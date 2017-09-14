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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7710771177127713>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:14

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський підписав закон про мобілізацію

https://bukvy.org/zelenskyj-pidpysav-za ... lizacziyu/

Даже 14 дней не рассматривали юристы.
Через 60 дней готовим сухой паёк на трое суток.

Очікуємо на допомогу від "50-зіркових"
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:17

  Бетон написав:
  Бетон написав:Про унылость.
ведущий какой-то программы, с фоткой с самим Будановым в обнимку,
попросил сделать ему бомбоубежище. Спрашиваю у геолога своего, грит капец, вода высоко, русло такое то, нужна пробная откачка и тп. Выдали решение.
Что делает наш оптимист?
Правильно, берёт таких же оптимистов из западных регионов, которые выкопали яму, обвалили дом, забор, соседский дом и что сделали?
Правильно, собрали монатки и свалили.
Ничего не напоминает?


Вот же оно, маленькое государство с оптимистами, понятия не имеющими, что делают

ну хоть поржали?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:17

  Игорь Алексеевич написав:Вся война придёт к подписанию соглашений.
Есть два варианта - граница 91г., но это из области фантастики при жизни пуйла.
второе отдаём раше часть терр. и ждём лет 50, когда опять начнётся мировой раздел терр. и вернёмся к войне 22-24г. Возможно тогда что то удастся обратно получить.
Не вижу др. перспектив в этой войне, даже с десятью F -16 или др. вооружением.
Третий вариант - переворот в раше вообще пока не обсуждается.
А типа мы накроем, уничтожим полностью рашу и т.д. - это из области фантастики комп. игр. Одно дело хотелки, др. дело мировые страны, которые диктуют свои условия в этой войне
ви як Борман , тихенько сиділи і за два тижні мовчання одразу нові вангування.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:19

sens
Такі «ванги» теж треба. Значить точно не буде
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 кві, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:19

  Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам)
думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені)
капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко.
Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав.
https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html

Я искренне надеюсь что ЛАД просто тратит это время на переезд с семьёй.
Морепродукты хороши там, где есть море Средиземное или океан, ещё свозите своих. Киев с эгерсунд тож ничего, но всё равно не то пальто :)
Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:d44


Хазяїн втомився, що щодня з його городу зникають кавуни. Написав табличку «тут один кавун отруєний». Думав перестануть красти. Але наступного ранку табличка від вора «вже два».
Коли в моєї бабусі крали кавуни і вона повідомила сусідці, яку підозрювала, що дід отруїв кавуни, їх перестали красти.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:39

  whois2010 написав:
  stm написав:
  Mimohod написав:konstantin kirovograd
не питайте илюзий по ф-16.Это ничего особо не изменит.Уже молились на байрактары,джавелины,абрамсы и леопарды.
Лучше бы ППО нам дали и снарядов от пуза

Вот и я о том же. Все когда то заканчивается и вера в очередное чудо оружие, которого нет, но надо только подождать. Гитлер тоже ждал чудо оружие и не дождался.

Детройт в вашем клубе унылых нехилое такое пополнение, поздравляю )))

Впервые оно было официально зарегистрировано в 1929 году Эрихом Урбахом и Камилло Вите, хотя отдельные случаи могут быть определены начиная с 1908 года. У пациентов, миндалевидное тело которых оказалось разрушено вследствие болезни Урбаха — Вите, наблюдается полное отсутствие страха.
ох уж ці ̶б̶е̶з̶с̶т̶р̶а̶ш̶н̶і̶ нєзгібаємиє зєльониє, які заплигнуть у броньовані бчж та поїдуть до родин по іспаніях. Не одразу і помітиш, все ще гадять наріду в мозок

навпаки ми бачимо приклад людей, у яких завжди все погано, а буде ще гірше...

й головне, ці панікери нічого робити не будуть, вони лише волають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:41

  stm написав:
  Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам)
думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені)
капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко.
Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав.
https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html

Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?

Если под "условиями раши" вы понимаете "стамбульские" -- вряд ли. Но, как я сегодня писал -- зеля уже даже про кордоны 22го говорить перестал -- что, как бы, на что-то намекает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:43

  _hunter написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам)
думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені)
капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко.
Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав.
https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html

Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?

Если под "условиями раши" вы понимаете "стамбульские" -- вряд ли. Но, как я сегодня писал -- зеля уже даже про кордоны 22го говорить перестал -- что, как бы, на что-то намекает...

Я не вас спрашивала, Хантер. Вы мне уже ответили про выпить за Трампа. Я усекла мысль. Условия орков я видела и мягко скажу прям не огонь для нас... Всё просчитали падлы
stm
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:46

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Про унылость.
ведущий какой-то программы, с фоткой с самим Будановым в обнимку,
попросил сделать ему бомбоубежище. Спрашиваю у геолога своего, грит капец, вода высоко, русло такое то, нужна пробная откачка и тп. Выдали решение.
Что делает наш оптимист?
Правильно, берёт таких же оптимистов из западных регионов, которые выкопали яму, обвалили дом, забор, соседский дом и что сделали?
Правильно, собрали монатки и свалили.
Ничего не напоминает?


Вот же оно, маленькое государство с оптимистами, понятия не имеющими, что делают

ну хоть поржали?

Да, поприколу вышло 😅
Бетон
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