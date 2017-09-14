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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77087709771077117712 ... 7715>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:02

  Mimohod написав:
  Примат написав:заспокойтеся, скільки можна обговорювати кого і в якій черговості треба вбивати, пропоную закрити це обговорення

Тут 90 відсотків форума це шоу Хотаба та Вітальона! А ви припинити! Модер про інші теми писати не дозволяє.

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:1. Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , цюуявляєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд Хто замість них?
Скільки поліцейський мали безпосередній, прямий контакт з небезпечними злочинцями? Умовно "хто на воровску фінку" нарвався? Яякий відсоток праці там вимагає фізичної сили? Звідси - скільки чоловіків там можна замінити на жінок, курсантів, пенсіонерів.На скільки зменшилася кількість поліції після втрати територій та кількості людей?
2. Воєнпенси. Багато про це розмовляли. Розкажете, в який саме момент виникла заборгованість воєнпенса перед державою? На першому 5-річному контракті, другому? Як це працює? Чим довше він на службі, тим більше винен державі? Борг росте чи ні? В 60 (уявляємо що він там десь досі в кабінеті бумаги перекладає) він взагалі на органи має відійти, бо борг шалений? Чи лише лейтенант після випуску в боргу? Як саме воно так працює (бо муха щось стидливо мовчить, особливо як на губах у нього також знайшли молоко з бюджетної сіськи) , що умовний муха після 5 річного контракту нічого не винен своїй хвірмі, а військовий чи будь який інший бюджетник відпрацювавши такий самий контракт залишається їй винним?
(якщо що, я не вважаю що воєнпенс не повинен. Але його обовʼязок однаковий з гаиклад вами, на мою думку, не більший)
Так, однаковий. Ви ж стверджуєте що воєнпеси віддали державі більше ніж трактористи і більш цінен для держави. Питань немає - звільнився і стаєш звичайним цивільним, якого завтра разом з трактористом можна мобілізувати і перевчити рубати дрова для кухні або копати укріплення. А так - ВОС непотрібний...
3. Які саме чиновники і бюджетники мають на вашу думку йти в окоп в першу чергу? Діловод з райради? Вчитель? Медсестра? Комунальник? І чому? Вони теж працюючи, виконуючи свої обовʼязки, стають все більш зобовʼязані державі ??
Не в першу чергу, але діловод може бути замінен на "діловодку" :) , або на 22-річного випускника.
Можна багато розписувати це деталі, які вирішуються при бажанні, але в новому законі цього немає. І ви наче не розумієте що вам кажуть - країна поділена на перший і други сорт. Якщо війна та "Родіна в опасності" то пардон, або всі, або хай перший сорт не вякає , що він не воює бо винен менше, віддав більше, потрібен в тилу , або заплатив більше.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про кількість людей на бюджетній сіське. Розумієте, в нас геть погана система велферу. Тому треба всіх десь працевлаштувати. Тому і така неєфективна система державного управління
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:05

  flyman написав:питання звідки взяти ті 0.3%, з боротьби за гендерну рівність та інклузивність і диверсити, з боротьби за карбоновий слід, із соціалки ніщебродам, із допомоги мігрантам, звідки?

В якості припущення, бо питанням розподілу коштів в них не володію.
От нещодавно один експерт, якого тут не прийнято згадувати, -- Штати витрачали по 2 млрд. в день (?) на Афганістан.
Може таких та інших дурних витрат на Заході повним повно?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:06

  Бетон написав:Флер, квіточка, мы з вами десь дуже далеко від фронту і ну яке відношення маємо до вирішення, здатися нам чи не здатися?
  Бетон написав:Ну вы ж дуже далека, взагалі, від війни, вся ваша родина теж, як і моя
👍👍👍 :D
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:09

d44

Яякий відсоток праці там вимагає фізичної сили? Звідси - скільки чоловіків там можна замінити на жінок, курсантів, пенсіонерів.


А з якою метою це робити?
Знову: економічно недоцільно , бо треба вчити двох
2. Морально? Ви знаєте яка кількість (у відсотках) ментів і воєн пенсів на фронті? Точно більша ніж ніж умовних трактористів. Це недостатній відсоток? Вони все ж на вашу думку должніші,? Бо якщо ні, то відсоткова кількість поліцаїв і воєнаенсів в зоні БД до кількості цієї популяції і так і вища. То що?
Я розумію ваші заклики, якщо дійшли до «скоро останній дід українець». Але цього і близько нема. Повно тих, хто взагалі баласт на дивані. То чому потрібні якісь складніші рішення? Бо комусь щось виглядає несправедливим? У когось злоба на бюджетників? Так розкажіть де бюджетники в борг залізли??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:12

  detroytred написав:Може таких та інших дурних витрат на Заході повним повно?
приведу простой пример. На одной из компаний бухгалтер зашивалась от работы, брала документы на дом, выходила на выходных, в отпуске годами не была. Директора много раз просили взять ей помошницу. Ответ был нет. В то же время он раз в неделю прогуливал в ресторане сумму равную зарплате помощницы (к сожалению приходилось участвовать так как директор ещё любил играть в бильярд, а было особо не с кем). Каждый считает оправданность затрат из своих приоритетов Он бы и эту бухгалтершу сократил, если б не отчётность и штрафы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:12

  d44 написав:Так, однаковий. Ви ж стверджуєте що воєнпеси віддали державі більше ніж трактористи і більш цінен для держави. Питань немає - звільнився і стаєш звичайним цивільним, якого завтра разом з трактористом можна мобілізувати і перевчити рубати дрова для кухні або копати укріплення. А так - ВОС непотрібний...

Стаєш цивільним і з таким же обов'язком захищати. З таким же.
А от в якості кого -- різниця залишається.
Отакий от парадокс.

Щоб нівелювати його, то тоді треба, щоб було отак і у бік гречкосія -- можна перевчити швиденько і нехай захищає комбригом або пілотом.

Бо ВОС непотрібний сьогодні, завтра легко стає вкрай необхідним -- дали купу літаків або комбриги-пілоти похворіли, вийшли зі строю.
А швидко нових навчити з гречкосіїв неможливо.

Хоча з тим, що на гречкосіях їдуть та ще й погоняють, частково згоден.
Є таке. Система. По культурному зветься конкуренція)) за місце під сонцем. Тільки красиво заштукатурена.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 16 кві, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:21

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:
  Примат написав:заспокойтеся, скільки можна обговорювати кого і в якій черговості треба вбивати, пропоную закрити це обговорення

Тут 90 відсотків форума це шоу Хотаба та Вітальона! А ви припинити! Модер про інші теми писати не дозволяє.

шоу стало платным. расходитесь
Форум финансы ЮА превратился в худший форум страны начиная с 2020г. :oops:
Была в своё время одна из лучших веток ДС и модератор не смог её развивать в нужном русле после его смерти. Значит не профи финансов сидят, а просто смотрящих посадили.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 16 кві, 2024 10:24, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , ви ж являєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд

За продаж 6 щук притягнули до суду
Чоловік продавав рибу з рук у Хмельницькому. За торгівлю у нев­ста­нов­ле­но­му міс­ці його оштрафували на 34 грн. Також забов’язали сплатити су­до­вий збір 605 грн 60 коп.
Ну все, подолали злочинність. Місто може спати спокійно.
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 16 кві, 2024 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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