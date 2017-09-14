Израиль за одну ночь сбил более 300 разных ракет, дронов и т.д. Не одного разрушения, не одного пострадавшего. Там нет уклонистов, т.к. государство отвечает не просто марафонами и ля...ля, а реальными действиями за жизнь солдата и гражд. населения. Там премьер может не то что уйти в отставку, типа он понёс политит. наказание, а может уйти на нары на долгие годы, если будут сотнями в день погибать граждан Израиля.
Ворогу вдалося повністю знищити Трипільську ТЕС, оскільки повністю закінчились ракети для її захисту, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS, передає УНН.
Всё.... и чем теперь сбивать ракеты, брать веник и махать в небо?((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 16 кві, 2024 10:55, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:Израиль за одну ночь сбил более 300 разных ракет, дронов и т.д. Не одного разрушения, не одного пострадавшего. Там нет уклонистов, т.к. государство отвечает не просто марафонами и ля...ля, а реальными действиями за жизнь солдата и гражд. населения. Там премьер может не то что уйти в отставку, типа он понёс политит. наказание, а может уйти на нары на долгие годы, если будут сотнями в день погибать граждан Израиля.
Там 5 стран. Израиль сбивал баллистику. Даже не всю сбил. В жизни всё плохо? Сходите к психологу )
Успіх написав: Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п. Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻
Вам 1005000 разів казали ,писали, благали , що цей форум не про вас і ваші особисті заслуги .
Так ! Те що ви на службі це безперечно ПОВАГА і ЧЕСТЬ ! Але те що ви тут описуєте свої мрії по 10005000 разів в дурній формі свідчить про те що ви не розумієте написанного . Цей форум ніяк не взмозі повліяти на ваше звільнення чи проходження служби . НІЯК .
stm написав:Там 5 стран. Израиль сбивал баллистику. Даже не всю сбил. В жизни всё плохо? Сходите к психологу )
Вы наверное у него в кабинете уже сидите? Если ЗЕ сказал, что у нас закончились ракеты, то чем мы теперь будем защищать небо? Мётлами разгонять дроны и ракеты?(( В Израиле за 2 часа было выпущено более 300 ракет и дронов. Помагали действит. союзники. В Киеве на стратиг. обьект было выпущено 11 ракет и их не чем было сбивать.(( А мы тратим деньги на марафоны по ТВ, где нам Масийчук и её команда рассказывают сказки для и...ов.((
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
flyman написав:успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..."
А тепер слідкуй за ходом думок (вчора з побратимом це обговорювали) Питання №1 Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?
Питання №2 СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)
Справді "елої"?(Що ті, що другі?) Покірні раби?
В чім річ?
п.с. Грубо ще нятякну Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>>
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 16 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года
Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.
ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня. Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.