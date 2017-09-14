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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7705770677077708>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:04

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”


Навіщо ви розшукуєте ноунеймів. Є ж Хантер, почніть з нього. Як виїхав, чому не повернувся,
Все ж поряд, а ви щось шукаєте))

зачем Хантер, если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.
а вы нас, старых ремесленников, шугаете фронтом.
общество это устраивает, значит причина не в мобилизации...
а вы тут очковтираете работягам кто что должен

Бетон, тобто ви тут очковтираєте, що треба здатись? Тобто маємо просрати країну, тому що якісь мажори офіційно відкосили від мобілізації?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:22

Успіх
Це і впрямь переворот думок.
Якщо це так.
Неочікувано, що так скоро.
Тоді меж не буде і в іншому.
Тоді результат понад усе.

Може це балачки?
Отже підстав наче нема і близько. Для отакого перевороту рішення стосовно пріоритетів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бетон, тобто ви тут очковтираєте, що треба здатись? Тобто маємо просрати країну, тому що якісь мажори офіційно відкосили від мобілізації?
Та ні, може Бетон просто не розуміє, чому "бурят прийде - розсувай батони" кажуть тільки трактористу 50+ (другий сорт), а перший сорт ( менти, военпенси, держпаразити плюс батальйон Мнако та всі хто їм ліже сраку за гроші) чомусь бурятам не цікавий і вони живуть звичайним життям. Всі соціальний ролік бачили про "ухилянтів", яких орки мобілізують а чому там показан тільки другий сорт. Чому не показали мента, воєнпенса, мажора та помічника депутата перед орком? Чому тоді проста людина повинна думати та перейматися долєю такої держави та як " не прострати країну" де їй місце тільки як для обслуги?
Востаннє редагувалось d44 в Вів 16 кві, 2024 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Може в них там немає такого наказу?
Тож я так легко в них запитаю, чи 200/300 забирають з поля бою по мірі можливості, як і колись, чи...

якщо я правильно зрозумів про що ви, то невже такий наказ може бути офіційно, хіба це законно?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:34

Як Сашко Положинський співав "Я не хочу бути героєм України"

  detroytred написав:Може це балачки?
Це балачки
Це сни
Це неправда
Це тільки в кацапів може таке бути

Я не хочу бути крайнім - 2р+ відслужити і ще 12р "відсидіти" за фантазії/сни...

Тому це все фантазії контуженого фронтовика.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:37

Успіх
Логічно. І правильно. Сни.

Далі будуть ще інші заходи. В системі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Всі соціальний ролік бачили про "ухилянтів", яких орки мобілізують а чому там показан тільки другий сорт.


промахнулись конкретно автори ролика. Хоча очевидно що в ролика ЦА - це гречкосії. Також вони не хотіли викликати у пересічних відчуття злорадства, якби в ролику мобілізовували тільки чиновників, поліцейських та мажорів))

Недавно було інтервю непамятаю кого (з наших верхів), то там прямо говориться щось типу " на багатих не зважайте, вони втечуть, а вам работягам думати про світле майбутнє в Німеччині не варто, боріться за свою арендовану маломісейку на околиці"
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:47

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Успіх в ЗСУ
... в рабстві.

Мені тут снів багато снилось...
Але один сон таки "зробив той крок до перевороту думок"

Але ж потруть цей допис.

Декілька місяців тому, перевели декількох побратимів в піхоту...
Те що там важко - я не буду писати/самі чули...
Мова не про те.

Навіть не можу/не знаю, як написати/натякнути.

Та і слів підібрати не можу.

Краще мовчати, бо що толку, що тут напишу?
Крім шкоди для себе - нічого доброго не зроблю.

Нехай може Фріз, чи ще хтось з фронтовиків напише - бо вони більш відвертіше/пряміше вміють писати.

Може в них там не так?
Може в них там немає такого наказу?

Тож я так легко в них запитаю, чи 200/300 забирають з поля бою по мірі можливості, як і колись, чи...


Добрий ранок .
Здоров,я і Удачі всім .

Як на нашому напрямку , збирають УСІХ 300 .
Хлопці віддтаскують поранених навіть на великі відстані .(бойові лікарі , ті що в підрозділах разом з ОС). На передку використовують бредлі , бмп..... Ніссани не дуже зручні але і вони допомагають .
Дають коордінати і туда приїздить евакуатор .
Буває і БПЛА .... бували і випадки ...
Машини санітарні всі з ШВЛ з дефібрилятором .Навіть с ВЧМТ довозять швидко .
Тільки вчора був на допомозі .

Про 200 нічого не можу відповісти на передку давно не був .
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:51

  Hotab написав:
  Бетон написав:
Люди, які кажуть «хай ця країна загине, якщо повинна загинути» - для мене не люди. Це або сволота яка ВЖЕ виїхала, або все для себе вирішила тут і чекає коли б виїхати назавжди.

кучма леонід данилович зараз у франції, якщо що.
міністри оборони - хто де

Вони теж закликають здатися, бо «що має статись - те все одно станеться»??
Вам не здається, що оці слова в принципі можуть бути лише від безвольної фатальної людини? Але цей фаталізм спрямований не на «боріться, двом смертям все одно не бути», а на «не треба опиратись, що має статись, хай станеться».

Вони не просто закликали.
Вони все здали блін
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:53

  Успіх написав:
  detroytred написав:Може це балачки?
Це балачки
Це сни
Це неправда
Це тільки в кацапів може таке бути

Я не хочу бути крайнім - 2р+ відслужити і ще 12р "відсидіти" за фантазії/сни...

Тому це все фантазії контуженого фронтовика.


Ти знову розповідаєш з висовлювань інших .
Ви не перебуваючи на "нулі "розповідаєте про "нуль ".
ПЛЯ ...... як так ?
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  #<1 ... 7705770677077708>
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