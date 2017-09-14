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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 771077117712771377147715>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:50

Израиль за одну ночь сбил более 300 разных ракет, дронов и т.д.
Не одного разрушения, не одного пострадавшего.
Там нет уклонистов, т.к. государство отвечает не просто марафонами и ля...ля, а реальными действиями за жизнь солдата и гражд. населения. Там премьер может не то что уйти в отставку, типа он понёс политит. наказание, а может уйти на нары на долгие годы, если будут сотнями в день погибать граждан Израиля. :roll:

Ворогу вдалося повністю знищити Трипільську ТЕС, оскільки повністю закінчились ракети для її захисту, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS, передає УНН.

Всё.... и чем теперь сбивать ракеты, брать веник и махать в небо?((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 16 кві, 2024 10:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:50

  Успіх написав:
  Hotab написав:Конкретно ця гілка для випуску пару , накопленого війною. Погано коли дописувачі несуть дурь в гілці ДС
Воно то так, але!
Але погано, коли "наглядачі" ведуть себе як тецекашники з ухилянтами :lol: :mrgreen:
Права?
Свобода слова?

Ні не чули! :lol:

Понапридумували ВНУТРІШНІХ правил, які завжди будуть нижчі КОНСТИТУЦІЙНИХ - і "правлять бал" ;)

Тож яка ж це СВОБОДА СЛОВА? :wink:


Про свободу слова о 10.49 київського часу на форумі , а не на службі і так з самого ранку .
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:55

  Игорь Алексеевич написав:Израиль за одну ночь сбил более 300 разных ракет, дронов и т.д.
Не одного разрушения, не одного пострадавшего.
Там нет уклонистов, т.к. государство отвечает не просто марафонами и ля...ля, а реальными действиями за жизнь солдата и гражд. населения. Там премьер может не то что уйти в отставку, типа он понёс политит. наказание, а может уйти на нары на долгие годы, если будут сотнями в день погибать граждан Израиля. :roll:

Там 5 стран. Израиль сбивал баллистику. Даже не всю сбил. В жизни всё плохо? Сходите к психологу )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:57

  Успіх написав:
Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п.
Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻



Вам 1005000 разів казали ,писали, благали , що цей форум не про вас і ваші особисті заслуги .

Так ! Те що ви на службі це безперечно ПОВАГА і ЧЕСТЬ !
Але те що ви тут описуєте свої мрії по 10005000 разів в дурній формі свідчить про те що ви не розумієте написанного .
Цей форум ніяк не взмозі повліяти на ваше звільнення чи проходження служби .
НІЯК .
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Там 5 стран. Израиль сбивал баллистику. Даже не всю сбил. В жизни всё плохо? Сходите к психологу )
Вы наверное у него в кабинете уже сидите?
Если ЗЕ сказал, что у нас закончились ракеты, то чем мы теперь будем защищать небо? Мётлами разгонять дроны и ракеты?((
В Израиле за 2 часа было выпущено более 300 ракет и дронов. Помагали действит. союзники. В Киеве на стратиг. обьект было выпущено 11 ракет и их не чем было сбивать.((
А мы тратим деньги на марафоны по ТВ, где нам Масийчук и её команда рассказывают сказки для и...ов.((

https://unn.ua/news/zelenskyi-u-nas-zak ... pilsku-tes
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 16 кві, 2024 11:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:59

Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.

"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.
https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:05

Як так?©

  flyman написав:успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..." :)

А тепер слідкуй за ходом думок ;)
(вчора з побратимом це обговорювали)
Питання №1
Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?

Питання №2
СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)

Справді "елої"?(Що ті, що другі?)
Покірні раби?

В чім річ?

п.с.
Грубо ще нятякну :mrgreen:
Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>> :?: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 16 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:05

vitaliiangel
помощь не будут лить вечно


Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года

Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.

ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.
Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь.
И папа римский проведёт службу...
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:08

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь.
И папа римский проведёт службу...

там по ссылке кусочек интервью где Зеля толсто намекает что все эти заявы типа "Украина не в НАТО, поэтому мы её не защищаем" - наёп. Израиль тоже не в НАТО.
vitaliiangel
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  #<1 ... 771077117712771377147715>
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