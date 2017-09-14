konstantin kirovograd написав:не питайте илюзий по ф-16.Это ничего особо не изменит.Уже молились на байрактары,джавелины,абрамсы и леопарды. Лучше бы ППО нам дали и снарядов от пуза
Вот и я о том же. Все когда то заканчивается и вера в очередное чудо оружие, которого нет, но надо только подождать. Гитлер тоже ждал чудо оружие и не дождался.
Детройт в вашем клубе унылых нехилое такое пополнение, поздравляю )))
Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам) думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені) капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко. Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав. https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html
konstantin kirovograd написав:не питайте илюзий по ф-16.Это ничего особо не изменит.Уже молились на байрактары,джавелины,абрамсы и леопарды. Лучше бы ППО нам дали и снарядов от пуза
Вот и я о том же. Все когда то заканчивается и вера в очередное чудо оружие, которого нет, но надо только подождать. Гитлер тоже ждал чудо оружие и не дождался.
Детройт в вашем клубе унылых нехилое такое пополнение, поздравляю )))
Впервые оно было официально зарегистрировано в 1929 году Эрихом Урбахом и Камилло Вите, хотя отдельные случаи могут быть определены начиная с 1908 года. У пациентов, миндалевидное тело которых оказалось разрушено вследствие болезни Урбаха — Вите, наблюдается полное отсутствие страха. ох уж ці ̶б̶е̶з̶с̶т̶р̶а̶ш̶н̶і̶ нєзгібаємиє зєльониє, які заплигнуть у броньовані бчж та поїдуть до родин по іспаніях. Не одразу і помітиш, все ще гадять наріду в мозок
Вся война придёт к подписанию соглашений. Есть два варианта - граница 91г., но это из области фантастики при жизни пуйла. второе отдаём раше часть терр. и ждём лет 50, когда опять начнётся мировой раздел терр. и вернёмся к войне 22-24г. Возможно тогда что то удастся обратно получить. Не вижу др. перспектив в этой войне, даже с десятью F -16 или др. вооружением. Третий вариант - переворот в раше вообще пока не обсуждается. А типа мы накроем, уничтожим полностью рашу и т.д. - это из области фантастики комп. игр. Одно дело хотелки, др. дело мировые страны, которые диктуют свои условия в этой войне
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 16 кві, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Про унылость. ведущий какой-то программы, с фоткой с самим Будановым в обнимку, попросил сделать ему бомбоубежище. Спрашиваю у геолога своего, грит капец, вода высоко, русло такое то, нужна пробная откачка и тп. Выдали решение. Что делает наш оптимист? Правильно, берёт таких же оптимистов из западных регионов, которые выкопали яму, обвалили дом, забор, соседский дом и что сделали? Правильно, собрали монатки и свалили. Ничего не напоминает?
Бетон написав:Про унылость. ведущий какой-то программы, с фоткой с самим Будановым в обнимку, попросил сделать ему бомбоубежище. Спрашиваю у геолога своего, грит капец, вода высоко, русло такое то, нужна пробная откачка и тп. Выдали решение. Что делает наш оптимист? Правильно, берёт таких же оптимистов из западных регионов, которые выкопали яму, обвалили дом, забор, соседский дом и что сделали? Правильно, собрали монатки и свалили. Ничего не напоминает?
Вот же оно, маленькое государство с оптимистами, понятия не имеющими, что делают