Мабуть те, що формулювання буде саме таке, як воно сформульовано в законі. Здається, його ще у вільному доступі не опублікували, яле я чомусь думаю, що про цей момент там не думали, і нічого не передбачили у протидію.
Що в принципі і сказано...60 днів на протязі яких треба оновити данні.
Саме так. Правопорушення у вигляді бездіяльності почнеться в момент спливу цих 60 днів, і буде тривати до усунення, або до зникнення умов його виникнення. Це закон (не цей, котрий про мобілізацію). Але подивимось, яке насправді буде формулювання. Бо те, що я написав, має бути очевидно будь-якому юристу. "По бєспределу" можна, звісно, хоч кожного дня штраф накладати, але потім це може державі вийти боком.
Так для довідки Якщо Ви отримали штраф за паркову (або безбілетний проїзд) в 9 ранку - це ж не говорить про те що можете тепер рік їздити і паркуватись як хочете і де хочете.
Будете сміятись, але сплачений штраф за проїзд без квитка дає право на продовження поїздки. Як і накладений штраф за паркування, але в останньому випадку зловживання цим правом приведе до необхідності припинення правопорушення шляхом евакуації автомобіля.
Може бути як у випадку із "стволами у спадщину" 1 млн. М1860 що відомо про них лише ІПН, для яких теорія ігор каже, що найвидніша стратегія: сидіти рівно на попі та не робити різких рухів, "нема дєла - нема тєла".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 кві, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Ой бо. Та вона собі сотню причин придумає, чому саме так все і повинно бути, і що те, що вона жива і не скалічена - то цілком її заслуга, а не якогось інваліда-фронтовика.
Ви якось визначтесь Вас цікавить що скаже курва по життю? Чи все таки головне те що ЗРОБИВ її чоловік? ПС І для Вас в тому числі.
Я лише відповідав на нелогічне твердження. Але по суті -- від подібного сценарію немає захисту. Ось це головне тут.
Буквально пару повідомлень вище описував свій алгоритм поведінки ( і аналізу) в якому головне розглянути те що НАЙБІЛЬШЕ(найсильніше) впливає на процес. Так от Що на мене , що на Вас , що на ту теоретичну дружину - найбільше впливає саме наявність ТАКИХ ЧОЛОВІКІВ Саме від НИХ залежить те як і де ми будемо жити.... Тому ми повинні свою діяльність організувати таким чином щоб в ЗАХИСНИКА було все що йому потрібно для того щоб він виконав свою роботу( при чому 3% населення на фронті і від цих 3% залежить існування 97%)
То навіщо нам розглядати поведінку якоїсь теоретичної курви? На наше життя її поведінка не вплине від слова взагалі... А от ми , ПОВИННІ будемо памятати що в цього інваліда проблеми зявились від того що він захищав НАС.
Тому Давайте ЗРОБИМО щоб ЗСУ було легше вже сьогодні... а проблеми з ймовірними курвами будемо вирішувати ПІСЛЯ того як вони зявляться.
Bobua написав:Але якщо кажете “а”, то чому не розповідаєте і “б”?
Давайте “мозковий штурм”.
“А що якби...”
Кордони відкриті. Народ щасливо і у вдвічі більшій кількості (+чоловіки 18-60) стоїть і спить стоячи по кілька діб на кордоні. Норм. Пройшли. Ура.
Що у цей час з фронтом? Мабуть, щось сумне...
Нет. Те кто уедут и так не на фронте, и никогда там не будут, разве что связанными, после чего сразу станут СЗЧ. Уедут те кто прячутся на чердаках, и на армию это никак не повлияет.
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Ні. Не так. Вже рік, а може й більше, військо поповнюють тими, хто не хотів. А без поповнення ослаблого війська х.з. де був би фронт -- на Дніпрі, чи Збучі? А без надії у війська, що скоро таки замінять і демобілізують -- х.з., що було би з солдатами...
Тому вивчайте Закон про мобілізацію. Розкажіть, як довго і якою ціною зможете від нього ухилятись. Нам у війську важливо це знати...
detroytred написав:Йому залишається тільки чекати другого виклику на поновлення. Другого кола.
1 Звинувачувати когось в тому що сам нагородив- як на мене мараз..а старчий чи ще якийсь - то вже сам собі продіагностуй 2 Там написано максимально просто Перше коло -7 млн не прийдуть і отримають квитанції на штрафи З тих 3 млн які прийдуть - 0,1 млн признають годними -інших признають не годними. Друге коло з тих 7 млн які отримали квитанції на штрафи - 2 млн оплатять ці квитанції ( і їх поки що не будуть чіпати) а 5 млн які не оплатили в першому колі отримають квитанцію на штраф в подвійному розмірі... машину маєш? ніколи не отримував штраф ? який якщо оплатити за 15 днів в два рази менший ніж якщо оплачувати на 16-тий день? Після того як розберуться з цими 5 млн , з яких 1 млн-оплатить 34000 , а 4 млн залишиться , з тих хто залишився думаю що 2 млн потраплять в ТЦК і з цих 2 млн призовуть вже не 3% як в першому колі, а 5% тобто ще 100 000 підуть на третє коло В третьому колі Вишлють вимогу зявитись тим 2 млн хто оплатив штраф у першому колі + почнуть шукати тих 2 млн які залишились з другого кола... ....
Звичайно я б міг розписати пофамільно, але боюсь що тоді ти ще більше заплутаєшся і наєралашиш купу чергових претензій... Я ж не винуватий що ти такий примітив і тобі треба все покроково розписувати , бо пропущені ланки ти не в стані логічно згенерувати , бо не читав про це в кіосакі....
"Тебе би начальник кніжкі пісать", можете сміливо змінювати нік на Данте" в нього теж про круги, цілих дев'ять.
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.
кучма леонід данилович зараз у франції, якщо що. міністри оборони - хто де
Вони теж закликають здатися, бо «що має статись - те все одно станеться»?? Вам не здається, що оці слова в принципі можуть бути лише від безвольної фатальної людини? Але цей фаталізм спрямований не на «боріться, двом смертям все одно не бути», а на «не треба опиратись, що має статись, хай станеться».
Цікавий момент. Виявляється: *Мовчання – золото, це знають майже всі. Розумні люди усвідомлюють, коли варто чимось поділитися, а коли промовчати. Є 9 речей, про які краще нікому не розповідати, пише Hackspirit. * https://www.unian.ua/curiosities/shcho- ... 06174.html Тобто по суті взагалі не вартує хоть щось розповідати. Інакше - не справді розумний. Да тут одні не справді розумні позбирались)) Окрім Прохожого. Треба вчитися. Ніколи не пізно. ________________________________ Дивна логіка: 1. Дипломат зазначив, що наявна європейська економічна система добре працювала у мирний час, але тепер через напад РФ на Україну, і в разі, якщо Кремль піде далі, потрібні зміни. "Коли участь Америки в Європі стає менш певною, ця війна становить загрозу існуванню Євросоюзу", - підкреслив Боррель. 2. Головний дипломат ЄС уточнив, що мова йде про збільшення витрат на національному рівні з 1,7% ВВП до понад 2%. https://www.unian.ua/world/borrel-yevro ... 06420.html Тобто в матеріальних витратах лише збі 0,3% потрібно для нівелювання *загрози існуванню Євросоюзу*. Щось тут не так. Або нема першого, або друге занадто малувате, щоб компенсувати США.