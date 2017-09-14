Игорь Алексеевич написав:Нас поматросили и бросили. Скоро услышим, что Бог с Вами - держитесь. И папа римский проведёт службу...
Это уже было ясно в 2022 году когда не закрыли небо а разрешили выносить любой объект на территории страны. И дальше, все смерти после освобождения Херсона на руках Зе и За. Они продали жизни гречкосеев за доллары международной помощи. Куда пошли эти деньги очень хорошо видно по колличеству регистраций новых тачек.
Я понимаю как неприятно что Ф-16 которые будут переданы будут оснащены системой видения последней модели. КАБ как вандервафель станет тыквой. Хотя... Там 7 непонятных Дронов грохнули систему Небо-У. И 7 украинских пилотов вчера грохнули по пунктам базирования высшего руководства. 7 одновременно летящих самолётов с нашей стороны - мы были прям очень уверены что ничего им не будет. Виталий, как психолог, объясните там в личных грустному ослику ИА, что 777 - это к какому-то счастливому повороту от фарш-штурмов орков...
Где вы эти ф16 прятать собираетесь? У себя под юбкой? Были уже байрактары, так я точно знаю что с ними случилось. Термин вундервафе знаете? Погуглите.
prodigy написав:Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чергову інформаційну операцію російських окупантів проти України.
"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів", - поінформувала прес-служба ГУР.
В ГУР наголосили, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.
Як пояснили в розвідці, вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Зазначається, що мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ захисників і захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.
понятно шо технологія, ніякого розколу нема. І ухилянти і захисники ми всі заодно.) Кожен на своєму місці, але разом сильно і до кінця! А куля в лоба то куля в лоба...)))) шо вони чешуть? Які анонімні ролики? Вся ж війна в смартфоні. Ми ж бачим зйомки весіль, днів народжень ,відпочинку на морях.приміром мені даж патріотично налаштовані дальнобойщики з франції пісні повстанські співають і привіт передають, питають чи не вислати тушняка. ) як може образ захисника дискредитувати зйомка відпочинку ухилянта в португалії?
Более того: это ИПСО -- оно же просто элементарно опровергается. ГУРу достаточно пойти под любой тцк и снять толпу добровольцев, которую доблестные тцкшники пытаются за територию вытолкать -- что бы хаос не создавали.
Mimohod написав:Где вы эти ф16 прятать собираетесь? У себя под юбкой? Были уже байрактары, так я точно знаю что с ними случилось. Термин вундервафе знаете? Погуглите.
Вундервафля то что преломляет ход войны. КАБы таки беда, их количество и сила велики, но носители не так велики по количеству. Орки не засекли 7 одновременно летящих МИГов уже. Думаете Ф-16 более заметен?
fler написав: Немає в Україні вільної державної землі. Вона вся в оренді на 49 років. Як будемо відбирати, зокрема, в орендарів-олігархів? Кернелу й Нібулону скажуть: "пшли геть!" чи з "будь-ласка" поміж цього виразу?)))
ставлю під сумнів, що вся земля в оренді на 49 років (спеціально виділив). спробую для вас більш конкретно питання ставити, хоча й так зрозуміло з контексту... й звертаю увагу, що не в олігархів
На пальцях: вільна державна земля - це та, яка не перебуває у власності (Міноборони, НАН України, МОЗ і т.д). Ця вільна земля вся в оренді на макс.можливий термін 49 років. Слово "зокрема" у моєму пості означає, що крім олігархів є хтось ще з орендарів. Тепер вам все ясно?
не ясно
бо питання - звідки у вас інфо, що вся ця земля в оренді на 49 років. питання для вас зрозуміло?
а взагалі флуд для цієї гілки. й такої інфо достовірної немає...
stm написав:Я понимаю как неприятно что Ф-16 которые будут переданы будут оснащены системой видения последней модели. КАБ как вандервафель станет тыквой.
В березні було застосовано 3000 КАБів. Скільки Ф-16 потрібно щоб ця кількість зменшилася хоча б навпіл? Чи нам дадуть таураси та атакамси, щоб знищувати літаки на аеродромах? Тоді може в буде гарбуз з вандервафлі, при відсутності літаків.
Скільки Ф-16 потрібно щоб ця кількість зменшилася хоча б навпіл?
Якщо за день збити 3 бомбери, то на кілька днів кількість бомб може стати «нуль». Не дивлячись що бомберів ще є 97. Якщо по 3 бомбери збивати щотижня, то бомбери перестануть літати зовсім вже в перший місяць. Хоча бомберів буде ще багато у кацапів. Ясно, що сказати легше ніж зробити, але математика не працює «у нас 20 винищувачів, а у них 200 бомберів, отже ми нічого не зробимо». Це все інакше виглядає.
Памʼятаєте анекдот?
Хазяїн втомився, що щодня з його городу зникають кавуни. Написав табличку «тут один кавун отруєний». Думав перестануть красти. Але наступного ранку табличка від вора «вже два».
Як відомо, представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію. Проте народна депутатка, член Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла заявила, що нового закону не буде, передають novyny.live. На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: «Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан». Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала росію.
Оооо... Так-так-так... У всьому на світі винна московія. Що за два мирні десятиліття незалежності не відбувалась деелоїзація населення. Що за час ато тилам не закрутили гайки і не змусили готуватись. Що навіть в останні два роки великої війни ухилянти жили майже без проблем, і тилам ще й дозволили штампувати новобудки, перш ніж були створені надійні укріплення на фронті... Гидота... Яка ж це гидота, коли фронт неукріплений, а млн людей вже в еміграції.
Як добре знати, що у всьому цьому винна лише московія. Бо я вже собі всякого понауявляв...
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чергову інформаційну операцію російських окупантів проти України.
"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів", - поінформувала прес-служба ГУР.
В ГУР наголосили, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.
Як пояснили в розвідці, вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Зазначається, що мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ захисників і захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України", - підкреслила розвідка України.
Цікаво... А я 4д тому дивувався:
Байдуже хто тікає. Але частина сзч має розуміти, що в Україні для них вже не “comme il faut”. І якщо змогли виїхати, то не повернуться.
То чому просунуті ухилянти тягнуть у цю тему відосики як вони кажуть “гри держави проти них”. Але і досі не принесли добірки “як наші виграли у держави”.
Пригадую лише історію про коміка в Турціях. Але то не сзч, а пересічний ухилянт. Дарма спалився.