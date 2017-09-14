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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7705770677077708
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:57

  detroytred написав:Цікавий момент. Виявляється:
*Мовчання – золото, це знають майже всі. Розумні люди усвідомлюють, коли варто чимось поділитися, а коли промовчати. Є 9 речей, про які краще нікому не розповідати, пише Hackspirit. *
https://www.unian.ua/curiosities/shcho- ... 06174.html
Тобто по суті взагалі не вартує хоть щось розповідати.
Інакше - не справді розумний.
Да тут одні не справді розумні позбирались))
Окрім Прохожого. Треба вчитися. Ніколи не пізно.
________________________________
Дивна логіка:
1. Дипломат зазначив, що наявна європейська економічна система добре працювала у мирний час, але тепер через напад РФ на Україну, і в разі, якщо Кремль піде далі, потрібні зміни. "Коли участь Америки в Європі стає менш певною, ця війна становить загрозу існуванню Євросоюзу", - підкреслив Боррель.
2. Головний дипломат ЄС уточнив, що мова йде про збільшення витрат на національному рівні з 1,7% ВВП до понад 2%.
https://www.unian.ua/world/borrel-yevro ... 06420.html
Тобто в матеріальних витратах лише збі 0,3% потрібно для нівелювання *загрози існуванню Євросоюзу*.
Щось тут не так. Або нема першого, або друге занадто малувате, щоб компенсувати США.

питання звідки взяти ті 0.3%, з боротьби за гендерну рівність та інклузивність і диверсити, з боротьби за карбоновий слід, із соціалки ніщебродам, із допомоги мігрантам, звідки?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 кві, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:57

  fler написав:
  Hotab написав:Бетон
а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи “Шлях”


Навіщо ви розшукуєте ноунеймів. Є ж Хантер, почніть з нього. Як виїхав, чому не повернувся,
Все ж поряд, а ви щось шукаєте))
зачем Хантер, если вся киевская молодёжь 25..35 лет - спокойно ездит за границу.
а вы нас, старых ремесленников, шугаете фронтом.
общество это устраивает, значит причина не в мобилизации...
а вы тут очковтираете работягам кто что должен

Бетон, тобто ви тут очковтираєте, що треба здатись? Тобто маємо просрати країну, тому що якісь мажори офіційно відкосили від мобілізації?

Флер, квіточка, мы з вами десь дуже далеко від фронту і ну яке відношення маємо до вирішення, здатися нам чи не здатися? То вирішують бійці.
Ви та я не можемо апріорі "просрати" країну. Бо не мы навіть готувались до шашлику. То будуть на ешафот іти хто це робив.
Ну вы ж дуже далека, взагалі, від війни, вся ваша родина теж, як і моя.
Гарного дня
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 16 кві, 2024 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:58

по западной помощи (военной), чем хуже будет складываться ситуация на поле боя, тем её будет меньше. Обоснование. На Западе есть политическая конкуренция, и политиков помогавших Украине обязательно упрекнут тем, что вопрос "надо было решать иначе" вместо затрат, которые "ни к чему не привели". Это не прокремлёвская позиция, мир не чёрно-белый. Обычная критика, оппонентов, как правило, критикуют за любые провалы.

Соответственно с успехами ЗСУ помощь будет увеличиваться, все хотят примазаться к славе победителя. Когда был пик помощи? после освобождения харьковской области. Когда помощь стала буксовать? После провала контрнаступления и потери Бахмута.

Помощь там воспринимают как акции ммм, с одной стороны если удачно пропетлять, можно быстро удвоить политический капитал, с другой - проиграть сразу всё.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:06

  d44 написав:
  fler написав:Бетон, тобто ви тут очковтираєте, що треба здатись? Тобто маємо просрати країну, тому що якісь мажори офіційно відкосили від мобілізації?
Та ні, може Бетон просто не розуміє, чому "бурят прийде - розсувай батони" кажуть тільки трактористу 50+ (другий сорт), а перший сорт ( менти, военпенси, держпаразити плюс батальйон Мнако та всі хто їм ліже сраку за гроші) чомусь бурятам не цікавий і вони живуть звичайним життям. Всі соціальний ролік бачили про "ухилянтів", яких орки мобілізують а чому там показан тільки другий сорт. Чому не показали мента, воєнпенса, мажора та помічника депутата перед орком? Чому тоді проста людина повинна думати та перейматися долєю такої держави та як " не прострати країну" де їй місце тільки як для обслуги?

Маса...

Все рівно все прийде до гречкосія...
Тобто різниці хто буде пакувати, керувати вояком-гречкосієм (бувший мажор, впенс, поліціянт, чиновник чи нинішній всл-начальник) немає.

Все рівно всі масові події (в тому числі повномасштабна війна) все на гречкосії...
Він маса.
Менші групи її не замінять. Апріорі. Ніяк не замінять.

Тому і гречкосії...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:09

  detroytred написав:Тому і гречкосії...

а хто наступний?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бетон, тобто ви тут очковтираєте, що треба здатись? Тобто маємо просрати країну, тому що якісь мажори офіційно відкосили від мобілізації?

Бетон вам вже відповів.
"Ми" це хто? От Успіх, Бобуа чи Бандерлог мають право писати "ми", а ви ні.
99% що ви наближені до корита, плюс чоловіка ховаєте. Такі скоріше заважають ніж допомагають.
Про любов до батьківщини та жагу до перемоги зазвичай розповідають або корупціонери або емігранти
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:11

d44
перший сорт ( менти, военпенси, держпаразити плюс батальйон Мнако та всі хто їм ліже сраку за гроші)


О, може ви мені конкретизуєте трохи)
1. Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , ви ж являєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд Хто замість них?
2. Воєнпенси. Багато про це розмовляли. Розкажете, в який саме момент виникла заборгованість воєнпенса перед державою? На першому 5-річному контракті, другому? Як це працює? Чим довше він на службі, тим більше винен державі? Борг росте чи ні? В 60 (уявляємо що він там десь досі в кабінеті бумаги перекладає) він взагалі на органи має відійти, бо борг шалений? Чи лише лейтенант після випуску в боргу? Як саме воно так працює (бо муха щось стидливо мовчить, особливо як на губах у нього також знайшли молоко з бюджетної сіськи) , що умовний муха після 5 річного контракту нічого не винен своїй хвірмі, а військовий чи будь який інший бюджетник (наприклад айтішник в міськраді) відпрацювавши такий самий контракт залишається їй винним?
(якщо що, я не вважаю що воєнпенс не повинен. Але його обовʼязок однаковий з гаиклад вами, на мою думку, не більший)
3. Які саме чиновники і бюджетники мають на вашу думку йти в окоп в першу чергу? Діловод з райради? Вчитель? Медсестра? Комунальник? І чому? Вони теж працюючи, виконуючи свої обовʼязки, стають все більш зобовʼязані державі ??
4. Як бути з комерційними організаціями, які раптом чесно виграли тендер на роботи чи послуги з держбюджету? Побудували приміщення лікарні, чи продали компьютери з принтерами в доманівську райраду? Це цмудили бюджетну сіську ? Винні до кінця життя? В окоп?

Дякую зарані за повні і змістовні відповіді.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:21

  Успіх написав::arrow: редагував :arrow:
...тут були казки, фантазії і сни...



Я не здивувався .
Так часто буває , коли розповідаєш зі слів інших .Та й ще доповнюєш розповіді "тут були казки, фантазії і сни " нагнітаючи страсті .

КАЖІТЬ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ .
холява
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  #<1 ... 7705770677077708
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