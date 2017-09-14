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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:42
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.
Бетон, точно не підліток?
Це ж пздц просто!!
«Все сделки на КРЖН остановились, на рынке паника, е-оселю откатывают назад»
«В банках повсеместно все выносят, очередь на неделю»
«Вся киевская мододежь….»
украинская правда опубликовала этот материал несколько часов назад.
у вас стадия принятия. понимаю.
события разворачиваются быстрее их осознания? странно, говорят с возрастом всё кажется быстрее
Про всі 3 новини?
2feecold
: прохання відхиляється. Якщо що, ваші відповіді мені не потребуються)))
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
feecold написав: Bobua написав:
Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Що має статися - рано чи пізно станеться.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:50
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
кучма леонід данилович зараз у франції, якщо що.
міністри оборони - хто де
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:56
Hotab написав:
2feecold
: прохання відхиляється. Якщо що, ваші відповіді мені не потребуються)))
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
feecold написав: Bobua написав:
Жінки. Діти. Патріоти. Укр.мовні.
І починається різанина... Бо у москвинів же ж було заготовлених десь сотня тис. трупних мішків...
Що має статися - рано чи пізно станеться.
Якщо об'єктивно, то оце *хай* повністю змінює думку. Бо це саме *хай* виражає пожєланіє.
Переводить звичайного фаталіста в оту саму сволоту.
Але в цитаті (в думці) отого *хай* нема.
От нема і все.
Тобто дорікати в фаталізмі канєшна можна, але звинувачувати у сволотцтві - підстав нема.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:59
Бетон написав:
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
кучма леонід данилович зараз у франції, якщо що.
міністри оборони - хто де
Вони теж закликають здатися, бо «що має статись - те все одно станеться»??
Вам не здається, що оці слова в принципі можуть бути лише від безвольної фатальної людини? Але цей фаталізм спрямований не на «боріться, двом смертям все одно не бути», а на «не треба опиратись, що має статись, хай станеться».
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Hotab
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Додано: Вів 16 кві, 2024 00:10
Hotab написав: Бетон написав:
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
кучма леонід данилович зараз у франції, якщо що.
міністри оборони - хто де
Вони теж закликають здатися, бо «що має статись - те все одно станеться»??
Вам не здається, що оці слова в принципі можуть бути лише від безвольної фатальної людини? Але цей фаталізм спрямований не на «боріться, двом смертям все одно не бути», а на «не треба опиратись, що має статись, хай станеться».
Не менш важливо, що саме з оцією наймасовішою категорію "не хочуть воювати, але будуть, коли попадуть у військо" Україна буде захищатися.
Фаталіст лише один з різновидів))
Я сам один з таких подвидів)) - не хочу в колію добровільно.
А ще є підвиди - ті, хто боїться; і т.д.
Тому навіщо ж їх відштовхувати (в сволоти)? Так всі до Тиси ломануть. В різних її формах.
В мене знайомий майор пеніцітарщик повісився... Замість захищати.
Імхо жартівливе - мобресурс плекати треба; навіть у ду-пу цілувати. Іншого нема. Це якщо демцінності понад усе.
Або за шкворень і в колію.
Це якщо держава понад усе.
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