Додано: Вів 16 кві, 2024 10:02

Hotab написав: 1. Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , цюуявляєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд Хто замість них? 1. Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , цюуявляєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд Хто замість них?

2. Воєнпенси. Багато про це розмовляли. Розкажете, в який саме момент виникла заборгованість воєнпенса перед державою? На першому 5-річному контракті, другому? Як це працює? Чим довше він на службі, тим більше винен державі? Борг росте чи ні? В 60 (уявляємо що він там десь досі в кабінеті бумаги перекладає) він взагалі на органи має відійти, бо борг шалений? Чи лише лейтенант після випуску в боргу? Як саме воно так працює (бо муха щось стидливо мовчить, особливо як на губах у нього також знайшли молоко з бюджетної сіськи) , що умовний муха після 5 річного контракту нічого не винен своїй хвірмі, а військовий чи будь який інший бюджетник відпрацювавши такий самий контракт залишається їй винним?

(якщо що, я не вважаю що воєнпенс не повинен. Але його обовʼязок однаковий з гаиклад вами, на мою думку, не більший)

3. Які саме чиновники і бюджетники мають на вашу думку йти в окоп в першу чергу? Діловод з райради? Вчитель? Медсестра? Комунальник? І чому? Вони теж працюючи, виконуючи свої обовʼязки, стають все більш зобовʼязані державі ??

Скільки поліцейський мали безпосередній, прямий контакт з небезпечними злочинцями? Умовно "хто на воровску фінку" нарвався? Яякий відсоток праці там вимагає фізичної сили? Звідси - скільки чоловіків там можна замінити на жінок, курсантів, пенсіонерів.На скільки зменшилася кількість поліції після втрати територій та кількості людей?Так, однаковий. Ви ж стверджуєте що воєнпеси віддали державі більше ніж трактористи і більш цінен для держави. Питань немає - звільнився і стаєш звичайним цивільним, якого завтра разом з трактористом можна мобілізувати і перевчити рубати дрова для кухні або копати укріплення. А так - ВОС непотрібний...Не в першу чергу, але діловод може бути замінен на "діловодку", або на 22-річного випускника.Можна багато розписувати це деталі,. І ви наче не розумієте що вам кажуть - країна поділена на перший і други сорт. Якщо війна та "Родіна в опасності" то пардон, або всі, або хай перший сорт не вякає , що він не воює бо винен менше, віддав більше, потрібен в тилу , або заплатив більше.