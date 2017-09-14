budivelnik написав:

detroytred написав: Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола. Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.

1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй2 Там написано максимально просто-7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафиЗ тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними.з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи -2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати)а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі...машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день?Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000підуть на третє колоВишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі+ почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола.......Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій...Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....