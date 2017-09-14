холява написав:Я все таки думаю , что я люблю свою Страну . Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну.
холява написав:Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.
Вот ПРАВИЛЬНО вы пишите !
..... когда произошло известное событие , Украина превратилась в независимое ГОСУДАРСТВО . Самосознание людей перешло на новый уровень ! Поэтому наши соотечественники так неистово рискуют жизнью и защищают Украину .
Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года
Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.
ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня. Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.
+ До теми. У нашому окремовзятому житловому великому відсіку на тиловогому Марсі, поки добрезахищеного, останні півроку дуже побільшало поселенців марсіан які вже не вірять у нашу перемогу, і, не останнім чином, із-за того що бачать навколо, кого в не віру підштовхують витрати на будівництво, кого анархія з трактуванням законів, кого дії тилових службовців космофлоту які ганяють на волонтерських чи імперських джипах по місту, кого відверта брехня з офіційних каналів і, переможна перемога (але ж флешбеки після перегляду того приходять до тих, хто розуміє, що враження чужих марсоходів, або марсіанських піхотинців відбуваються і в звороньому напрямі таким же чином), кого приклад імперських бюрократів з тими хто повернувся на щиті, або з пораненнями, і, ще гризня всередині, яка останнім часом, як навмисно, зростає на порядки, і зіштовхує лобами поселенців і імперців... І, це, на жаль, штовхає у зневіру поселенців, і, ті хто вірив, вже почали відлітати з поселення. Ось така, казочка з полів марсіанських поселень.
P.S. ДО ВСІХ - Читаючи цю гризню, яка вже давно перейшла будь-які рамки і елементарну вихованість, стає сумно, соромно, і думи, тих вищезгаданих починають роз'їдати основу, на якій то все ще тримається.
flyman написав:успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..."
А тепер слідкуй за ходом думок (вчора з побратимом це обговорювали) Питання №1 Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?
Питання №2 СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)
Справді "елої"?(Що ті, що другі?) Покірні раби?
В чім річ?
п.с. Грубо ще нятякну Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>>
пропоную спочатку повернутися з Марса на Землю і вживати уставновлену термінологію: реєстрові козаки (різного роду силовики та інші цмудильщики бюджетної сісі) та гречкосії (тобто ті що наповнюють ту сісю няшками)
Тобто, відповідей - нема? Хоч якихось припущень?("Чому так?")☝️ Агов, форумчани! У вас теж немає відповідей на це? Припущень...?
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
Востаннє редагувалось Mimohod в Вів 16 кві, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав: Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п. Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻
Вам 1005000 разів казали ,писали, благали , що цей форум не про вас і ваші особисті заслуги .
Так ! Те що ви на службі це безперечно ПОВАГА і ЧЕСТЬ ! Але те що ви тут описуєте свої мрії по 10005000 разів в дурній формі свідчить про те що ви не розумієте написанного . Цей форум ніяк не взмозі повліяти на ваше звільнення чи проходження служби . НІЯК .
..могли б
Просто, раби - німі/покірні
Але нічого... Я сам про себе подбаю.
Щілинка можливостей ще є!
п.с. І ще раз про наболіле... 15лямів можна розтягнути на 100500 років! 15лямів можна знецінити стрибком курсу! Але в жодному разі не вибирати варіант, який вибрали... орки!
Mimohod написав:Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
таких багато, рівень освіти мінімальний, користі теж але краще ніж нічого... і не те щоб добровільно, так склалося. у сина в взводі залишилось пару вцелілих бійців, виходи на позиції під досить щільним мінометним обстрілом. каже, бігу - блюю від вибухів поруч з собою і далі бігу до позицій. і це не від страху, вже третій рік в пехоті. пан Холява мабуть розуміє про який стан оргінізму це говорть...