це добровільно."
Дякую за участь у роз'ясненнях katso https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5713138#p5713138
Участь у пленарному засіданні вважаю недоцільним у зв'язку з "не зійшлися у розумінні того, що відбувається в кількості разів що перевищує адекватне", а саме:
Не вважаю, стілець на трьох ніжках меблевим аксесуаром.
Востаннє редагувалось feecold в Пон 15 кві, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:20

  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?

ПС
І для Вас в тому числі.

Я лише відповідав на нелогічне твердження. Але по суті -- від подібного сценарію немає захисту. Ось це головне тут.
M-Audio
 
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Бетон
а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”


Навіщо ви розшукуєте ноунеймів. Є ж Хантер, почніть з нього. Як виїхав, чому не повернувся,
Все ж поряд, а ви щось шукаєте))
Hotab
 
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  #<1 ... 77037704770577067707>
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