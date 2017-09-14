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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:23
"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць
із дня, наступного за його оприлюдненням."
Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення?
І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:32
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
успішно замінить Успіх, це ж його мрія "нагинати ухилянтів", він випробовувальний термін задармо відпрацює, а поки Успіх чекає дембєля
Як каже Чаплига - "в нас же тут гуморестично-розважальний контент..."
А тепер слідкуй за ходом думок
(вчора з побратимом це обговорювали)
Питання №1
Ухилянти - їх же багато(мільйони?) ЧОМУ вибирають плисти через Тису/ховатись по дачах і т.д, і т.п.? А чому не згуртуються і не... "висловлять своє невдоволення/не заявлять про свої права" НАПРЯМУ?
Питання №2
СЗЧшники -їх же багато(100-150тис?) Чому вибирають...(див питання №1) а не ...(аналогічно питання №1)
Справді "елої"?(Що ті, що другі?)
Покірні раби?
В чім річ?
п.с.
Грубо ще нятякну
Ще "не дозріли" елої/раби до допомоги "їхнім кривдникам" <<виходити у вікна/обтягувати крісла шкірою кривдників>>
пропоную спочатку повернутися з Марса на Землю і вживати уставновлену термінологію:
реєстрові козаки (різного роду силовики та інші цмудильщики бюджетної сісі) та гречкосії (тобто ті що наповнюють ту сісю няшками)
Тобто, відповідей - нема?
Хоч якихось припущень?("Чому так?")☝️
Агов, форумчани!
У вас теж немає відповідей на це? Припущень...?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:40
Успіх написав:
"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць
із дня, наступного за його оприлюдненням."
Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення?
І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
Дарма ви так .
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
Ви ж розумієте , що дуже багато хитрощів яким в учебці не навчать .
Востаннє редагувалось холява
в Вів 16 кві, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:56
холява написав:
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
куди піти? закону про демобілізацію нема. у Вальгаллу хіба що (упаси Боже)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:58
Успіх написав:
Не користувались вони своїми мізками ДВА РОКИ???
Я що - вже десь з 1,5р. не міг підучувати умовного чоловіка Флер,
спочатку був потужний план що захдні гроші та добровольці ніколи не закінчаться. Але щось пішло не так
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:04
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
Востаннє редагувалось Mimohod
в Вів 16 кві, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:04
холява написав: Успіх написав:
Колись думав, що це тут на форумі отаке... зневага до військових і т.п.
Але Маляр на всю країну підтвердила, що в реалі - все так само!🤦🏻
Вам 1005000 разів казали ,писали, благали , що цей форум не про вас і ваші особисті заслуги .
Так ! Те що ви на службі це безперечно ПОВАГА і ЧЕСТЬ !
Але те що ви тут описуєте свої мрії по 10005000 разів в дурній формі свідчить про те що ви не розумієте написанного .
Цей форум ніяк не взмозі повліяти на ваше звільнення чи проходження служби .
НІЯК .
..могли б
Просто, раби - німі/покірні
Але нічого...
Я сам про себе подбаю.
Щілинка можливостей ще є!
п.с.
І ще раз про наболіле...
15лямів можна розтягнути на 100500 років!
15лямів можна знецінити стрибком курсу!
Але в жодному разі не вибирати варіант, який вибрали... орки!
Як там Хотаб, чи Флай каже: "Нема тєла, нема дєла!"©
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:16
Mimohod написав:
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
таких багато, рівень освіти мінімальний, користі теж але краще ніж нічого...
і не те щоб добровільно, так склалося.
у сина в взводі залишилось пару вцелілих бійців, виходи на позиції під досить щільним мінометним обстрілом. каже, бігу - блюю від вибухів поруч з собою і далі бігу до позицій. і це не від страху, вже третій рік в пехоті. пан Холява мабуть розуміє про який стан оргінізму це говорть...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:17
Letusrock написав: холява написав:
Спочатку треба передати досвід новачкам , а потім вже піти .
куди піти? закону про демобілізацію нема. у Вальгаллу хіба що (упаси Боже)
а як же 14 незайманих валькірій?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:17
Успіх написав:
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
Ви що, новин не читали
Як відомо, представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію.
Проте народна депутатка, член Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла заявила, що нового закону не буде, передають novyny.live.
На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: «Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан».
Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала росію.
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