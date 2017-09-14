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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7712771377147715>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:42

  холява написав:Правда моя логика похожа на вашу ?
не похожа. я не могу писать всё что думаю, здесь есть цензура. Но вы все рано или поздно к этим же выводам придёте, даже оголтелые фанатики границ 1991, 2022... Без гарантий военной помощи от Запада на 2024, 2025 годы (в нужном количестве) всё это закончится плохо, и чем позже, тем больше жертв.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:43

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.

"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он.
https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")

Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.

интервью для PBS NewsHour.

https://youtu.be/8EUYpcHf2ak?si=v7d2tJsPhZV2r56V

Что, даже если еще пол ляма наберет -- всеравно не сможет :?: :shock:


Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
Даже пол ляма наберете -не победите .Статьи , доводы , все что хочешь ....
Жаль что подробно не рассказывает , где и что цмухает .
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:44

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Правда моя логика похожа на вашу ?
не похожа. я не могу писать всё что думаю, здесь есть цензура. Но вы все рано или поздно к этим же выводам придёте, даже оголтелые фанатики границ 1991, 2022...



Я все таки думаю , что я люблю свою Страну .
Поспешные выводы делать не буду .
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:45

  detroytred написав:А гречкосіїв - мільйони...
Тому і взор саме на них.
Вони основа...
І ніхто їх не замінить.
На масовіші посади кухарів-дровоколів, кулеметників і т.д.


воно то так - але капітал знаходиться якраз в руках тієї меншості.
і після війни вони не будуть спішити утримувати тих хто захистив їх капітал ціною свого здоров’я. буде по принципу - мавр зробив свою справу мавр може йти
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:45

  холява написав:Я все таки думаю , что я люблю свою Страну .
Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну. В 91м преподы моего вуза перекрасились из коммунистов в патриоты, взятки брали двумя руками. На словах они тоже любили свою страну, но студентов ненавидели. Пересдача была платная и 80% экзамен с 1 раза не сдавали. Ещё много могу рссказать примеров, когда любят страну, а не людей.
  холява написав:Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:51

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Я все таки думаю , что я люблю свою Страну .
Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну.
  холява написав:Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.


Вот ПРАВИЛЬНО вы пишите !

..... когда произошло известное событие , Украина превратилась в независимое ГОСУДАРСТВО .
Самосознание людей перешло на новый уровень !
Поэтому наши соотечественники так неистово рискуют жизнью и защищают Украину .

Я тоже неожиданно допишу .РС
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mob ... 07243.html

Закон передан на подпись президенту .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:04

vitaliiangel


В 91м преподы моего вуза перекрасились из коммунистов в патриоты, взятки брали двумя руками. На словах они тоже любили свою страну, но студентов ненавидели. Пересдача была платная и 80% экзамен с 1 раза не сдавали.


Виталя, просто надо было учиться , а не в Польшу горилку и электропаяльники возить. Тогда не надо было бы:
1. Учиться на платном
2. Давать взятки за экзамены
И взяли бы по собеседованию в школу, со знаниями.
А так и деньги отдал, и знаний не получил, и на работу не брали. Какой KPI вложенных в суету денег? :oops:


flyman


вживати уставновлену термінологію:


Чому ти тут ходиш замурзаний в бюджетну університетську сіську? Важко сховати сліди цмудіння? Може б за гречкосія зійшов би.
Не ти у Віталі, який замість навчання на Польщу ганяв, брав хабарі? Ти де викладав?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:19

  Hotab написав:vitaliiangel
помощь не будут лить вечно


Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года

Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.

ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.
Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.

+ До теми.
У нашому окремовзятому житловому великому відсіку на тиловогому Марсі, поки добрезахищеного, останні півроку дуже побільшало поселенців марсіан які вже не вірять у нашу перемогу, і, не останнім чином, із-за того що бачать навколо, кого в не віру підштовхують витрати на будівництво, кого анархія з трактуванням законів, кого дії тилових службовців космофлоту які ганяють на волонтерських чи імперських джипах по місту, кого відверта брехня з офіційних каналів і, переможна перемога (але ж флешбеки після перегляду того приходять до тих, хто розуміє, що враження чужих марсоходів, або марсіанських піхотинців відбуваються і в звороньому напрямі таким же чином), кого приклад імперських бюрократів з тими хто повернувся на щиті, або з пораненнями, і, ще гризня всередині, яка останнім часом, як навмисно, зростає на порядки, і зіштовхує лобами поселенців і імперців...
І, це, на жаль, штовхає у зневіру поселенців, і, ті хто вірив, вже почали відлітати з поселення.
Ось така, казочка з полів марсіанських поселень.

P.S. ДО ВСІХ - Читаючи цю гризню, яка вже давно перейшла будь-які рамки і елементарну вихованість, стає сумно, соромно, і думи, тих вищезгаданих починають роз'їдати основу, на якій то все ще тримається. :(
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:23

Свято наближається!©)))

  холява написав:https://www.radiosvoboda.org/a/news-mob ... 07243.html

Закон передан на подпись президенту

"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням."

Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення? :lol:

І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати :D

Інша справа - ставлення до нас фронтовиків ;)
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻

Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:25

  Hotab написав:Виталя, просто надо было учиться , а не в Польшу горилку и электропаяльники возить. Тогда не надо было бы:
1. Учиться на платном
2. Давать взятки за экзамены
И взяли бы по собеседованию в школу, со знаниями.
А так и деньги отдал, и знаний не получил, и на работу не брали. Какой KPI вложенных в суету денег?
у тебя нарушения психики. я доволен своей жизнью, если бы выпала возможность прожил бы её точно так же. Ты переносишь на меня свои комплексы (называется проекция), типа у меня всё плохо сложилось, а не у тебя..

по польшам я ездил будучи школьником, а ты по африкам в зрелом возрасте. Разницу понимаешь? ты никчема которому чтобы заработать 5 копеек надо ехать в африку. Сколько ты в 2021 вонялЪмечтал что хочешь купить квартиру возле Киева (до сих пор воняешь)? я ничего на эту тему не писал, покупая одну коммерцию за другой. Без всяких африк. Но не повезло конечно мне :D
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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