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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:19
Hotab написав:vitaliiangel
помощь не будут лить вечно
Тем не менее ее льют. Отсутствие каких-то номенклатур не означает что помощь прекратили.
про США говорил "до конца года
Пруфа про именно США не было, нет, и видимо не будет. Про прекращение всей помощи (от всех) - было. Это уже не правда, это уже не сбылось.
ЗЫ. Даже про отсутствие помощи по какой-то номенклатуре тоже речь не идет на сегодня.
Отсутствие ракет более 7 на Украинке не говорит что их нет вообще и их больше не дают. Это означает что из только 7 именно на Украинке.
+ До теми.
У нашому окремовзятому житловому великому відсіку на тиловогому Марсі, поки добрезахищеного, останні півроку дуже побільшало поселенців марсіан які вже не вірять у нашу перемогу, і, не останнім чином, із-за того що бачать навколо, кого в не віру підштовхують витрати на будівництво, кого анархія з трактуванням законів, кого дії тилових службовців космофлоту які ганяють на волонтерських чи імперських джипах по місту, кого відверта брехня з офіційних каналів і, переможна перемога (але ж флешбеки після перегляду того приходять до тих, хто розуміє, що враження чужих марсоходів, або марсіанських піхотинців відбуваються і в звороньому напрямі таким же чином), кого приклад імперських бюрократів з тими хто повернувся на щиті, або з пораненнями, і, ще гризня всередині, яка останнім часом, як навмисно, зростає на порядки, і зіштовхує лобами поселенців і імперців...
І, це, на жаль, штовхає у зневіру поселенців, і, ті хто вірив, вже почали відлітати з поселення.
Ось така, казочка з полів марсіанських поселень.
P.S. ДО ВСІХ
- Читаючи цю гризню, яка вже давно перейшла будь-які рамки і елементарну вихованість, стає сумно, соромно, і думи, тих вищезгаданих починають роз'їдати основу, на якій то все ще тримається.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:23
"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць
із дня, наступного за його оприлюдненням."
Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення?
І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:32
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..."
А тепер слідкуй за ходом думок
(вчора з побратимом це обговорювали)
Питання №1
Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?
Питання №2
СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)
Справді "елої"?(Що ті, що другі?)
Покірні раби?
В чім річ?
п.с.
Грубо ще нятякну
Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>>
пропоную спочатку повернутися з Марса на Землю і вживати уставновлену термінологію:
реєстрові козаки (різного роду силовики та інші цмудильщики бюджетної сісі) та гречкосії (тобто ті що наповнюють ту сісю няшками)
Тобто, відповідей - нема?
Хоч якихось припущень?("Чому так?")☝️
Агов, форумчани!
У вас теж немає відповідей на це? Припущень...?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:40
Успіх написав:
"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць
із дня, наступного за його оприлюдненням."
Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення?
І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
Дарма ви так .
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
Ви ж розумієте , що дуже багато хитрощів яким в учебці не навчать .
Востаннє редагувалось холява
в Вів 16 кві, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:56
холява написав:
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
куди піти? закону про демобілізацію нема. у Вальгаллу хіба що (упаси Боже)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:58
Успіх написав:
Не користувались вони своїми мізками ДВА РОКИ???
Я що - вже десь з 1,5р. не міг підучувати умовного чоловіка Флер,
спочатку був потужний план що захдні гроші та добровольці ніколи не закінчаться. Але щось пішло не так
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:04
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
Востаннє редагувалось Mimohod
в Вів 16 кві, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:04
холява написав: Успіх написав:
Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п.
Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻
Вам 1005000 разів казали ,писали, благали , що цей форум не про вас і ваші особисті заслуги .
Так ! Те що ви на службі це безперечно ПОВАГА і ЧЕСТЬ !
Але те що ви тут описуєте свої мрії по 10005000 разів в дурній формі свідчить про те що ви не розумієте написанного .
Цей форум ніяк не взмозі повліяти на ваше звільнення чи проходження служби .
НІЯК .
..могли б
Просто, раби - німі/покірні
Але нічого...
Я сам про себе подбаю.
Щілинка можливостей ще є!
п.с.
І ще раз про наболіле...
15лямів можна розтягнути на 100500 років!
15лямів можна знецінити стрибком курсу!
Але в жодному разі не вибирати варіант, який вибрали... орки!
Як там Хотаб, чи Флай каже: "Нема тєла, нема дєла!"©
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:16
Mimohod написав:
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
таких багато, рівень освіти мінімальний, користі теж але краще ніж нічого...
і не те щоб добровільно, так склалося.
у сина в взводі залишилось пару вцелілих бійців, виходи на позиції під досить щільним мінометним обстрілом. каже, бігу - блюю від вибухів поруч з собою і далі бігу до позицій. і це не від страху, вже третій рік в пехоті. пан Холява мабуть розуміє про який стан оргінізму це говорть...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:17
Letusrock написав: холява написав:
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
куди піти? закону про демобілізацію нема. у Вальгаллу хіба що (упаси Боже)
а як же 14 незайманих валькірій?
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