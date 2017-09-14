не похожа. я не могу писать всё что думаю, здесь есть цензура. Но вы все рано или поздно к этим же выводам придёте, даже оголтелые фанатики границ 1991, 2022... Без гарантий военной помощи от Запада на 2024, 2025 годы (в нужном количестве) всё это закончится плохо, и чем позже, тем больше жертв.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
Ракеты -- это еще ладно -- он и более интересные вещи говорит:
заявляет, что Украина не сможет победить в войне без дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки.
Что, даже если еще пол ляма наберет -- всеравно не сможет
Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине ! Даже пол ляма наберете -не победите .Статьи , доводы , все что хочешь .... Жаль что подробно не рассказывает , где и что цмухает .
detroytred написав:А гречкосіїв - мільйони... Тому і взор саме на них. Вони основа... І ніхто їх не замінить. На масовіші посади кухарів-дровоколів, кулеметників і т.д.
воно то так - але капітал знаходиться якраз в руках тієї меншості. і після війни вони не будуть спішити утримувати тих хто захистив їх капітал ціною свого здоров’я. буде по принципу - мавр зробив свою справу мавр може йти
холява написав:Я все таки думаю , что я люблю свою Страну . Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну. В 91м преподы моего вуза перекрасились из коммунистов в патриоты, взятки брали двумя руками. На словах они тоже любили свою страну, но студентов ненавидели. Пересдача была платная и 80% экзамен с 1 раза не сдавали. Ещё много могу рссказать примеров, когда любят страну, а не людей.
холява написав:Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Я все таки думаю , что я люблю свою Страну . Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну.
холява написав:Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.
Вот ПРАВИЛЬНО вы пишите !
..... когда произошло известное событие , Украина превратилась в независимое ГОСУДАРСТВО . Самосознание людей перешло на новый уровень ! Поэтому наши соотечественники так неистово рискуют жизнью и защищают Украину .
В 91м преподы моего вуза перекрасились из коммунистов в патриоты, взятки брали двумя руками. На словах они тоже любили свою страну, но студентов ненавидели. Пересдача была платная и 80% экзамен с 1 раза не сдавали.
Виталя, просто надо было учиться , а не в Польшу горилку и электропаяльники возить. Тогда не надо было бы: 1. Учиться на платном 2. Давать взятки за экзамены И взяли бы по собеседованию в школу, со знаниями. А так и деньги отдал, и знаний не получил, и на работу не брали. Какой KPI вложенных в суету денег?
flyman
вживати уставновлену термінологію:
Чому ти тут ходиш замурзаний в бюджетну університетську сіську? Важко сховати сліди цмудіння? Може б за гречкосія зійшов би. Не ти у Віталі, який замість навчання на Польщу ганяв, брав хабарі? Ти де викладав?
Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года
Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.
ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня. Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.
+ До теми. У нашому окремовзятому житловому великому відсіку на тиловогому Марсі, поки добрезахищеного, останні півроку дуже побільшало поселенців марсіан які вже не вірять у нашу перемогу, і, не останнім чином, із-за того що бачать навколо, кого в не віру підштовхують витрати на будівництво, кого анархія з трактуванням законів, кого дії тилових службовців космофлоту які ганяють на волонтерських чи імперських джипах по місту, кого відверта брехня з офіційних каналів і, переможна перемога (але ж флешбеки після перегляду того приходять до тих, хто розуміє, що враження чужих марсоходів, або марсіанських піхотинців відбуваються і в звороньому напрямі таким же чином), кого приклад імперських бюрократів з тими хто повернувся на щиті, або з пораненнями, і, ще гризня всередині, яка останнім часом, як навмисно, зростає на порядки, і зіштовхує лобами поселенців і імперців... І, це, на жаль, штовхає у зневіру поселенців, і, ті хто вірив, вже почали відлітати з поселення. Ось така, казочка з полів марсіанських поселень.
P.S. ДО ВСІХ - Читаючи цю гризню, яка вже давно перейшла будь-які рамки і елементарну вихованість, стає сумно, соромно, і думи, тих вищезгаданих починають роз'їдати основу, на якій то все ще тримається.
Hotab написав:Виталя, просто надо было учиться , а не в Польшу горилку и электропаяльники возить. Тогда не надо было бы: 1. Учиться на платном 2. Давать взятки за экзамены И взяли бы по собеседованию в школу, со знаниями. А так и деньги отдал, и знаний не получил, и на работу не брали. Какой KPI вложенных в суету денег?
у тебя нарушения психики. я доволен своей жизнью, если бы выпала возможность прожил бы её точно так же. Ты переносишь на меня свои комплексы (называется проекция), типа у меня всё плохо сложилось, а не у тебя..
по польшам я ездил будучи школьником, а ты по африкам в зрелом возрасте. Разницу понимаешь? ты никчема которому чтобы заработать 5 копеек надо ехать в африку. Сколько ты в 2021 вонялЪмечтал что хочешь купить квартиру возле Киева (до сих пор воняешь)? я ничего на эту тему не писал, покупая одну коммерцию за другой. Без всяких африк. Но не повезло конечно мне
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 кві, 2024 12:27, всього редагувалось 3 разів.