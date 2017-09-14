Додано: Вів 16 кві, 2024 11:10

vitaliiangel написав:



"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.

https://t.me/c/1248149892/51690

Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский."На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. я ещё в начале 2023 говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года") я ещё в начале 2023 говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Доброе утро , Ангел .А чему вы больше радуетесь , тому что получилось , как вы предсказывали или тому что ракеты прилетели по ТЕЦ ?Почему , к примеру никто не пишет , что как бы нас не закидывали ракетами , мы по прежнему еще сопротивляемся , отстреливаемся .Что нам оказывают поддержку многие страны , хотя как бы это их не касается .Почему вы все ищите наихудшие варианты ?Тысячи обуренных несправедливостью государства и избегающих защиты страны где живут .Это вы считаете нормальным .Я считаю что все происходит очень либерально .Продолжать не буду, потому что это вызовет у многих недержание .