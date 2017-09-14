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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7704770577067707>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:24

  Hotab написав:Бетон
а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”


Навіщо ви розшукуєте ноунеймів. Є ж Хантер, почніть з нього. Як виїхав, чому не повернувся,
Все ж поряд, а ви щось шукаєте))

зачем Хантер, если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.
а вы нас, старых ремесленников, шугаете фронтом.
общество это устраивает, значит причина не в мобилизации

когда я жил на славутиче, все мажоры на купе из нашего жк ехали через южный мост.
я спосил в группе, как вы ездите, в ответ админ просто забанил, чтобы не задавал лишних вопросов.
всё шито крыто, всё решено и переделено.
а вы тут очковтираете работягам кто что должен
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 кві, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:26

  M-Audio написав:Ось це головне тут.


головне шо як не розказуватиме будівельник про свою вдячність та що зробив для нього фронтовик - свою жінку він йому не віддасть.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:27

нема дєла - нема тєла"

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Що заважає ввести формулювання

Мабуть те, що формулювання буде саме таке, як воно сформульовано в законі. Здається, його ще у вільному доступі не опублікували, яле я чомусь думаю, що про цей момент там не думали, і нічого не передбачили у протидію.
Що в принципі і сказано...60 днів на протязі яких треба оновити данні.
Саме так. Правопорушення у вигляді бездіяльності почнеться в момент спливу цих 60 днів, і буде тривати до усунення, або до зникнення умов його виникнення. Це закон (не цей, котрий про мобілізацію). Але подивимось, яке насправді буде формулювання. Бо те, що я написав, має бути очевидно будь-якому юристу. "По бєспределу" можна, звісно, хоч кожного дня штраф накладати, але потім це може державі вийти боком.
Так для довідки
Якщо Ви отримали штраф за паркову (або безбілетний проїзд) в 9 ранку - це ж не говорить про те що можете тепер рік їздити і паркуватись як хочете і де хочете.

Будете сміятись, але сплачений штраф за проїзд без квитка дає право на продовження поїздки. Як і накладений штраф за паркування, але в останньому випадку зловживання цим правом приведе до необхідності припинення правопорушення шляхом евакуації автомобіля.

Може бути як у випадку із "стволами у спадщину" 1 млн. М1860 що відомо про них лише ІПН, для яких теорія ігор каже, що найвидніша стратегія: сидіти рівно на попі та не робити різких рухів, "нема дєла - нема тєла".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 кві, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:28

Бетон
если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.

Бетон, точно не підліток?
Це ж пздц просто!!
«Все сделки на КРЖН остановились, на рынке паника, е-оселю откатывают назад»
«В банках повсеместно все выносят, очередь на неделю»
«Вся киевская мододежь….»
:shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:29

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь
Вас цікавить що скаже курва по життю?
Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік?
ПС
І для Вас в тому числі.
Я лише відповідав на нелогічне твердження. Але по суті -- від подібного сценарію немає захисту. Ось це головне тут.
Буквально пару повідомлень вище описував свій алгоритм поведінки ( і аналізу) в якому головне розглянути те що НАЙБІЛЬШЕ(найсильніше) впливає на процес.
Так от
Що на мене , що на Вас , що на ту теоретичну дружину - найбільше впливає саме наявність ТАКИХ ЧОЛОВІКІВ
Саме від НИХ залежить те як і де ми будемо жити....
Тому ми повинні свою діяльність організувати таким чином щоб в ЗАХИСНИКА було все що йому потрібно для того щоб він виконав свою роботу( при чому 3% населення на фронті і від цих 3% залежить існування 97%)

То навіщо нам розглядати поведінку якоїсь теоретичної курви? На наше життя її поведінка не вплине від слова взагалі...
А от ми , ПОВИННІ будемо памятати що в цього інваліда проблеми зявились від того що він захищав НАС.

Тому
Давайте ЗРОБИМО щоб ЗСУ було легше вже сьогодні...
а проблеми з ймовірними курвами будемо вирішувати ПІСЛЯ того як вони зявляться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:32

  Hotab написав:Бетон
если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.

Бетон, точно не підліток?
Це ж пздц просто!!
«Все сделки на КРЖН остановились, на рынке паника, е-оселю откатывают назад»
«В банках повсеместно все выносят, очередь на неделю»
«Вся киевская мододежь….»
:shock: :shock: :shock:

украинская правда опубликовала этот материал несколько часов назад.
у вас стадия принятия. понимаю.
события разворачиваются быстрее их осознания? странно, говорят с возрастом всё кажется быстрее
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:34

  mephala написав:головне шо як не розказуватиме будівельник про свою вдячність та що зробив для нього фронтовик - свою жінку він йому не віддасть.
Будівельник не Господь Бог
Він не може ні одним хлібом всіх нагодувати , ні глечиком вина всіх напоїти
Жінка Будівельника- також не може стати дружиною для сотень тисяч інвалідів....

Але є мільони мефал , які в стані віддати відсебе часточку щоб сотням тисяч стало в рази легше...
адже мефали святі і згодні в свої сімі всіх прийняти і всіх нагодувати

Я правий?
Чи ти просто бзданув неподумавши?
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:35

  katso написав:
  Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?

Давайте “мозковий штурм”.

“А що якби...”

Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.

Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...


Нет. Те кто уедут и так не на фронте, и никогда там не будут, разве что связанными, после чего сразу станут СЗЧ. Уедут те кто прячутся на чердаках, и на армию это никак не повлияет.

]


Ні.
Не так.
Вже рік, а може й більше, військо поповнюють тими, хто не хотів.
А без поповнення ослаблого війська х.з. де був би фронт -- на Дніпрі, чи Збучі?
А без надії у війська, що скоро таки замінять і демобілізують -- х.з., що було би з солдатами... :(

Тому вивчайте Закон про мобілізацію.
Розкажіть, як довго і якою ціною зможете від нього ухилятись.
Нам у війську важливо це знати...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:37

Hotab
Одного разу, мабуть, було недостатньо. Переконливо прошу надалі не посилатися на мене у своїх обмежено-нерозвинених емпіричних сценаріях.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй
2 Там написано максимально просто
Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи
З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними.
Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи -
2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати)
а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі...
машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день?
Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких
1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000
підуть на третє коло
В третьому колі
Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі
+ почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола...
....

Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій...
Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....

"Тебе би начальник кніжкі пісать", можете сміливо змінювати нік на Данте" в нього теж про круги, цілих дев'ять.
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