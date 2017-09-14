Игорь Алексеевич написав:Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь. И папа римский проведёт службу...
Это уже было ясно в 2022 году когда не закрыли небо а разрешили выносить любой объект на территории страны. И дальше, все смерти после освобождения Херсона на руках Зе и За. Они продали жизни гречкосеев за доллары международной помощи. Куда пошли эти деньги очень хорошо видно по колличеству регистраций новых тачек.
Я понимаю как неприятно что Ф-16 которые будут переданы будут оснащены системой видения последней модели. КАБ как вандервафель станет тыквой. Хотя... Там 7 непонятных Дронов грохнули систему Небо-У. И 7 украинских пилотов вчера грохнули по пунктам базирования высшего руководства. 7 одновременно летящих самолётов с нашей стороны - мы были прям очень уверены что ничего им не будет. Виталий, как психолог, объясните там в личных грустному ослику ИА, что 777 - это к какому-то счастливому повороту от фарш-штурмов орков...
То, что Ф-16 будут переданы -- это просто отлично. Но маааленький вопросик: ракеты к этим Фкам тоже передадут? -- а то к Патриотам почему-то не спешат. Несмотря на огромные запасы
Игорь Алексеевич написав:Днепрогэс 2 полностью разрушен от попадания ракет. Востановление займёт долгие годы. Оборудование надо полностю новое делать. Одним словом возводить всё с нуля. Теперь нагнали техники и рабочих и создают купол над зданием от ракет, что бы спасти металлом? Или отмыть деньги? Деньги нашлись. А почему его не делали раньше?. Ведь знали, что объект под прицелом №1
будувати дороги вигідно так само як і її експлуатація, проте реальні дії і результат , як наприклад захистити ТЕС чи ГЕС - звідки інформація про відсутність захисту? Просто так не буває.
Трипольская ТЭС была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты, - заявил Зеленский.
"На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал он. https://t.me/c/1248149892/51690
в начале 2023 кое кто говорил что помощь не будут лить вечно (про США говорил "до конца года")
fler написав: Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
ставлю під сумнів, що вся земля в оренді на 49 років (спеціально виділив). спробую для вас більш конкретно питання ставити, хоча й так зрозуміло з контексту... й звертаю увагу, що не в олігархів
На пальцях: вільна державна земля - це та, яка не перебуває у власності (Міноборони, НАН України, МОЗ і т.д). Ця вільна земля вся в оренді на макс.можливий термін 49 років. Слово "зокрема" у моєму пості означає, що крім олігархів є хтось ще з орендарів. Тепер вам все ясно?
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чергову інформаційну операцію російських окупантів проти України.
"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів", - поінформувала прес-служба ГУР.
В ГУР наголосили, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.
Як пояснили в розвідці, вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Зазначається, що мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ захисників і захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України", - підкреслила розвідка України.
🇨🇳Китай наполягає на участі росії у мирній конференції щодо України
Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні заявив китайський лідер Сі Цзіньпін. Він закликав усі сторони "працювати разом", щоб "якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю".
"Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін", - заявив Сі Цзіньпін.
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чергову інформаційну операцію російських окупантів проти України.
"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів", - поінформувала прес-служба ГУР.
В ГУР наголосили, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.
Як пояснили в розвідці, вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Зазначається, що мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ захисників і захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.
понятно шо технологія, ніякого розколу нема. І ухилянти і захисники ми всі заодно.) Кожен на своєму місці, але разом сильно і до кінця! А куля в лоба то куля в лоба...)))) шо вони чешуть? Які анонімні ролики? Вся ж війна в смартфоні. Ми ж бачим зйомки весіль, днів народжень ,відпочинку на морях.приміром мені даж патріотично налаштовані дальнобойщики з франції пісні повстанські співають і привіт передають, питають чи не вислати тушняка. ) як може образ захисника дискредитувати зйомка відпочинку ухилянта в португалії?