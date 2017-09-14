Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
я ещё в начале 2023 говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
Доброе утро , Ангел . А чему вы больше радуетесь , тому что получилось , как вы предсказывали или тому что ракеты прилетели по ТЕЦ ? Почему , к примеру никто не пишет , что как бы нас не закидывали ракетами , мы по прежнему еще сопротивляемся , отстреливаемся . Что нам оказывают поддержку многие страны , хотя как бы это их не касается . Почему вы все ищите наихудшие варианты ? Тысячи обуренных несправедливостью государства и избегающих защиты страны где живут . Это вы считаете нормальным . Я считаю что все происходит очень либерально . Продолжать не буду, потому что это вызовет у многих недержание .
Днепрогэс 2 полностью разрушен от попадания ракет. Востановление займёт долгие годы. Оборудование надо полностю новое делать. Одним словом возводить всё с нуля. Теперь нагнали техники и рабочих и создают купол над зданием от ракет, что бы спасти металлом? Или отмыть деньги? Деньги нашлись. А почему его не делали раньше?. Ведь знали, что объект под прицелом №1
холява написав:Почему вы все ищите наихудшие варианты ?
на пальцах. Приходит пациент к врачу говорит "астма, задыхаюсь". Врач ему отвечает "Почему вы все ищите наихудшие варианты ? Я считаю что все происходит очень либерально . Ваш организм по прежнему еще сопротивляется , сердце бьётся, ноги ходят, уходите".
что уже вчера надо было работать с худшими сценариями (в идеале 1,5г назад), а не ждать чуда. Если не дошло, объяснять не буду. Удобная позиция, спихивать всё на то что партнёры не дали ракет, а ухылянты не хотят в окопы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..."
А тепер слідкуй за ходом думок (вчора з побратимом це обговорювали) Питання №1 Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?
Питання №2 СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)
Справді "елої"?(Що ті, що другі?) Покірні раби?
В чім річ?
п.с. Грубо ще нятякну Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>>
пропоную спочатку повернутися з Марса на Землю і вживати уставновлену термінологію: реєстрові козаки (різного роду силовики та інші цмудильщики бюджетної сісі) та гречкосії (тобто ті що наповнюють ту сісю няшками)
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.
холява написав:Почему вы все ищите наихудшие варианты ?
на пальцах. Приходит пациент к врачу говорит "астма, задыхаюсь". Врач ему отвечает "Почему вы все ищите наихудшие варианты ? Я считаю что все происходит очень либерально . Ваш организм по прежнему еще сопротивляется , сердце бьётся, ноги ходят, уходите".
что уже вчера надо было работать с худшими сценариями (в идеале 1,5г назад), а не ждать чуда. Если не дошло, объяснять не буду. Удобная позиция, спихивать всё на то что партнёры не дали ракет, а ухылянты не хотят в окопы.
(я уже писал об этом ) Мда..... а что сказать тем , кто с первых дней на войне , и предвидели , что их может не стать ? Они все равно пошли . Именно поэтому вы и написали очень ПРАВИЛЬНО , что надо было предвидеть и самым жестким способом собрать сильную армию способную противостоять врагу . А у тех кого освобождение ,включать в штурмовые группы . Ну чтобы знали за что получили справки .
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.