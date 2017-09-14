модератор не может каждому допысувачу подарить мозги.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 10:23
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:24
Це означає що менти не треба? Чи до чого?
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:25
Игорь Алексеевич
Конкретно ця гілка для випуску пару , накопленого війною. Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:26
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Про себе - так про себе!
Я КЛАВ на цей весь бардак!!!
Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п.
Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻
Ну і "тимчасове усунення" закону про ДЕмобілізацію/чіткі терміни - теж все чітко підкреслює!
п.с.
Вже і по догляду "за котами" - трохи підкорегували закони🤦🏻
Тож, віконце/щілинка можливостей стає все мешою і меншою
Тож, з рабства звільнитись зможуть не тільки лиш всі - мало хто зможе це зробити!©
Думаю, мій побратим, який вже подав на підпис документи про догляд за котом... ой, тфу ти за доглядом тестя таки ще встигне проскочити... Бо по новому закону - вже ні!(якщо є ще хтось, хто може його доглянути)
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не у всіх ВОС як у Хотаба. Він же сам наводив приклад про тупе вбивання кодів або перекладання паперів старими полканами. Який відсоток ВОСів звичайна цивільна праця, тільки у формі?
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:31
ще десь в 2016-2017 роках читав, що медіапортал finance.ua був проданий і його бенефіціари що купили з рф.
Як воно зараз, невідомо
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:35
Конституційні права людей))
Воно то так, але!
Але погано, коли "наглядачі" ведуть себе як тецекашники з ухилянтами
Права?
Свобода слова?
Ні не чули!
Понапридумували ВНУТРІШНІХ правил, які завжди будуть нижчі КОНСТИТУЦІЙНИХ - і "правлять бал"
Тож яка ж це СВОБОДА СЛОВА?
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:36
Ну, Ви ж розумніший, напевне, за всіх тут окрім Будівельника.
Але напишу. Це означає:
1. Що Ваше "як же без них" недоречне і розраховане на "дітей", тому що питання не у тому з ними чи їх усіх під корінь на фронт.
2. Гарно ілюструє які функції у більшості своїй вони виконують і для цього не потрібні "бики", а згодились би і обмежено придатні і Ч 18-25 і жінки і демобілізовані, а "бики" найкраще могли б використані на фронті.
3. 34 грн. і 600+ грн. - прекрасно ілюструє співідношення користі від системи до затрат на її утримання.
Ще хочу сказати, чому всі заклики до захисту країни направлені до "гречкосіїв". Не тому що вони маса. Якщо взяти невеликі маси мажорів, "ментів", чиновників, помічників, радників, наближених їх знайомих, знайомих знайомих, знайомих знайомих знайомих..., лікарів та купу інших, хто має доступ до системи, то вони переважать масу "гречкосіїв".
А не звертаються до них, тому що у разі гіршого сценарію, так, біда буде "гречкосіям", а "менти" стануть "мєнтамі", мажори ними і залишаться, решта змінить вивіску з Ради на Совєт і там же залишиться.
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:48
Ось розумієте , що все тільки починаєтся ......)))
Ви вже" контужений ", хоча до цього часу про акубаротравму не писали , про візити до псіхіатра чи невропатолога теж не писали , але ви вже контужений !
З цього і починаєтся навязчива ідея , така сама, як Я ГЕРОЙ .
Все тільки буде обрастати новими спогадами і маренням .
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