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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77097710771177127713 ... 7715>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:23

  Игорь Алексеевич написав:и модератор не смог её развивать в нужном русле после его смерти.
модератор не может каждому допысувачу подарить мозги.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:24

  Hennady написав:
Менти. Якщо ви про діючих, то таке питання: хто має зараз виконувати ті задачі , які стоять перед «мєнтами» , якщо їх забрати на фронт? Функцію «мєнта» зараз ви ж знаєте? Що буде, якщо їх прибрати , ви ж являєте? Розкажіть. Тільки не кривляйтесь як Бетон, який чеше щось про «вони захищають власть від народу» . Я не бачу загрози біля урядових організацій , пікетів і забастовок. Зате я бачу їх на вулицях, в спальних районах і .тд

За продаж 6 щук притягнули до суду
Чоловік продавав рибу з рук у Хмельницькому. За торгівлю у нев­ста­нов­ле­но­му міс­ці його оштрафували на 34 грн. Також забов’язали сплатити су­до­вий збір 605 грн 60 коп.
Ну все, подолали злочинність. Місто може спати спокійно.

Це означає що менти не треба? Чи до чого?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:25

Игорь Алексеевич


Форум финансы ЮА превратился в худший форум страны начиная с 2020г. :oops:
Была в своё время одна из лучших веток ДС и модератор не смог её развивать в нужном русле после его смерти. Значит не профи финансов сидят, а просто смотрящих посадили.


Конкретно ця гілка для випуску пару , накопленого війною. Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС ;)
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:26

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:
  Успіх написав::arrow: редагував :arrow:
...тут були казки, фантазії і сни...



Я не здивувався .
Так часто буває , коли розповідаєш зі слів інших .Та й ще доповнюєш розповіді "тут були казки, фантазії і сни " нагнітаючи страсті .

КАЖІТЬ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ .
Про себе - так про себе!

Я КЛАВ на цей весь бардак!!!

Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п.
Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻

Ну і "тимчасове усунення" закону про ДЕмобілізацію/чіткі терміни - теж все чітко підкреслює!

п.с.
Вже і по догляду "за котами" - трохи підкорегували закони🤦🏻
Тож, віконце/щілинка можливостей стає все мешою і меншою :mrgreen:
Тож, з рабства звільнитись зможуть не тільки лиш всі - мало хто зможе це зробити!© :mrgreen:

Думаю, мій побратим, який вже подав на підпис документи про догляд за котом... ой, тфу ти :mrgreen: за доглядом тестя :mrgreen: таки ще встигне проскочити... Бо по новому закону - вже ні!(якщо є ще хтось, хто може його доглянути)
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо ВОС непотрібний сьогодні, завтра легко стає вкрай необхідним -- дали купу літаків або комбриги-пілоти похворіли, вийшли зі строю.
Не у всіх ВОС як у Хотаба. Він же сам наводив приклад про тупе вбивання кодів або перекладання паперів старими полканами. Який відсоток ВОСів звичайна цивільна праця, тільки у формі?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:31

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


Форум финансы ЮА превратился в худший форум страны начиная с 2020г. :oops:
Была в своё время одна из лучших веток ДС и модератор не смог её развивать в нужном русле после его смерти. Значит не профи финансов сидят, а просто смотрящих посадили.


Конкретно ця гілка для випуску пару , накопленого війною. Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС ;)

ще десь в 2016-2017 роках читав, що медіапортал finance.ua був проданий і його бенефіціари що купили з рф.

Як воно зараз, невідомо
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС

Как раз вы полностью все ветки засрали.. и финансовый форум превратился в идиотизм одного игрока.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:35

Конституційні права людей))

  Hotab написав:Конкретно ця гілка для випуску пару , накопленого війною. Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС
Воно то так, але!
Але погано, коли "наглядачі" ведуть себе як тецекашники з ухилянтами :lol: :mrgreen:
Права?
Свобода слова?

Ні не чули! :lol:

Понапридумували ВНУТРІШНІХ правил, які завжди будуть нижчі КОНСТИТУЦІЙНИХ - і "правлять бал" ;)

Тож яка ж це СВОБОДА СЛОВА? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:36

  Hotab написав:Це означає що менти не треба? Чи до чого?

Ну, Ви ж розумніший, напевне, за всіх тут окрім Будівельника.
Але напишу. Це означає:
1. Що Ваше "як же без них" недоречне і розраховане на "дітей", тому що питання не у тому з ними чи їх усіх під корінь на фронт.
2. Гарно ілюструє які функції у більшості своїй вони виконують і для цього не потрібні "бики", а згодились би і обмежено придатні і Ч 18-25 і жінки і демобілізовані, а "бики" найкраще могли б використані на фронті.
3. 34 грн. і 600+ грн. - прекрасно ілюструє співідношення користі від системи до затрат на її утримання.

Ще хочу сказати, чому всі заклики до захисту країни направлені до "гречкосіїв". Не тому що вони маса. Якщо взяти невеликі маси мажорів, "ментів", чиновників, помічників, радників, наближених їх знайомих, знайомих знайомих, знайомих знайомих знайомих..., лікарів та купу інших, хто має доступ до системи, то вони переважать масу "гречкосіїв".
А не звертаються до них, тому що у разі гіршого сценарію, так, біда буде "гречкосіям", а "менти" стануть "мєнтамі", мажори ними і залишаться, решта змінить вивіску з Ради на Совєт і там же залишиться.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:48

  Успіх написав:

Тому що деяких побратимів три міс тому перевели в піхоту!
Вони НА НУЛІ!!!

Телефонують, спілкуємось...

Але краще, нехай це все будуть сни/фантазії!!!
Марення контуженого фронтовика!



Ось розумієте , що все тільки починаєтся ......)))
Ви вже" контужений ", хоча до цього часу про акубаротравму не писали , про візити до псіхіатра чи невропатолога теж не писали , але ви вже контужений !
З цього і починаєтся навязчива ідея , така сама, як Я ГЕРОЙ .
Все тільки буде обрастати новими спогадами і маренням .
холява
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