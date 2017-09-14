Додано: Вів 16 кві, 2024 12:19

Hotab написав: vitaliiangel

помощь не будут лить вечно





Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.

про США говорил "до конца года



Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.



ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.

Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке. Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.

ДО ВСІХ

+ До теми.У нашому окремовзятому житловому великому відсіку на тиловогому Марсі, поки добрезахищеного, останні півроку дуже побільшало поселенців марсіан які вже не вірять у нашу перемогу, і, не останнім чином, із-за того що бачать навколо, кого в не віру підштовхують витрати на будівництво, кого анархія з трактуванням законів, кого дії тилових службовців космофлоту які ганяють на волонтерських чи імперських джипах по місту, кого відверта брехня з офіційних каналів і, переможна перемога (але ж флешбеки після перегляду того приходять до тих, хто розуміє, що враження чужих марсоходів, або марсіанських піхотинців відбуваються і в звороньому напрямі таким же чином), кого приклад імперських бюрократів з тими хто повернувся на щиті, або з пораненнями, і, ще гризня всередині, яка останнім часом, як навмисно, зростає на порядки, і зіштовхує лобами поселенців і імперців...І, це, на жаль, штовхає у зневіру поселенців, і, ті хто вірив, вже почали відлітати з поселення.Ось така, казочка з полів марсіанських поселень.P.S.- Читаючи цю гризню, яка вже давно перейшла будь-які рамки і елементарну вихованість, стає сумно, соромно, і думи, тих вищезгаданих починають роз'їдати основу, на якій то все ще тримається.