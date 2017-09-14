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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77117712771377147715>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:10

  vitaliiangel написав:
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.

"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.
https://t.me/c/1248149892/51690
я ещё в начале 2023 говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")



Доброе утро , Ангел .
А чему вы больше радуетесь , тому что получилось , как вы предсказывали или тому что ракеты прилетели по ТЕЦ ?
Почему , к примеру никто не пишет , что как бы нас не закидывали ракетами , мы по прежнему еще сопротивляемся , отстреливаемся .
Что нам оказывают поддержку многие страны , хотя как бы это их не касается .
Почему вы все ищите наихудшие варианты ?
Тысячи обуренных несправедливостью государства и избегающих защиты страны где живут .
Это вы считаете нормальным .
Я считаю что все происходит очень либерально .
Продолжать не буду, потому что это вызовет у многих недержание .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:12

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь.
И папа римский проведёт службу...

Игорь Алексеевич кто вас поматросил и бросил? ну надо смотреть прежде чем даваться...)))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:15

Днепрогэс 2 полностью разрушен от попадания ракет. Востановление займёт долгие годы. Оборудование надо полностю новое делать. Одним словом возводить всё с нуля.
Теперь нагнали техники и рабочих и создают купол над зданием от ракет, что бы спасти металлом? Или отмыть деньги?
Деньги нашлись. А почему его не делали раньше?. Ведь знали, что объект под прицелом №1
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:17

  холява написав:Почему вы все ищите наихудшие варианты ?
на пальцах. Приходит пациент к врачу говорит "астма, задыхаюсь". Врач ему отвечает "Почему вы все ищите наихудшие варианты ? Я считаю что все происходит очень либерально . Ваш организм по прежнему еще сопротивляется , сердце бьётся, ноги ходят, уходите".

что уже вчера надо было работать с худшими сценариями (в идеале 1,5г назад), а не ждать чуда. Если не дошло, объяснять не буду. Удобная позиция, спихивать всё на то что партнёры не дали ракет, а ухылянты не хотят в окопы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:17

stm
ну надо смотреть прежде чем даваться...)))


«раскрылся» когда предсказал курс 37.50(37.20) . Тут же в раскрытого и напихали желудей. Счас уже не «матросят », но болит ))

Вообще забавная позиция.
Это ИА каждый вечер на шару получал накаруселенную пиццу «похавать», а тут раз - и не дают.
«поматросили и бросили, гады»))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«раскрылся» когда предсказал курс 37.50(37.20) . Тут же в раскрытого и напихали желудей. Асам уже не «матросят », но болит ))
Иди проспись. Опять провёл утро в наливайке. Там как раз твоя аудитория про утиные истории ковра - вертолёта.. над Африкой ))
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:30

  Успіх написав:
  flyman написав:успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..." :)

А тепер слідкуй за ходом думок ;)
(вчора з побратимом це обговорювали)
Питання №1
Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?

Питання №2
СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)

Справді "елої"?(Що ті, що другі?)
Покірні раби?

В чім річ?

п.с.
Грубо ще нятякну :mrgreen:
Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>> :?: :mrgreen:

пропоную спочатку повернутися з Марса на Землю і вживати уставновлену термінологію:
реєстрові козаки (різного роду силовики та інші цмудильщики бюджетної сісі) та гречкосії (тобто ті що наповнюють ту сісю няшками)
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.

"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.
https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.

интервью для PBS NewsHour.

https://youtu.be/8EUYpcHf2ak?si=v7d2tJsPhZV2r56V

Что, даже если еще пол ляма наберет -- всеравно не сможет :?: :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:37

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Почему вы все ищите наихудшие варианты ?
на пальцах. Приходит пациент к врачу говорит "астма, задыхаюсь". Врач ему отвечает "Почему вы все ищите наихудшие варианты ? Я считаю что все происходит очень либерально . Ваш организм по прежнему еще сопротивляется , сердце бьётся, ноги ходят, уходите".

что уже вчера надо было работать с худшими сценариями (в идеале 1,5г назад), а не ждать чуда. Если не дошло, объяснять не буду. Удобная позиция, спихивать всё на то что партнёры не дали ракет, а ухылянты не хотят в окопы.


(я уже писал об этом )
Мда..... а что сказать тем , кто с первых дней на войне , и предвидели , что их может не стать ?
Они все равно пошли .
Именно поэтому вы и написали очень ПРАВИЛЬНО , что надо было предвидеть и самым жестким способом собрать сильную армию способную противостоять врагу .
А у тех кого освобождение ,включать в штурмовые группы .
Ну чтобы знали за что получили справки .

Правда моя логика похожа на вашу ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:39

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.

"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.
https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.

интервью для PBS NewsHour.

https://youtu.be/8EUYpcHf2ak?si=v7d2tJsPhZV2r56V

Что, даже если еще пол ляма наберет -- всеравно не сможет :?: :shock:

а щось було про кордони 91?
flyman
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