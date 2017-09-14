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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:18
Mimohod написав: Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь.
И папа римский проведёт службу...
Это уже было ясно в 2022 году когда не закрыли небо а разрешили выносить любой объект на территории страны. И дальше, все смерти после освобождения Херсона на руках Зе и За. Они продали жизни гречкосеев за доллары международной помощи. Куда пошли эти деньги очень хорошо видно по колличеству регистраций новых тачек.
Я понимаю как неприятно что Ф-16 которые будут переданы будут оснащены системой видения последней модели. КАБ как вандервафель станет тыквой. Хотя... Там 7 непонятных Дронов грохнули систему Небо-У. И 7 украинских пилотов вчера грохнули по пунктам базирования высшего руководства. 7 одновременно летящих самолётов с нашей стороны - мы были прям очень уверены что ничего им не будет.
Виталий, как психолог, объясните там в личных грустному ослику ИА, что 777 - это к какому-то счастливому повороту от фарш-штурмов орков...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:19
Успіх написав:
"Нема тєла, нема дєла!"©
новий ЗУ що на підписанні навпаки:
"Нема дєла - нема
тєла
ухулянта"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 кві, 2024 13:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:19
fler написав: Shaman написав: fler написав:
Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років
. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
це ви звідки знаєте? чи так здається? бо насправді земельний банк олігархів - не більше 20 відсотків від загального фонду. й взагалі найбільший земельний банк - 1,5%. й мені здається, що якраз держземлі дуже багато незрозуміло в кого, а не в олігархів - треба лише порядок навести
Shaman, я десь писала, СКІЛЬКИ держземлі в олігархів? Ні (хоча можу швидко й достовірно знайти цю цифру). Тоді що ви намагаєтесь заперечити? Те, що вам здається?
ставлю під сумнів, що вся земля в оренді на 49 років (спеціально виділив). спробую для вас більш конкретно питання ставити, хоча й так зрозуміло з контексту... й звертаю увагу, що не в олігархів
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:21
budivelnik написав: Shaman написав: budivelnik написав:
100% земель буде засіяно? чи все таки залишите 30-40%
під парами?
А якщо залишите - то скільки в середньому вийде на га?
0,6*(6-7)=3,6-4,2 тонни
треба поцікавитися, але в таку кількість землі під паром не вірю - набагато менше. спитаю. в нас й сівозміни не витримують.
Я в цьому питанні- більш теоретик ніж практик
Але спочатку - згадав як були засіяні поля в моєму дитинстві
а потім глянув у Вікіпедію..Там навіть 50% допускається
а мені підказують, що зараз під паром землю майже не тримають...
саме зараз - лише там, де заміновано...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:23
Shaman написав:
ставлю під сумнів, що вся земля в оренді на 49 років (спеціально виділив). спробую для вас більш конкретно питання ставити, хоча й так зрозуміло з контексту... й звертаю увагу, що не в олігархів
друге авто можна, гречкосіїв можна, а держземлю не можна, як так?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:26
Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський.
Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури спрямовано 17 млрд. 104 млн. 119,5 тис. грн. на нову бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».
Ці 17,1 млрд.грн. – це залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 01.01.2024 за рахунок доходів держбюджету, що надійшли у попередні роки та не використані у 2023 році.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:26
Успіх написав:
"Після підписання Зеленським документ буде опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць
із дня, наступного за його оприлюдненням."
Чого так довго? Чого не з дня оприлюднення?
І тут ухилянтам йдуть на зустріч/дають ще місяць часу... навчитись плавати
Інша справа - ставлення до нас фронтовиків
8міс. будуть лише розглядати/створювати ДЕмобілізаційний закон...🤦🏻
Є-па нати, а ДВА РОКИ часу не мали????!
Не мали часу на створення хоч "на чорновиках" декілька варіантів?!
припиняйте. Яких Ви варіантів хочете? Термінів? Їх не буде. Якщо буде термін буде примітка дрібним шрифтом- про на розгляд командування і запутана процедура. Зараз проблеми з заміною втрат.
Потім може бути що москалі підвищать ставки в грі. Поки що мова лиш про стабільність. Якщо наші планують маштабний наступ потрібна грубо рахуючи ще одна армія. З чого Ви взяли що буде демобілізація? Даж при режимі припинення вогню армії залишаться. І військовий стан залишиться. Обстрілів міст не буде це вже добре а надіятись , що вас відпустять...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:29
Mimohod написав:
Був сьогодні в ТЦК. Бачив живого добровольця! Правда він йшов за новим паспортом, бо десь про-ав старий чи може ще на справці, а потім зразу до тцк. Його запитав хлопець з рецепції про судимість, а той каже, що є, але не тяжкі і вже навродь погашені. Ось такі йдуть добровольці на казенний харч (((
Йдуть всі бажаючі,тому добровільно. Без бусифікації. Щодо судимості Дія може й одразу підтягнути необхідні документи,проте до 30 календарних днів. Для того щоб судимість була погашена теж треба робити рухи - само по собі не робиться(
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:32
vitaliiangel написав:
Удобная позиция, спихивать всё на то что партнёры не дали ракет, а ухылянты не хотят в окопы
Глупо вважати, що весною 22-го, наша влада вирішила самотужки прогнати расію. Напевно були домовленості. Навряд хто вважає, що Україна не виконала свою частину. Партнери дійсно нас кинули, ще з часів " контрнаступу", немає чому не вірити Залужному. В інтерв'ю Зеленського крім чотирьох ракет ще багато цікавого, відкрито каже - обіцяли затвердити допомогу до кінцяі 23 року, скурвилися, зажралися,засцяли...ганьба. Партнерам, які свою частину договору виконують такє не кажуть. Озвучити це важко, тому і ухилянти винні що війна затягнулася.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:33
vitaliiangel написав: холява написав:
Я все таки думаю , что я люблю свою Страну .
Поспешные выводы делать не буду .
а до 1991 вы какую страну любили? людей любите, которые могут погибнуть, а не страну. В 91м преподы моего вуза перекрасились из коммунистов в патриоты, взятки брали двумя руками. На словах они тоже любили свою страну, но студентов ненавидели. Пересдача была платная и 80% экзамен с 1 раза не сдавали. Ещё много могу рссказать примеров, когда любят страну, а не людей.
холява написав:
Видите , Виталий , как ищет у вас поддержки человек НЕ ИМЕЮЩИЙ отношения к Украине !
я в поддержке никому не отказываю. Вы видите не всё. Многие пишут в лс чтобы её получить.
Хто вміє заробляти і немає проблем з перетином кордону - вважає точно інакше. Для більшості людей залишається ТРИ варіанти поки не припинять надзвичайний стан - краще все ж таки припинення обстрілів. Новини про відсутність ракет точно не добавляють впевненості у ППО і власного здоров'я
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