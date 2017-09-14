Додано: Вів 16 кві, 2024 10:36

Hotab написав: Це означає що менти не треба? Чи до чого? Це означає що менти не треба? Чи до чого?

Ну, Ви ж розумніший, напевне, за всіх тут окрім Будівельника.Але напишу. Це означає:1. Що Ваше "як же без них" недоречне і розраховане на "дітей", тому що питання не у тому з ними чи їх усіх під корінь на фронт.2. Гарно ілюструє які функції у більшості своїй вони виконують і для цього не потрібні "бики", а згодились би і обмежено придатні і Ч 18-25 і жінки і демобілізовані, а "бики" найкраще могли б використані на фронті.3. 34 грн. і 600+ грн. - прекрасно ілюструє співідношення користі від системи до затрат на її утримання.Ще хочу сказати, чому всі заклики до захисту країни направлені до "гречкосіїв". Не тому що вони маса. Якщо взяти невеликі маси мажорів, "ментів", чиновників, помічників, радників, наближених їх знайомих, знайомих знайомих, знайомих знайомих знайомих..., лікарів та купу інших, хто має доступ до системи, то вони переважать масу "гречкосіїв".А не звертаються до них, тому що у разі гіршого сценарію, так, біда буде "гречкосіям", а "менти" стануть "мєнтамі", мажори ними і залишаться, решта змінить вивіску з Ради на Совєт і там же залишиться.