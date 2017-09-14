Додано: Вів 16 кві, 2024 11:05

помощь не будут лить вечно





про США говорил "до конца года



Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.